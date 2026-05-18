Zakaj je okroglolistna tolstolistnica idealna za razmnoževanje

Okroglolistna tolstolistnica (Crassula ovata) spada med sukulente, ki naravno shranjujejo vodo v svojih listih in steblih. Prav ta lastnost pa je razlog, da se sukulente izjemno dobro razmnožujejo, saj hitro tvorijo nove korenine tudi iz manjših delov rastline. Tolstolistnica je tako ena najbolj zanesljivih sobnih rastlin za razmnoževanje, saj se zelo dobro prilagaja različnim razmeram v notranjih prostorih.

icon-expand Okroglolistna tolstolistnica (Crassula ovata) spada med sukulente. FOTO: Dreamstime

Pravilna izbira potaknjenca

Za uspešno razmnoževanje je ključna izbira zdravega dela rastline. Najboljši potaknjenec je čvrsto steblo z več listi, brez znakov gnitja ali poškodb. Rez mora biti narejen z ostrim in čistim orodjem, saj se s tem zmanjša možnost okužb in spodbuja hitrejše celjenje rastline.

Preberi še Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci

Sušenje potaknjenca pred sajenjem

Eden najpomembnejših korakov je sušenje. Po priporočilih Royal Horticultural Society je treba potaknjenec pustiti na suhem in zračnem mestu nekaj dni, da se rana zapre in nastane zaščitna plast. Ta postopek je ključen, saj preprečuje gnitje, ki je najpogostejši razlog za neuspešno ukoreninjenje.

Ukoreninjenje v zemlji

Ko je potaknjenec pripravljen, ga posadimo v rahlo, dobro odcedno zemljo. Po navedbah The Spruce je najboljša mešanica za sukulente kombinacija zemlje, peska in perlita, saj omogoča optimalno zračenje korenin. Priporoča se, da se potaknjenec rahlo zalije šele po nekaj dneh, ko se začne proces ukoreninjanja.

icon-expand Najboljši potaknjenec je čvrsto steblo z več listi FOTO: Adobe Stock

Svetloba in pogoji za rast

Okroglolistna tolstolistnica najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca. Kot poročajo strokovnjaki iz Better Homes and Gardens, premočna svetloba lahko povzroči ožige na listih, premalo svetlobe pa upočasni rast. Zalivanje mora biti zmerno, saj rastlina zaradi svojih sukulentnih lastnosti dobro prenaša sušo.

Najpogostejše napake pri razmnoževanju

Največja napaka je prekomerno zalivanje – preveč vlage je zato glavni razlog za propad potaknjencev. Druga pogosta napaka je prehitra presaditev ali premalo časa za sušenje reza, kar lahko povzroči gnitje.

Preberi še Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?

Nega mlade rastline

Ko se potaknjenec ukorenini, se začne faza redne nege. Priporoča se postopno prilagajanje večji svetlobi in zelo zmerno zalivanje. S pravilno nego lahko okroglolistna tolstolistnica zraste v dolgoživo in dekorativno sobno rastlino, ki je znana po svoji simboliki sreče in obilja.