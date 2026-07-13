Viseče rastline so odlična izbira za manjše bivalne prostore, saj ne zasedajo uporabne površine. Hkrati ustvarijo prijeten občutek povezanosti z naravo in prostoru dodajo toplino.

Potos velja za eno najbolj priljubljenih sobnih rastlin na svetu . Njegovi dolgi poganjki se elegantno spuščajo čez robove loncev, rastlina pa je znana po tem, da dobro uspeva tudi v manj idealnih razmerah. Je odlična izbira za začetnike.

Zelenčica je priljubljena zaradi svojih dolgih lokastih listov in preprostega vzdrževanja. Poleg tega razvija mlade rastlinice, ki visijo na dolgih steblih in ustvarjajo zelo dekorativen videz.

Srčastolistni filodendron je cenjen zaradi srčasto oblikovanih listov in hitre rasti. Njeni dolgi poganjki ustvarijo bujen videz, zato je odlična izbira za viseče košare.

Ta nenavadna sukulenta je prepoznavna po drobnih kroglastih listih, ki spominjajo na bisere. Kot poročajo pri The Spruce, je zaradi svojega videza ena najbolj zanimivih visečih rastlin za sodobne interierje.

Čeprav ga mnogi poznajo kot zunanjo rastlino, se dobro obnese tudi v notranjih prostorih. Njegovi poganjki hitro rastejo in ustvarijo gosto zeleno zaveso.

Tradeskancija je priljubljena zaradi pisanih listov v odtenkih zelene, vijolične in srebrne barve. Poleg tega hitro raste in je razmeroma nezahtevna za nego.

Prava količina svetlobe

Večina visečih sobnih rastlin najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca. Kot opozarjajo strokovnjaki za nego rastlin, lahko močno poletno sonce povzroči poškodbe listov.

Ne pozabite na zalivanje

Ker so viseči lonci pogosto izpostavljeni hitrejšemu izsuševanju, je pomembno redno preverjati vlažnost zemlje. Pri tem pa je treba paziti, da rastlin ne zalivamo preveč.

Redno obračanje rastlin

Da bodo rastline rasle enakomerno, jih je priporočljivo občasno obrniti. Tako bodo vsi deli rastline prejeli dovolj svetlobe.

Viseče rastline so eden najlažjih načinov, kako v dom vnesti več zelenja in življenja. Ne glede na to, ali izberete klasični potos, elegantni filodendron ali nekoliko bolj eksotičen niz biserov, lahko z nekaj premišljeno izbranimi rastlinami ustvarite prijeten in naraven ambient, ki bo prostor naredil bolj domačen in vizualno privlačen.