Chamaedorea elegans je sobna palma z dolgo tradicijo

Chamaedorea elegans, pogosto imenovana gorska palma, izvira iz območja Mehike in Srednje Amerike. Po podatkih Kew Science raste v tropskih predelih od Mehike do Hondurasa, danes pa je razširjena kot priljubljena sobna rastlina. Prepoznamo jo po tankih steblih in nežnih, lokasto oblikovanih listih. Royal Horticultural Society jo uvršča med priljubljene sobne rastline, ki so razmeroma preproste za vzdrževanje. Njena priljubljenost sicer ni nova – v notranjih prostorih so jo gojili že v viktorijanskem obdobju.

icon-expand Primerna tudi za manjša stanovanja. FOTO: Adobe Stock

Primerna tudi za manjša stanovanja

Ena njenih prednosti je počasnejša rast. Pri običajni vzgoji ostane precej kompaktna, zato ne potrebuje ogromnega prostora. Pogosto doseže približno 30 do 60 centimetrov, starejše rastline pa lahko zrastejo tudi višje. Zaradi počasne rasti je tudi presajanje potrebno razmeroma redko. To je dobra izbira za vse, ki želijo v stanovanju več zelenja brez nenehnega prilagajanja prostora rastlini.

Ne potrebuje neposrednega sonca

Dotična palma najbolje uspeva na svetlem mestu z razpršeno svetlobo. Prenese tudi nekoliko bolj senčne razmere, zato je uporabna v prostorih, kjer druge rastline zaradi pomanjkanja svetlobe težko uspevajo. Močno neposredno sonce, zlasti skozi steklo, lahko poškoduje liste. Najboljša je zato lega ob svetlem oknu, vendar nekoliko odmaknjena od neposrednih sončnih žarkov.

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Kako pogosto zalivati?

Pri zalivanju je pomembna zmernost. Površina zemlje naj se med zalivanji nekoliko osuši, nato rastlino temeljito zalijte. Odvečna voda ne sme zastajati v loncu ali podstavku. Preveč vode lahko povzroči težave s koreninami. Pozimi, ko rastlina raste počasneje, potrebuje še manj vode. Pri zelo trdi vodi se lahko na listih pojavijo rjave konice. Za občutljivejše rastline je zato primernejša mehkejša voda oziroma deževnica.

Toplota ji ustreza, suh zrak manj

Ker je tropskega izvora, ima rada toploto. Zato se za obdobje rasti priporoča približno 20 do 27 stopinj Celzija, pozimi pa lahko prenese nekoliko nižje temperature. Težava v stanovanjih je lahko predvsem suh zrak zaradi ogrevanja. Posledica so pogosto rjave konice listov. Pomaga višja zračna vlažnost in občasno brisanje listov z vlažno krpo, s čimer odstranimo tudi prah.

icon-expand Ne potrebuje neposrednega sonca FOTO: Adobe Stock

Varna izbira za pse in mačke

Pomembna prednost Chamaedorea elegans je tudi varnost za hišne ljubljenčke. ASPCA jo uvršča med rastline, ki niso strupene za pse in mačke. Gorska palma je zanimiva prav zaradi ravnovesja med videzom in nezahtevnostjo. Ne potrebuje popolnih razmer ali vsakodnevne pozornosti, vendar ji bodo primerna svetloba, zmerno zalivanje in dovolj toplote omogočili lepo rast. Če dodamo še njeno nestrupenost za pse in mačke, je jasno, zakaj salonska palma že desetletja ostaja priljubljena izbira za notranje prostore.

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