Kako doseči bolj košate lončnice
Kot pišejo strokovnjaki za vrtnarjenje, je redno odstranjevanje vršičkov eden najpomembnejših korakov za spodbujanje stranske rasti. Ko rastlini odrežemo vrh, se energija preusmeri v stranske poganjke, zaradi česar postane bolj gosta in "polna".
Poleg tega, kot navajajo vrtnarski strokovnjaki, je pomembno tudi odstranjevanje suhih ali poškodovanih listov, saj rastlina tako ne izgublja energije za ohranjanje nefunkcionalnih delov.
Svetloba kot ključ do bujnosti
Rastline, ki ne dobijo dovolj svetlobe, pogosto rastejo v višino in postanejo redke. Enakomerna osvetlitev je ključna za simetrično in gosto rast lončnic. Občasno obračanje lonca pomaga, da rastlina raste enakomerno v vse smeri.
Prehrana in zalivanje za boljšo rast
Kot pišejo strokovnjaki na spletni strani Gardening Know How, pravilno izbrano gnojilo pomembno vpliva na košatost rastline. Dušik spodbuja rast listov, zato ga je treba uporabljati premišljeno in v zmernih količinah.
Zalivanje brez pretiravanja
Preveč vode lahko oslabi koreninski sistem. Kot navajajo strokovnjaki iz The Spruce, je bolje zalivati manj pogosto, a temeljito, da se korenine razvijejo globlje in rastlina postane stabilnejša.
Majhni triki, ki naredijo veliko razliko
Če lončnica nima dovolj prostora, se njena rast upočasni. Kot poročajo vrtnarski strokovnjaki iz Gardeners' World, presajanje v večji lonec spodbuja razvoj novih korenin in posledično bujnejšo rast nadzemnega dela – ampak pozor, lonec naj ne bo prevelik.
Pravilna kombinacija rastlin
Nekateri ljubitelji rastlin v en lonec sadijo več sadik iste vrste. To ustvarja bolj gost videz že na začetku, a kot opozarjajo strokovnjaki iz Better Homes & Gardens, je pomembno, da imajo vse rastline dovolj prostora za razvoj.
Z nekaj preprostimi prilagoditvami pri negi lahko tudi običajne lončnice postanejo bujne, zdrave in vizualno privlačne, brez posebnih ali dragih pripomočkov.
Viri: Gardeners' World, The Spruce, BHG, Gardening Know How
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV