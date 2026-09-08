Ko se dnevi začnejo krajšati in jutra postanejo hladnejša, si želimo več topline tudi v svojih domovih. Jeseni prostor pogosto popestrimo z odejami, svečami in toplimi odtenki dekoracije, vendar obstaja še en preprost način, da ustvarite prijetno sezonsko vzdušje: sobne rastline.

Nekatere rastline so s svojimi oranžnimi, rdečimi, rumenimi in bordo odtenki kot ustvarjene za jesenske dni. Poleg tega v prostor vnesejo življenje, svežino in občutek povezanosti z naravo.

1. Kalanhoja

Kalanhoja (Kalanchoe blossfeldiana) je med najbolj priljubljenimi sobnimi rastlinami. Njeni drobni cvetovi cvetijo v bogatih odtenkih rdeče, oranžne, rumene in rožnate, zato se odlično ujemajo z jesensko barvno paleto.

Velja tudi za eno najmanj zahtevnih sobnih rastlin. Ker spada med sukulente, ne potrebuje pogostega zalivanja. Najbolje uspeva na svetlem mestu brez močnega opoldanskega sonca.