Zakaj nekatere sobne rastline ne uspevajo skupaj?

Mnogi ljubitelji rastlin jih radi postavijo v skupine, saj tako ustvarijo zelen kotiček v stanovanju. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da vse rastline niso primerne za skupno postavitev. Kot pojasnjujejo pri The Spruce, je pri sobnih rastlinah pomembno zagotoviti dovolj prostora za kroženje zraka, saj pretesna razporeditev povečuje možnost za širjenje škodljivcev in rastlinskih bolezni. Poleg tega lahko preveč gosto postavljene rastline ena drugi jemljejo svetlobo. Najpogostejša težava ni v tem, da bi se rastline med seboj neposredno sovražile, ampak da imajo različne življenjske pogoje. Ena potrebuje suho zemljo in veliko sonca, druga pa visoko zračno vlago in pogosto zalivanje.

Sukulente in praproti: kombinacija, ki pogosto povzroča težave

Ena najbolj pogostih napačnih kombinacij so sukulente in praproti. Sukulente izvirajo iz okolij, kjer je vode malo, zato potrebujejo veliko svetlobe, prepustno zemljo in redkejše zalivanje. Praproti pa imajo povsem drugačne zahteve – najbolje uspevajo v bolj vlažnem okolju, pri zmerni svetlobi in enakomerno rahlo vlažni zemlji. Če ju postavimo skupaj, bo ena rastlina skoraj vedno trpela. Pri preveč zalivanju lahko sukulente začnejo gniti, medtem ko lahko praproti v suhem okolju izgubijo liste. Po mnenju strokovnjakov za sobne rastline, ki jih citira Homes & Gardens, so prav različne potrebe po vlagi in svetlobi eden glavnih razlogov, zakaj nekatere rastline niso dobre sosede.

icon-expand Ena najbolj pogostih napačnih kombinacij so sukulente in praproti. FOTO: Dreamstime

Kaktusi in tropske rastline ne potrebujejo istega okolja

Kaktusi so prilagojeni na suhe razmere. Večinoma potrebujejo veliko neposredne svetlobe, malo vode in zemljo, ki hitro odvaja odvečno vlago. Nasprotno pa tropske rastline, kot so različne vrste filodendronov ali monstere, pogosto bolje uspevajo pri višji zračni vlagi in bolj enakomernem zalivanju. Čeprav lahko skupaj izgledajo zelo privlačno, njihovo vzdrževanje v istem prostoru pogosto pomeni kompromis, pri katerem ena od rastlin ne dobi idealnih pogojev.

Rastline z različnimi potrebami po zalivanju

Ena največjih napak pri urejanju domače zbirke rastlin je združevanje vrst, ki imajo popolnoma različne potrebe po vodi. Primeri kombinacij, pri katerih lahko pride do težav: - kalateja in zamiokulkas – kalateja potrebuje več vlage, zamiokulkas pa bolje prenaša suha obdobja; - praproti in rastline, ki imajo rade suho zemljo – ena bo zahtevala pogosto zalivanje, druga bo zaradi tega lahko propadala; - kalanhoja in rastline z višjo potrebo po vlagi – kalanhoja ima raje bolj suho okolje. Kot navaja The Spruce, imajo nekatere priljubljene kombinacije sobnih rastlin težave prav zato, ker rastline zahtevajo popolnoma različne pogoje za uspešno rast.

icon-expand Ena največjih napak je združevanje vrst, ki imajo različne potrebe po vodi. FOTO: Shutterstock

Rastline, ki privabljajo iste škodljivce

Pri izbiri prostora za rastline ni pomembna samo svetloba in voda. Nekatere vrste so bolj dovzetne za iste škodljivce, zato lahko bližina povzroči hitro širjenje težav. Če ima ena rastlina pršice, kaparje ali druge škodljivce, se lahko ti hitro razširijo na sosednje rastline, predvsem če se njihovi listi dotikajo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko rastline, ki rastejo v neprimernih razmerah, postanejo bolj občutljive za bolezni in škodljivce, ti pa se nato lažje prenesejo na druge lončnice v bližini.

Ali se rastline lahko med seboj motijo zaradi kemikalij?

V naravi obstaja pojav, imenovan alelopatija, pri katerem nekatere rastline sproščajo kemične snovi, ki vplivajo na druge rastline v okolici. Pri sobnih rastlinah je ta pojav precej manj pomemben kot pri rastlinah na prostem. Večina težav v stanovanjih nastane zaradi napačnih pogojev – predvsem zaradi razlik v svetlobi, temperaturi, vlagi in zalivanju. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za sobne rastline, je pri domači vzgoji pomembneje izbrati rastline s podobnimi zahtevami kot pa skrbeti zaradi morebitnega kemičnega vpliva med njimi.

icon-expand Če želite ustvariti zdrav zeleni kotiček, je najbolje združevati rastline, ki imajo podobne potrebe. FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno združevati sobne rastline?

Če želite ustvariti zdrav zeleni kotiček, je najbolje združevati rastline, ki imajo podobne potrebe. Dobre kombinacije so na primer: - rastline, ki imajo rade višjo vlago, skupaj z drugimi tropskimi vrstami; - sukulente skupaj z drugimi rastlinami, ki potrebujejo malo vode; - rastline s podobnimi potrebami po svetlobi na istem mestu. Pomembno je tudi, da rastline niso preveč stisnjene skupaj. Čeprav skupinska postavitev lepo izgleda, lahko pomanjkanje prostora zmanjša kroženje zraka in poveča možnost težav.

Največja napaka je izbirati rastline samo po videzu

Lepa kombinacija različnih listov in barv še ne pomeni, da bodo rastline dobro uspevale skupaj. Pred nakupom nove rastline je zato pomembno preveriti, koliko svetlobe potrebuje, kako pogosto jo je treba zalivati in kakšno raven vlage ima rada. Z dobro izbiro lahko ustvarite prostor, kjer bodo rastline uspevale več let. Najlepša zbirka sobnih rastlin namreč ni tista, kjer je največ različnih vrst, ampak tista, kjer ima vsaka rastlina pogoje, ki jih potrebuje za zdravo rast.

Preberi še Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate

Preberi še Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma