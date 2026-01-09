Pachira aquatica, pri nas bolj znana kot drevo denarja, je tropska rastlina, ki že dolgo velja za simbol sreče in blagostanja. Njeno poreklo sega v močvirnata območja Srednje in Južne Amerike, kjer v naravi zraste tudi do 18 metrov visoko. V lončnici pa ostane precej bolj kompaktna, kar jo naredi idealno za okrasitev doma ali pisarne.

icon-expand Drevo denarja prinaša srečo in zeleno eleganco v vaš dom. FOTO: Adobe Stock

Naziv rastline leta 2026 je Pachiri aquatici podelil botanični spletni portal 1800Flowers.com. Ob imenovanju so na portalu zapisali, da izbor temelji na več dejavnikih, med katerimi sta tudi vsestranskost rastline in priljubljenost med kupci. Ta rastlina v številnih kulturah simbolizira blaginjo, obilje in pozitivne spremembe, vse, po čemer hrepenijo premnogi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako jo prepoznati?

Pachira aquatica ima značilne palmi podobne liste, sestavljene iz pet do devet sijočih zelenih lističev, ki dajejo rastlini eleganten videz. V naravi razvije velike kremne cvetove in lesene plodove z užitnimi oreški, v notranjih prostorih pa zelo redko cveti. Njeno deblo je pogosto spleteno, kar je priljubljen dekorativni trend.

icon-expand Ni zahtevna za nego, a potrebuje ustrezno oskrbo s svetlobo, zemljo, zračenjem in zalivanjem. FOTO: Adobe Stock

Kaj potrebuje za uspešno rast?

Drevo denarja obožuje svetle prostore z veliko posredne svetlobe. Neposredno sonce namreč lahko poškoduje liste. Idealna temperatura za njeno rast je med 18 in 27 stopinj Celzija, rastlina pa ima rada višjo zračno vlago. Priporočljivo je občasno pršenje listov. Zalivajte jo, ko se zgornja plast zemlje osuši. Prekomerno zalivanje lahko povzroči gnitje korenin. Zanjo je najprimernejša prst, ki je mešanica šote, peska in perlita, kar bo rastlini zagotovilo dobro drenažo. Posoda naj ima odtočne luknje. Strokovnjaki svetujejo, da jo spomladi in poleti enkrat mesečno pognojite z uravnoteženim tekočim gnojilom.

icon-expand Drevo denarja v toplem delu leta uspeva tudi na terasah, poskrbite le, da ni izpostavljena direktnemu soncu. FOTO: Adobe Stock

Razmnoževanje in nega

Drevo denarja lahko razmnožujete s potaknjenci, ki jih ukoreninite v vodi ali v vlažnem substratu. Obrezovanje odmrlih vej spodbuja kompaktno rast, presajanje pa je priporočljivo na dve do tri leta.

Zakaj je posebna?

Poleg estetske vrednosti ima Pachira aquatica tudi praktične koristi. Njeni oreški so užitni, listi in cvetovi pa se v nekaterih kulturah uporabljajo kot zelenjava. Rastlina vsebuje bioaktivne snovi z antioksidativnimi lastnostmi, v industriji pa se njeno olje preizkuša kot surovina za biološke materiale.

icon-expand V naravi cveti in obrodi sadove v obliki oreščkov. FOTO: Adobe Stock

Pachira aquatica ni le dekorativna rastlina, temveč simbol pozitivne energije, ki lahko ob pravilni negi dolgo krasi vaš dom. Če iščete rastlino, ki združuje lepoto, simboliko in enostavno oskrbo, je drevo denarja odlična izbira.

icon-expand Crassula ovata prav tako poznamo pod imenom drevo denarja. FOTO: Adobe Stock

Drevo denarja se imenuje tudi ena od sukulent, ki so prav tako priljubljene med sobnimi rastlinami. Gre za Crassulo ovato, ki izvira iz južne Afrike. Gre za sukulento z mesnatimi, ovalnimi listi temno zelene barve, ki ob močni svetlobi pogosto dobijo rdečkast rob. Rastlina zraste v grmasto obliko in ob ustrezni negi lahko doseže višino do dva metra, kar ji daje videz mini drevesa. Pozimi ali zgodaj spomladi razvije drobne bele do rožnate cvetove, ki so nežno dišeči.

Preberi še Drevo denarja - zato ga je dobro imeti doma