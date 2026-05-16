Vrtnice v loncih omogočajo vrtnarjenje tudi na balkonih, terasah in manjših dvoriščih. Moderne sorte vrtnic so pogosto vzgojene tako, da dobro uspevajo tudi v omejenem prostoru, če imajo dovolj svetlobe in hranil.

Najpogostejše napake vključujejo prekomerno zalivanje, premalo sonca in uporabo premajhnih loncev . Po mnenju strokovnjakov iz Better Homes and Gardens so prav te napake glavni razlog za slabšo rast in manj cvetov.

Gojenje vrtnic v loncih je odlična rešitev za vse, ki nimajo vrta.

Izberite pravo sorto vrtnic

Za lonce so najprimernejše kompaktne sorte, kot so miniaturne vrtnice ali nižje grmičaste vrste. Kot poroča revija Better Homes and Gardens, so manjše sorte bolj odporne na omejen prostor korenin.

Uporabite dovolj velik lonec

Vrtnice potrebujejo prostor za razvoj korenin. Strokovnjaki priporočajo lonce z vsaj petdesetimi centimetri globine, saj to omogoča stabilno rast.

Poskrbite za dobro drenažo

Drenažne luknje so nujne, saj vrtnice ne prenašajo zastajanja vode – dobra drenaža je eden ključnih dejavnikov za preprečevanje gnitja korenin.

Uporabite kakovostno zemljo

Najboljša je rahla, hranilna zemlja, bogata z organsko snovjo. Vrtnice v loncih potrebujejo substrat, ki dobro zadržuje vlago, a hkrati omogoča zračnost.

Redno zalivanje brez pretiravanja

Vrtnice v loncih se hitreje izsušijo kot tiste v zemlji. Strokovnjaki svetujejo redno zalivanje, vendar brez prekomerne vlage, saj lahko to povzroči bolezni korenin.