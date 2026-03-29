Begonija je izredno priljubljena rastlina za vrtove in domove, cenjena zaradi svoje lepote in vsestranskosti. Obstaja več kot 1800 različnih vrst in na tisoče hibridov, kar pomeni, da lahko vsakdo najde primerno begonijo za svoj prostor, pa naj bo to za senčni balkon ali sončno notranjost. Njeni bogati cvetovi in dekorativni listi poskrbijo za privlačen in zelen videz, kamorkoli jo postavite. Od manjših, bolj nežnih primerkov do velikih, grmastih variant, begonija dokazuje, da je primerna izbira za skorajda vsakega ljubitelja rastlin, ne glede na predhodne izkušnje, poroča stran net.hr.

icon-expand Begonija FOTO: Dreamstime

Ključne prednosti begonij: senca, cvetenje, odpornost

icon-expand Begonija FOTO: Shutterstock

Begonije imajo ključno prednost: odlično uspevajo v senčnih in polsenčnih razmerah. Ne potrebujejo veliko sonca, da bi bogato cvetele. Cvetijo od pomladi do jesenskih mrazov in tako vašemu vrtu dodajo barvo, tudi tam, kjer je sicer temneje. Poleg lepih cvetov imajo nekatere vrste, kot so Rex begonije, zelo dekorativne liste z edinstvenimi vzorci in barvami. Hibridi, kot je 'Dragon Wing', pa so znani po bogatem in kaskadnem rastu, zato so primerni za viseče košare. Poleg tega so begonije odporne na jelene in zajce, kar je praktična prednost pri sajenju na prostem.

Polka-dot begonija FOTO: Profimedia

Na kaj morate paziti pri gojenju begonij: glavne težave

Gojenje begonij ni vedno povsem brez težav. Ker večina vrst prihaja iz tropskih krajev, so zelo občutljive na mraz in nizke temperature. V hladnejših podnebjih jih zato običajno sadimo kot enoletnice ali pa jih pred zimo shranimo v notranje prostore. Njihova stebla in listi so krhki in se lahko zlahka poškodujejo zaradi vetra ali neprevidnega rokovanja. Največja težava pri oskrbi pa je pravilno zalivanje. Begonije so izjemno občutljive na preveč vode, saj to hitro privede do gnilobe korenin, kar je pogost vzrok, da rastlina propade. Zato je nujno najti ravnotežje med vlažnostjo zemlje in dobro drenažo, da bodo begonije zdrave in lepe.

gomoljna begonija FOTO: Adobe Stock

Preveč vode: Begonije so izjemno občutljive na preveč vlage, kar vodi v gnilobo korenin.

Za uspešno rast begonij morate zagotoviti nekaj ključnih stvari. Potrebujejo vlažno, a zelo dobro drenirano zemljo, bogato z organskimi snovmi, na primer mešanico komposta in perlita (material, ki izboljša zračnost in drenažo zemlje).

icon-expand Begonija FOTO: Shutterstock

Zalivajte jih zmerno; preden jih znova zalijete, preverite, ali je zgornjih 1-2 cm zemlje suhih. Pazite, da pri zalivanju ne zmočite listov, saj to preprečuje glivične bolezni, kot je pepelovka. Redno odstranjujte odmrle cvetove, da spodbujate nove. Za bolj grmast in kompakten videz rastline pa jo lahko tudi pincirate (odstranite vrhove poganjkov).

icon-expand Begonija FOTO: Shutterstock

Begonije in hišni ljubljenčki: kaj morate vedeti o toksičnosti

Bodite pozorni, če imate hišne ljubljenčke, saj so begonije zanje rahlo strupene. Vsi deli rastline vsebujejo kalcijev oksalat, ki lahko pri zaužitju povzroči draženje ust, otekanje, prekomerno slinjenje in bruhanje pri psih in mačkah. Gomolji vsebujejo največ strupenih snovi, zato bodite še posebej previdni.

Ko zalivate begonije, ne močite listov. FOTO: Shutterstock