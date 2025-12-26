Ne glede na to, kako prostorna je vaša dnevna soba, vedno se najde prostor še za kakšno rastlino, kajne? Od fikusov do palm in številnih drugih čudovitih dreves – predstavljamo tista, ki se odlično obnesejo kot sobne rastline.

Sobna smreka

Čeprav je sobna smreka ali norfolški bor med prazniki najbolj priljubljen kot alternativa božičnemu drevesu, je s svojimi tankimi, zelenimi iglicami pravzaprav videti čudovito vse leto. To stožčasto drevo v resnici nima nobene povezave s smreko, ampak je v resnici tropska rastlina, zato ji najbolj ustrezajo temperature od 18 do 25 stopinj Celzija ter razmeroma visoka vlažnost. Najbolj bo uspevala, če jo postavimo na močno indirektno svetlobo, škodilo pa ji ne bo niti nekaj ur neposrednega sonca.

icon-expand Sobna smreka Araucaria heterophylla FOTO: Profimedia

Slonova noga

Slonova noga je sočnica, ki za svojo rast potrebuje zelo malo sončne svetlobe, niti ne sme biti izpostavljena neposrednim sončnim žarkom. Poleg tega ne potrebuje niti veliko vode, saj jo lahko shranjuje v svojem deblu. Zaradi tega raste zelo počasi.

icon-expand Slonova noga FOTO: Shutterstock

Dišeča zmajevka

Zmajevka ali dracena izvira iz Afrike in je znana po svojem črtastem olesenelem steblu in dolgih, svetlo zelenih listih. Čeprav ima raje svetlo, indirektno svetlobo, lahko prenese tudi nekaj pomanjkanja, zaradi česar je vsestranska izbira za notranje prostore. Sobna rastlina, ki zahteva malo vzdrževanja, bo zadovoljna z zalivanjem enkrat na teden ali ko bo zemlja nekoliko vlažna ali rahlo suha.

icon-expand Dišeča zmajevka FOTO: Shutterstock

Strelicija

Strelicija je zaradi svojega nenavadnega videza pogosto poimenovana tudi rajska ptica. Ta tropska sobna rastlina, ki izvira iz Južne Afrike, je priljubljena zaradi svojih velikih listov in čudovitih eksotičnih cvetov, katerih barva sega od modre do svetlo oranžne in vijolične. Za svoje uspevanje potrebuje močno, posredno svetlobo ter zalivanje šele, ko se zemlja popolnoma posuši. Strelicija lahko v zaprtih prostorih zraste do dva metra visoko, zato poskrbite, da boste imeli dovolj prostora, da bo lahko razprostrla svoje liste.

icon-expand Strelicija FOTO: Shutterstock

Lirastolisti fikus

Ta nadvse trendovska rastlina je zaradi svojih širokih, teksturiranih listov priljubljena tudi med notranjimi oblikovalci. Mlade rastline imajo gosto listje, ki se s staranjem razširi, rastlina pa sčasoma pridobi čudovito krošnjo. Temu fikusu omogočite močno, indirektno svetlobo – blizu okna, obrnjenega proti vzhodu. Zalivajte, ko je zgornji centimeter zemlje suh, in sicer toliko časa, da voda ne priteče na dno lonca, nato pa pustite, da se ponovno posuši.

icon-expand Lirastolisti fikus FOTO: Shutterstock

Limonovec

Najlažji limonovec za gojenje v zaprtih prostorih je 'Dwarf Improved Meyer', ki je pravzaprav križanec med limonovcem in mandarinom. Odvisno od sezone bo drevo obrodilo čudovite bele cvetove, če boste imeli res srečo, pa celo aromatične limone. Sobno limonino drevo potrebuje 8 do 12 ur neposredne svetlobe dnevno. Z zalivanjem ne pretiravajte, ampak vedno pustite, da se zemlja popolnoma posuši in šele nato rahlo zalijte.

icon-expand Limonovec FOTO: Shutterstock

Vodna pahira

Pahira uspeva v razmerah, podobnih svojemu prvotnemu domu v južnoameriških močvirjih. Lahko prenese prekomerno zalivanje, če ima dobro drenažo, dobro pa ji dene veliko posredne svetlobe. Običajno jo najdemo s prepletenim deblom pod imenom drevo denarja, kar je povezano z verovanjem feng šuja, da naj bi ta rastlina ustvarjala pozitiven 'či' ali dobro energijo.

icon-expand Vodna pahira FOTO: Shutterstock