Rastline za življenje potrebujejo vodo in vedeti, kdaj jih zalivati, je za ohranjanje njihovega zdravja prav tako pomembno kot ustrezna količina vode. Čas zalivanja namreč vpliva na to, kako učinkovito se voda lahko absorbira. Zalivanje ob nepravem času lahko poveča tveganje za napad škodljivcev, rast plesni in gliv ter gnitje listov, stebel in korenin. Več kot dovolj razlogov torej, da preverimo, kdaj je najboljši časovni okvir za zalivanje.

icon-expand Sobno rastlino je priporočljivo zjutraj ali zvečer občasno popršiti. FOTO: Adobe Stock

To je najbolj optimalen čas za zalivanje lončnic

Vsi si želimo svojim sobnim rastlinam omogočiti čim bolj optimalne pogoje, vendar je včasih težko ugotoviti, kaj to pomeni. Zalivanje rastlin je nedvomno najpomembnejši del njihove nege. V naravnih okoljih rastline prejemajo vodo povsem naključno, takrat ko dežuje. Toda v notranjosti, kjer lahko nadzor prevzamemo sami, je najbolj idealen čas za zalivanje zgodaj zjutraj. Večina rastlin vodo najbolj potrebuje v jutranjih urah, še preden sonce zasije s polno močjo. Zalivanje v jutranjih urah je dobra strategija tudi za rastline, ki ne prejemajo toliko naravne sončne svetlobe, kot bi si želeli, saj dnevna svetloba pomaga preprečiti zastajanje vode, tako da ta ne ostaja na površini prsti predolgo časa.

Občasno oroševanje lončnic

Kar se tiče občasnega oroševanja – ki ga potrebujejo predvsem zračne rastline in praproti – ga je najbolje izvesti občasno zjutraj in zvečer. Jutranja meglica jim pomaga, da se pripravijo na nov dan, medtem ko večerno pršenje pomaga ustvariti dodatno vlago, ki se je izgubila zaradi sončnih žarkov. To je še posebej pomembno za rastline, ki rastejo v bolj suhih prostorih.

Izogibajte se zalivanju sredi dneva

Najslabši čas dneva za zalivanje lončnic, še posebno v vročem in sončnem vremenu je sredi dneva. V tem času vročina povzroči hitro izhlapevanje vode, kar zmanjša možnost, da vsa voda doseže korenine rastline. Poleg tega lahko vodne kapljice na listih delujejo kot povečevalna stekla in na listih povzročijo opekline.

icon-expand Sobnih rastlin nikoli ne zalivamo sredi dneva. FOTO: Shutterstock