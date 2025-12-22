Medtem ko je jasno, da je deževnica za zunanje in notranje rastline najboljša izbira, pa se marsikdo pozimi sprašuje, ali jih lahko zalivamo s stopljenim snegom? Odgovor je pritrdilen: sneg in deževnica sta odlični možnosti zaradi več razlogov.

Okolju prijazen način varčevanja z vodo

icon-expand Stopljeni sneg zelo ustreza rastlinam. FOTO: Shutterstock

Pridobivanje vode iz snega je cenovno veliko bolj dostopen način za zalivanje rastlin kot z uporabo destilirane vode. Slednjo sicer strokovnjaki najbolj priporočajo. Zakaj bi torej imeli stroške z destilirano vodo, ko pa je pozimi na voljo obilo vode ob pogledu skozi okno.

Sneg je po sestavi enak destilirani vodi

Za razliko od vode iz pipe sta dež in sneg sestavljena iz mehke vode, kar pomeni, da v sebi nimata mineralov in drugih delcev. Trda voda vsebuje majhne količine soli, kalcija in kemikalij, kot je klor. Čeprav te stvari ne predstavljajo škode za ljudi in večino hišnih ljubljenčkov, so rastline še posebej občutljive na usedline trde vode. Ostanki trde vode se lahko dejansko naberejo na koreninah rastline, tako kot se nabirajo v vašem umivalniku.

Rastline obožujejo hranila v snegu

Voda iz dežja in snega je polna hranil, vključno z organskimi snovmi iz razpadajočih rastlin, zato deluje kot vitaminska 'bomba', ki spodbuja rast. Poleg tega ima deževnica naravno višjo kislost in lahko pomaga zvišati raven kisline v zemlji, kar je še posebej priporočljivo za rastline, ki potrebujejo tovrstno okolje.

icon-expand Dež in sneg zadržujeta nitrate, ki jih rastline porabljajo za rast. FOTO: Adobe Stock

Dež in sneg zadržujeta nitrate

Poleg hranil iz razpadajoče rastlinske snovi deževnica in stopljeni sneg zadržujeta nitrate, bistveno makrohranilo, ki ga rastline uporabljajo za rast. Nitrati, in sicer dušikov oksid, so oblika dušika, ki ga rastline obožujejo – še posebej sukulente. Nitrati so tisti, ki pomagajo rastlinam zadržati vodo, se ubraniti pred boleznimi, pospešiti proces cvetenja ter spodbuditi rast korenin. Čeprav staljeni sneg ne vsebuje enakih količin dušikovega oksida kot deževnica, bo dodatna spodbuda zagotovo pomagala.

Opozorilo pred uporabo snega

Sneg je veliko preprosteje zbirati kot deževnico. Preprosto pojdite ven in naberite čist sneg, pri čemer se izogibajte rumenim ali kakršnim koli drugim umazanim delom. Posodo nato prinesite v svoj dom in obvezno počakajte, da se sneg stopi. Še bolje je, če počakamo, da se voda nekoliko otopli. Če na rastline položite sneg jih bo mraz zelo verjetno šokiral in uničil, česar seveda ne želimo.