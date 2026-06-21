Kopalnice pogosto ustvarjajo pogoje, podobne tropskim gozdovom – visoka vlaga, topla temperatura in posredna svetloba. Prav zato številne rastline tam rastejo celo bolje kot v dnevnih prostorih.

Vlažno okolje kot naravni habitat

Rastline, ki izvirajo iz tropskih območij, so navajene stalne vlage in razpršene svetlobe. Prav kombinacija pare iz tuša in stabilne temperature je tista, ki omogoča bujno rast brez posebnega truda.

Pomemben je tudi dostop do svetlobe

Čeprav vlaga pomaga, strokovnjaki opozarjajo, da večina rastlin še vedno potrebuje vsaj posredno naravno svetlobo. Izbira rastlin je močno odvisna od tega, ali ima kopalnica okno ali ne.

icon-expand Kopalnice pogosto ustvarjajo pogoje, podobne tropskim gozdovom. FOTO: Shutterstock

Najboljše rastline za vlažno kopalnico

Praproti – kraljice kopalnic Praproti so med najbolj priljubljenimi kopalniškimi rastlinami. Kot poročajo pri Real Simple, obožujejo vlago in mehko svetlobo ter ustvarjajo občutek tropske džungle. Potos – nezahtevna viseča rastlina Potos je ena najbolj prilagodljivih rastlin, ki uspeva tudi v slabši svetlobi. Kot navajajo pri House & Garden, njegova viseča rast omogoča dekoracijo polic ali omaric, hkrati pa ne zahteva veliko nege.

icon-expand Praproti – kraljice kopalnic. FOTO: Dreamstime

Kalateja – dekorativna in občutljiva lepotica Kalateja je znana po izrazitih vzorčastih listih. Kot piše Garden Botany, se odlično počuti v visoki vlagi, saj jo ta ščiti pred sušenjem robov listov, ki so sicer pogosta težava v suhih prostorih. Orhideje – eleganca v vlažnem zraku Orhideje, zlasti Phalaenopsis, so pogosto priporočene za kopalnice. Kot poročajo pri Vego Garden, vlaga iz tuša posnema njihovo naravno tropsko okolje, kar spodbuja cvetenje.

Katere rastline še dobro uspevajo

Spatifil, bršljan in čopasta zelenčica Poleg tropskih vrst se v kopalnicah dobro obnesejo tudi spatifil, bršljan in čopasta zelenčica. Kot navajajo pri različnih vrtnarskih virih, te rastline dobro prenašajo vlago in pomagajo celo izboljševati zrak v prostoru. Rastline, ki se jim je bolje izogniti Kaktusi in sukulente praviloma niso primerni za kopalnice, saj ne marajo stalne vlage. Kot opozarjajo strokovnjaki pri Verdeia, lahko v takem okolju hitro začnejo gniti ali izgubljati svojo obliko.

icon-expand Spatifil FOTO: Shutterstock

Kako ustvariti popolno zeleno kopalnico

Najboljši učinek dosežemo, če združimo rastline, ki potrebujejo malo svetlobe, z dobro naravno osvetlitvijo ali dodatno LED-svetlobo. Preveč rastlin lahko hitro ustvari občutek nereda. Bolje je izbrati nekaj dobro izbranih vrst, ki skupaj ustvarijo harmoničen in sproščujoč videz. Kopalnica z rastlinami ni le estetska nadgradnja prostora, ampak tudi način, kako v dom vnesti občutek narave, sprostitve in svežine. Prav vlaga, ki je za nekatere prostore težava, tukaj postane največja prednost.

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