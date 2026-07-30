Pred odhodom rastline dobro pripravite

Najpogostejša napaka je, da lastniki rastline tik pred odhodom samo hitro zalijejo in upajo na najboljše. Boljši pristop je, da jih na odsotnost pripravijo že nekaj dni prej. Najprej je treba odstraniti suhe ali poškodovane liste, preveriti vlažnost zemlje in oceniti, katere rastline potrebujejo največ pozornosti. Rastline z zdravim koreninskim sistemom bodo lažje prenesle obdobje brez nege kot tiste, ki so že pred odhodom oslabljene. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society (RHS) poudarjajo, da je pri krajših odsotnostih pogosto dovolj pravilno zalivanje pred odhodom, pri daljših dopustih pa je priporočljivo zagotoviti dodaten vir vlage. Pomembno je, da rastlin ne zalivamo na slepo. Preveč vode lahko povzroči gnitje korenin, premalo vode pa izsušitev. Najboljši pokazatelj je običajno zgornja plast zemlje – če je suha nekaj centimetrov globoko, rastlina potrebuje vodo.

icon-expand Najpogostejša napaka je, da lastniki rastline tik pred odhodom samo hitro zalijejo in upajo na najboljše. FOTO: Shutterstock

Rastline umaknite pred močnim soncem

Sobne rastline med dopustom pogosto propadejo ne zaradi pomanjkanja vode, ampak zaradi kombinacije vročine in neposrednega sonca. Rastline na južnih okenskih policah lahko v poletnih mesecih izgubijo veliko vlage že v nekaj dneh. Zato jih je pred odhodom priporočljivo prestaviti na svetlejše mesto brez neposrednega opoldanskega sonca. Tudi BBC Gardeners' World Magazine svetuje, da se rastline pred daljšo odsotnostjo umakne z vročih mest in jih po možnosti postavi skupaj, saj se tako okoli njih ustvari bolj vlažno okolje.

Združevanje rastlin pomaga zadržati vlago

Preprost trik, ki ga pogosto uporabljajo izkušeni ljubitelji rastlin, je združevanje več lončnic skupaj. Rastline skozi liste oddajajo vlago, zato skupina rastlin ustvari nekoliko bolj ugodno mikroklimo. To je posebej učinkovito pri tropskih vrstah, kot so monstere, fikusi in praproti, ki imajo rade višjo zračno vlago. Po podatkih RHS lahko združevanje rastlin pomaga zmanjšati izgubo vlage, vendar samo po sebi ne nadomesti zalivanja pri daljših odsotnostih.

icon-expand Preprost trik je združevanje več lončnic skupaj. FOTO: AdobeStock

Domači sistem z vrvico za počasno zalivanje

Ena najbolj priljubljenih rešitev za čas dopusta je zalivanje s pomočjo vrvice. Gre za preprost kapilarni sistem, pri katerem rastlina postopoma črpa vodo iz posode. Za pripravo potrebujete: - posodo z vodo, - bombažno vrvico ali trak blaga, En konec vrvice se namesti v vodo, drugi konec pa nekaj centimetrov globoko v zemljo. Rastlina nato po potrebi črpa vlago. Pomembno je, da se sistem preizkusi pred odhodom. Nekatere rastline bodo potrebovale več vode, druge manj, zato lahko nepravilno nastavljen sistem povzroči prekomerno namakanje.

Samozalivalni lonci so dobra rešitev za pogoste popotnike

Za ljudi, ki pogosto odhajajo za več dni ali tednov, so praktična izbira samozalivalni lonci. Ti imajo vgrajen rezervoar, iz katerega rastlina postopoma dobiva vodo. Uporabne so tudi zalivalne kroglice, vendar niso primerne za vse rastline. Pri vrstah, ki ne marajo stalno mokre zemlje, lahko povzročijo več težav kot koristi. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo različne rastline različne potrebe. Kaktusi in sukulente lahko brez vode zdržijo precej dlje kot na primer kalateje, orhideje ali praproti.

icon-expand Ena najbolj priljubljenih rešitev za čas dopusta je zalivanje s pomočjo vrvice. FOTO: Adobe Stock

Pred dopustom ne uporabljajte dodatnega gnojila

Pogosta napaka je, da lastniki pred odhodom rastlinam dodajo več gnojila, ker želijo spodbuditi njihovo rast. V resnici lahko to povzroči nasproten učinek. Hitrejša rast pomeni večjo porabo vode, zato rastlina v času odsotnosti potrebuje še več nege. Pred dopustom je bolje ohraniti stabilne pogoje – primerno svetlobo, ustrezno temperaturo in pravilno količino vode.

Katere sobne rastline najlažje prenesejo dopust?

Nekatere sobne rastline so bistveno bolj odporne in primerne za ljudi, ki pogosto potujejo. Med najbolj nezahtevne sodijo: - taščin jezik, - zamija, - kaktusi, - sukulente. Te rastline imajo sposobnost shranjevanja vode in zato lažje prenesejo daljša obdobja brez zalivanja. Bolj občutljive vrste, kot so orhideje, praproti in kalateje, zahtevajo bolj premišljeno pripravo.

icon-expand Nekatere sobne rastline so bistveno bolj odporne - npr. zamija. FOTO: Dreamstime

Pri daljšem dopustu je najbolj varna pomoč druge osebe

Če odsotnost traja več kot dva ali tri tedne, domači sistemi niso vedno dovolj zanesljivi. Takrat je najbolje prositi nekoga, da rastline občasno preveri. Po priporočilih RHS lahko predolge odsotnosti povzročijo težave zaradi izsušitve ali pretiranega zalivanja, zato je občasni nadzor pogosto najboljša rešitev. Pravilna priprava pred dopustom ne zahteva veliko časa, lahko pa rastlinam prihrani veliko stresa. Ko se lastniki vrnejo domov, jih ne smejo takoj "utopiti" z velikimi količinami vode, temveč naj najprej preverijo stanje zemlje in rastlinam omogočijo postopno vrnitev v običajen ritem.

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