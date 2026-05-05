Kaj pomeni razmnoževanje s potaknjenci
Razmnoževanje s potaknjenci pomeni, da iz matične rastline odrežete del stebla, lista ali korenine in iz njega vzgojite novo rastlino. Gre za eno najzanesljivejših metod vegetativnega razmnoževanja, saj nova rastlina ohrani vse lastnosti matične rastline.
Ta metoda je še posebej priljubljena pri sobnih rastlinah, ker je hitra in ne zahteva posebne opreme.
Najbolj enostavne rastline za razmnoževanje s potaknjenci
Potos (zlati potos)
Potos je ena najbolj nezahtevnih sobnih rastlin. Odrežete steblo tik pod vozlom in ga postavite v vodo. Korenine se običajno razvijejo v nekaj tednih, kar potrjujejo tudi strokovnjaki iz The Spruce.
Tradeskancija
Tradeskancija hitro raste in se zelo enostavno razmnožuje. Potaknjence lahko postavite neposredno v zemljo ali v vodo, kjer hitro razvijejo korenine.
Pelargonija
Pelargonije so priljubljene zaradi svojih cvetov. Najbolje se razmnožujejo s stebelnimi potaknjenci, ki jih posadimo v rahlo in zračno zemljo.
Zelišča (meta, bazilika)
Zelišča, kot sta meta in bazilika, so idealna za začetnike. Po navedbah strokovnjakov iz BBC Gardening se zelo hitro ukoreninijo v vodi, pogosto že v nekaj dneh.
Sukulente
Sukulente lahko razmnožujete celo iz listov. List pustite, da se osuši, nato pa ga položite na zemljo. Sčasoma razvije korenine in novo rastlino.
Kako pravilno pripraviti potaknjence
Izberite zdravo matično rastlino
Vedno izberite rastlino brez znakov bolezni ali škodljivcev. Zdrava rastlina pomeni večjo uspešnost ukoreninjenja.
Uporabite čisto in ostro orodje
Rez mora biti čist, da preprečite okužbe. Topa orodja poškodujejo rastlinsko tkivo.
Odrežite na pravem mestu
Potaknjenec odrežite tik pod vozlom, kjer se najhitreje razvijejo korenine.
Razmnoževanje v vodi ali zemlji
Razmnoževanje v vodi
Ta metoda je priljubljena zaradi enostavnega nadzora nad rastjo korenin. Pomembno je, da vodo redno menjate, da preprečite razvoj bakterij.
Razmnoževanje v zemlji
Pri tej metodi potaknjenec posadite neposredno v substrat. Zemlja mora biti rahla in dobro odcedna, saj preveč vlage lahko povzroči gnitje, kot opozarjajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society.
Najpogostejše napake pri razmnoževanju
Ena najpogostejših napak je prekomerno zalivanje - če imate potajnjenec v zemlji. Potaknjenci nimajo razvitega koreninskega sistema, zato ne potrebujejo veliko vode. Druga pogosta napaka je postavitev rastlin na neposredno sonce, kar lahko povzroči izsušitev.
Pomembno je tudi, da ne uporabljate prevelikih loncev, saj lahko odvečna zemlja zadržuje vlago in povzroči težave s koreninami.
Dodatni nasveti za uspeh
Za boljše rezultate lahko uporabite hormone za ukoreninjenje, čeprav to ni nujno. Prav tako je priporočljivo, da potaknjence postavite na svetlo mesto brez neposredne sončne svetlobe. Tudi stabilna temperatura bistveno pripomore k uspešni rasti.
Sukulente so skupina rastlin, ki so se prilagodile na življenje v sušnih okoljih s shranjevanjem vode v svojih mesnatih listih, steblih ali koreninah. Zaradi te sposobnosti so izjemno odporne in zahtevajo manj pogosto zalivanje kot večina drugih sobnih rastlin. Njihova struktura jim omogoča preživetje v ekstremnih razmerah, kar jih dela priljubljene za gojenje v notranjih prostorih z veliko naravne svetlobe.
Vegetativno razmnoževanje je oblika nespolnega razmnoževanja rastlin, pri kateri nova rastlina zraste iz dela matične rastline, kot so steblo, list ali korenina, namesto iz semena. Glavna prednost te metode je, da so novi potomci genetsko identični matični rastlini, kar pomeni, da ohranijo vse njene specifične lastnosti, barvo cvetov, obliko listov in hitrost rasti.
Vozlišče oziroma nodij je točka na steblu rastline, iz katere poganjajo listi, cvetovi ali stranske veje. V tem predelu se nahaja visoka koncentracija meristemskega tkiva, ki vsebuje celice z izjemno sposobnostjo delitve in diferenciacije. Ko potaknjenec odrežemo tik pod vozliščem, spodbudimo rastlino, da prav na tem mestu usmeri svojo energijo v tvorbo novih korenin, saj so tam prisotni hormoni in biološki mehanizmi, ki omogočajo hitrejši razvoj koreninskega sistema.
