Zakaj je zima težavna za spatifil?

Spatifil (Spathiphyllum), znan tudi kot mirna lilija, je ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin. A prav zima je za njegovo nego najzahtevnejši čas. Radiatorji izsušijo zrak v prostoru, kar rastlini otežuje dostop do vlage, tudi če jo redno zalivamo. V naravnem okolju spatifili rastejo na tleh deževnih gozdov, kjer jih ščitijo mogočna drevesa. Niso izpostavljeni obilnim padavinam, temveč vpijajo vlago iz zraka. Njihovi veliki, mehki listi pa se hitro izsušijo, kar lahko povzroči venenje, rjavenje ali celo smrt rastline zaradi dehidracije.

Preprost trik s kamenčki

Strokovnjakinja za sobne rastline Cheryl iz Horty Girl svetuje: "Optimalna temperatura in vlažnost sta pomembna dejavnika za dobro počutje spatifila v lončnici. Mirovne lilije uspevajo pri višji vlažnosti, zato lahko pršenje listov ali postavitev na pladnje s kamenčki in vodo pomaga ohranjati raven vlage." Pladenj z vodo pod rastlino poveča vlažnost zraka okoli nje. Kamenčki pa niso le dekoracija – ustvarjajo oviro med loncem in vodo, da korenine niso nenehno potopljene. Če bi bile, bi to povzročilo gnitje, razvoj škodljivcev in glivične bolezni.

Navodila za pripravo pladnja

Pripravite plitev, vodoodporen pladenj in kamenčke (na voljo v vrtnarskih centrih). Pladenj do polovice napolnite s kamenčki. Dodajte vodo, ki naj sega tik pod vrh kamenčkov – nikoli čez. Lonec postavite na pladenj tako, da drenažne luknje niso potopljene v vodo. Vodo menjajte vsaj enkrat na teden, da preprečite nastanek alg. Rastlino redno zalivajte, a pazite, da korenine niso v stoječi vodi.

Rezultat: zelena in cvetoča rastlina

Če spatifil pozimi vzdržujete v vlažnem okolju, bo ostal dobro hidriran, zelen in bo še naprej cvetel. S preprostim trikom s kamenčki lahko rastlini zagotovite pogoje, ki posnemajo njen naravni habitat, in se izognete težavam, ki jih prinaša suh zrak v ogrevanih prostorih.

Zakaj spatifil kljub negi ne cveti?

Spatifil je znan po svojih elegantnih belih cvetovih, a marsikateri lastnik se pritožuje, da rastlina kljub negi ne cveti. Razlogov je več, strokovnjaki pa opozarjajo na naslednje: Najpogostejši razlog je pomanjkanje svetlobe. Spatifil potrebuje svetlo, posredno svetlobo, da razvije cvetove. Če je prostor pretemen, bo rastlina rasla, a cvetov ne bo. Pomanjkanje hranil: Če rastlina ni redno gnojena, bo razvijala le liste. Strokovnjaki priporočajo uporabo uravnoteženega gnojila 2–3-krat v rastni sezoni. Napačno zalivanje: Preveč vode povzroči gnitje korenin, premalo pa izsušitev. Oboje zavira cvetenje. Spatifil potrebuje stalno vlažno zemljo, a nikoli razmočeno. Starost rastline: Mladi spatifili pogosto ne cvetijo. Potrebno je nekaj let, da rastlina doseže zrelost in začne redno cveteti. Temperatura in okolje: Spatifil je tropska rastlina, ki ljubi toploto in vlago. Če je temperatura prenizka ali je zrak presuh, rastlina ne bo imela dovolj energije za cvetenje. Pretesen lonec (root-bound): Če so korenine utesnjene, rastlina porabi energijo za preživetje in ne za cvetenje. V tem primeru je priporočljivo presajanje.

Kako spodbuditi cvetenje?

Postavite rastlino na svetlo mesto, s posredno svetlobo. Redno gnojite z gnojilom za cvetoče sobne rastline. Zalivajte zmerno – zemlja naj bo vlažna, a nikoli razmočena. Poskrbite za višjo zračno vlago (pladenj s kamenčki, pršenje listov). Presadite rastlino, če je lonec premajhen.