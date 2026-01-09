Pachira aquatica, pri nas bolj znana kot drevo denarja, je tropska rastlina, ki že dolgo velja za simbol sreče in blagostanja. Njeno poreklo sega v močvirnata območja Srednje in Južne Amerike, kjer v naravi zraste tudi do 18 metrov visoko. V lončnici pa ostane precej bolj kompaktna, kar jo naredi idealno za okrasitev doma ali pisarne.
Naziv rastline leta 2026 je Pachiri aquatici podelil botanični spletni portal 1800Flowers.com. Ob imenovanju so na portalu zapisali, da izbor temelji na več dejavnikih, med katerimi sta tudi vsestranskost rastline in priljubljenost med kupci. Ta rastlina v številnih kulturah simbolizira blaginjo, obilje in pozitivne spremembe, vse, po čemer hrepenijo premnogi.
Kako jo prepoznati?
Pachira aquatica ima značilne palmi podobne liste, sestavljene iz pet do devet sijočih zelenih lističev, ki dajejo rastlini eleganten videz. V naravi razvije velike kremne cvetove in lesene plodove z užitnimi oreški, v notranjih prostorih pa zelo redko cveti. Njeno deblo je pogosto spleteno, kar je priljubljen dekorativni trend.
Kaj potrebuje za uspešno rast?
Drevo denarja obožuje svetle prostore z veliko posredne svetlobe. Neposredno sonce namreč lahko poškoduje liste. Idealna temperatura za njeno rast je med 18 in 27 stopinj Celzija, rastlina pa ima rada višjo zračno vlago. Priporočljivo je občasno pršenje listov. Zalivajte jo, ko se zgornja plast zemlje osuši. Prekomerno zalivanje lahko povzroči gnitje korenin.
Zanjo je najprimernejša prst, ki je mešanica šote, peska in perlita, kar bo rastlini zagotovilo dobro drenažo. Posoda naj ima odtočne luknje.
Strokovnjaki svetujejo, da jo spomladi in poleti enkrat mesečno pognojite z uravnoteženim tekočim gnojilom.
Razmnoževanje in nega
Drevo denarja lahko razmnožujete s potaknjenci, ki jih ukoreninite v vodi ali v vlažnem substratu. Obrezovanje odmrlih vej spodbuja kompaktno rast, presajanje pa je priporočljivo na dve do tri leta.
Zakaj je posebna?
Poleg estetske vrednosti ima Pachira aquatica tudi praktične koristi. Njeni oreški so užitni, listi in cvetovi pa se v nekaterih kulturah uporabljajo kot zelenjava. Rastlina vsebuje bioaktivne snovi z antioksidativnimi lastnostmi, v industriji pa se njeno olje preizkuša kot surovina za biološke materiale.
Pachira aquatica ni le dekorativna rastlina, temveč simbol pozitivne energije, ki lahko ob pravilni negi dolgo krasi vaš dom. Če iščete rastlino, ki združuje lepoto, simboliko in enostavno oskrbo, je drevo denarja odlična izbira.
Drevo denarja se imenuje tudi ena od sukulent, ki so prav tako priljubljene med sobnimi rastlinami. Gre za Crassulo ovato, ki izvira iz južne Afrike. Gre za sukulento z mesnatimi, ovalnimi listi temno zelene barve, ki ob močni svetlobi pogosto dobijo rdečkast rob. Rastlina zraste v grmasto obliko in ob ustrezni negi lahko doseže višino do dva metra, kar ji daje videz mini drevesa. Pozimi ali zgodaj spomladi razvije drobne bele do rožnate cvetove, ki so nežno dišeči.
Crassula ovata je izjemno nezahtevna za vzgojo. Potrebuje veliko svetlobe, najbolje neposredno jutranjo ali popoldansko sonce, in dobro odcedna tla, kot so substrati za kaktuse in sukulente. Rastlina dobro prenaša suho notranjo klimo in sobne temperature, zato je idealna za stanovanja. Poleg dekorativne vrednosti ima Crassula ovata tudi simbolni pomen, saj - tako kot Pachira aquatica - v feng šuju velja za rastlino, ki prinaša bogastvo, srečo in dolgo življenje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV