Kaj pomeni razmnoževanje s potaknjenci

Razmnoževanje s potaknjenci pomeni, da iz matične rastline odrežete del stebla, lista ali korenine in iz njega vzgojite novo rastlino. Gre za eno najzanesljivejših metod vegetativnega razmnoževanja, saj nova rastlina ohrani vse lastnosti matične rastline. Ta metoda je še posebej priljubljena pri sobnih rastlinah, ker je hitra in ne zahteva posebne opreme.

icon-expand Potos je ena najbolj nezahtevnih sobnih rastlin. FOTO: Dreamstime

Najbolj enostavne rastline za razmnoževanje s potaknjenci

Potos (zlati potos) Potos je ena najbolj nezahtevnih sobnih rastlin. Odrežete steblo tik pod vozlom in ga postavite v vodo. Korenine se običajno razvijejo v nekaj tednih, kar potrjujejo tudi strokovnjaki iz The Spruce. Tradeskancija Tradeskancija hitro raste in se zelo enostavno razmnožuje. Potaknjence lahko postavite neposredno v zemljo ali v vodo, kjer hitro razvijejo korenine. Pelargonija Pelargonije so priljubljene zaradi svojih cvetov. Najbolje se razmnožujejo s stebelnimi potaknjenci, ki jih posadimo v rahlo in zračno zemljo. Zelišča (meta, bazilika) Zelišča, kot sta meta in bazilika, so idealna za začetnike. Po navedbah strokovnjakov iz BBC Gardening se zelo hitro ukoreninijo v vodi, pogosto že v nekaj dneh.

icon-expand Pelargonije so priljubljene zaradi svojih cvetov. FOTO: iStockphoto

Sukulente Sukulente lahko razmnožujete celo iz listov. List pustite, da se osuši, nato pa ga položite na zemljo. Sčasoma razvije korenine in novo rastlino.

Kako pravilno pripraviti potaknjence

Izberite zdravo matično rastlino Vedno izberite rastlino brez znakov bolezni ali škodljivcev. Zdrava rastlina pomeni večjo uspešnost ukoreninjenja. Uporabite čisto in ostro orodje Rez mora biti čist, da preprečite okužbe. Topa orodja poškodujejo rastlinsko tkivo. Odrežite na pravem mestu Potaknjenec odrežite tik pod vozlom, kjer se najhitreje razvijejo korenine.

Razmnoževanje v vodi ali zemlji

icon-expand Vodo redno menjate, da preprečite razvoj bakterij. FOTO: Dreamstime

Razmnoževanje v vodi Ta metoda je priljubljena zaradi enostavnega nadzora nad rastjo korenin. Pomembno je, da vodo redno menjate, da preprečite razvoj bakterij. Razmnoževanje v zemlji Pri tej metodi potaknjenec posadite neposredno v substrat. Zemlja mora biti rahla in dobro odcedna, saj preveč vlage lahko povzroči gnitje, kot opozarjajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society.

Najpogostejše napake pri razmnoževanju

Ena najpogostejših napak je prekomerno zalivanje - če imate potajnjenec v zemlji. Potaknjenci nimajo razvitega koreninskega sistema, zato ne potrebujejo veliko vode. Druga pogosta napaka je postavitev rastlin na neposredno sonce, kar lahko povzroči izsušitev. Pomembno je tudi, da ne uporabljate prevelikih loncev, saj lahko odvečna zemlja zadržuje vlago in povzroči težave s koreninami.

Dodatni nasveti za uspeh

Za boljše rezultate lahko uporabite hormone za ukoreninjenje, čeprav to ni nujno. Prav tako je priporočljivo, da potaknjence postavite na svetlo mesto brez neposredne sončne svetlobe. Tudi stabilna temperatura bistveno pripomore k uspešni rasti.

Preberi še Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu