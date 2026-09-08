Ko se dnevi začnejo krajšati in jutra postanejo hladnejša, si želimo več topline tudi v svojih domovih. Jeseni prostor pogosto popestrimo z odejami, svečami in toplimi odtenki dekoracije, vendar obstaja še en preprost način, da ustvarite prijetno sezonsko vzdušje: sobne rastline.
Nekatere rastline so s svojimi oranžnimi, rdečimi, rumenimi in bordo odtenki kot ustvarjene za jesenske dni. Poleg tega v prostor vnesejo življenje, svežino in občutek povezanosti z naravo.
1. Kalanhoja
Kalanhoja (Kalanchoe blossfeldiana) je med najbolj priljubljenimi sobnimi rastlinami. Njeni drobni cvetovi cvetijo v bogatih odtenkih rdeče, oranžne, rumene in rožnate, zato se odlično ujemajo z jesensko barvno paleto.
Velja tudi za eno najmanj zahtevnih sobnih rastlin. Ker spada med sukulente, ne potrebuje pogostega zalivanja. Najbolje uspeva na svetlem mestu brez močnega opoldanskega sonca.
2. Krizantema
Če obstaja rastlina, ki pooseblja jesen, je to zagotovo krizantema. Njeni bogati cvetovi v rumenih, oranžnih, bakrenih in rdečih odtenkih že desetletja veljajo za simbol jesenskega časa.
Krizanteme obožujejo svetlobo in redno zalivanje. Če redno odstranjujete odcvetele cvetove, bodo cvetele dlje časa in ohranile lep videz.
3. Kroton
Kroton (Codiaeum variegatum) je prava eksplozija jesenskih barv. Njegovi listi združujejo odtenke rumene, oranžne, rdeče in zelene, zato je pogosto osrednja dekorativna točka prostora.
Rastlina ima rada toploto, vlago in veliko svetlobe, vendar ne mara močnega neposrednega sonca. Res zahteva nekoliko več pozornosti, a jo bogato poplača z izjemnim videzom.
4. Fikus 'Abidjan' (Ficus elastica)
Za ljubitelje elegantnejših interierjev je odlična izbira fikus 'Abidjan'. Njegovi veliki temno bordo listi ustvarijo občutek prefinjenosti in topline, ne da bi prostor deloval prenatrpano.
Postavite ga na svetlo mesto in ga zalivajte zmerno, šele ko se zgornja plast zemlje osuši. Sijajni listi bodo prostoru dodali pridih luksuza.
5. Kaladij
Kaladij je rastlina, ki jo je skoraj nemogoče spregledati. Njegovi listi so pogosto obarvani v intenzivne odtenke rožnate, rdeče in zelene, zaradi česar delujejo skoraj umetniško.
Najlepše uspeva ob oknu z veliko svetlobe, vendar brez neposrednega sonca. Obožuje rahlo vlažno zemljo in dobro odceden substrat.
Kako jih vključiti v jesenski interier?
Jesenske rastline najlepše pridejo do izraza v keramičnih loncih toplih barv, pletenih košarah ali glinenih posodah. Kroton in kalanhoja se odlično podata k lesenemu pohištvu, krizanteme poživijo jedilno mizo, fikus pa je idealen za sodobne in minimalistične prostore.
Če k temu dodate še mehko odejo, nekaj lesenih dodatkov in dišečo svečo, boste ustvarili prijeten jesenski kotiček, v katerem boste z veseljem preživljali hladnejše dni.
Vir: dnevnik.hr
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