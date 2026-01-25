Prav vsaka rastlina, da bi preživela, potrebuje vodo. Nekatere je potrebujejo več, druge manj, a popolnoma brez nje ne preživi nobena.

Če za večino rastlin v naravi poskrbi dež, so lončnice v domovih prepuščene na milost in nemilost svojih 'skrbnikov', ki se včasih poslužijo tudi kakšnega nenavadnega trika. Morda ste že slišali nasvet, da bi morali svojo rastlino občasno zaliti z vodo, v katero ste prej namočili olupke citrusov ali pa kar neposredno iztisnili sok. A četudi se sliši kot čudežna rešitev, morate vedeti predvsem, kdaj in kje uporaba take vode ni varna.

Je zalivanje s citrusno vodo varna izbira?

Limone in drugi citrusi vsebujejo veliko citronske kisline, ki lahko v najboljšem primeru opeče vaše rastline in v najslabšem primeru ubije vaš vrt. Četudi jo razredčite, je raztopina še vedno preveč kisla, da bi lahko kakorkoli koristila vašim rastlinam. Po drugi strani pa nekateri še vedno trdijo, da lahko voda z limono uravna pH tal ali pomaga obnoviti porumenele liste.

Učinek kislega dežja

Voda, v katero smo iztisnili limono ali pa v njej namakali lupino, ima pravzaprav podoben učinek kot kisli dež. Kisli dež nastane, ko se plini, ki onesnažujejo ozračje, dvignejo v nebo in se ujamejo v vlažne oblake. Ko so oblaki polni in se začnejo padavine, kapljice prenesejo strupene snovi v tla, potoke in reke. Čeprav manjša količina kislega dežja ne bo povzročila velike škode, plini ustvarjajo kislo prst, ki sčasoma ožge korenine rastlin in poškoduje tudi druge njene dele. Enako velja pri zalivanju s citrusno vodo. Poleg tega, da poškoduje samo rastlino, kislina lahko uniči tudi zemljo, v katero je ta posajena. Limona je po naravi protimikrobna in ubija koristne bakterije in glive v prsti. Ti zavezniki tal pa ne le pomagajo rastlinam pri rasti, ampak tudi proizvajajo antibiotike, ki lahko ščitijo pred običajnimi rastlinskimi boleznimi. V nobenem primeru torej niso nekaj, kar bi želeli iz zemlje odstraniti.

Izjeme, ki potrjujejo pravilo

Kot rečeno torej, lahko citrusna voda večini rastlin bolj škoduje kot koristi. A kljub temu obstajajo izjeme, ki jim dodatek citronske kisline lahko pomaga do boljše rasti ter lepših cvetov in listov.

Raziskava Univerze na Havajih je pokazala koristi limoninega soka za uravnavanje pH tal in pomoč pri prehrani in gnojenju acidofilnih ali kisloljubnih rastlin, kot so hortenzije, azaleje, kamelije, mimoze, magnolije, hibiskusi, lilije, kale, gardenije, glicinija, oleander in citrusi. Zelo razredčena raztopina limoninega soka lahko koristi kislinoljubnim rastlinam. Limonin sok torej uporabite le v primeru, da želite poustvariti kislo okolje, ki ga zahteva rastlina. Voda z visokim pH negativno vpliva na njeno sposobnost absorbiranja železa, kar lahko povzroči pomanjkanje hranil. Če želite znižati pH vode in zemljo narediti bolj kislo, v liter vode dodajte 1 žličko limoninega soka ali pa v njej namočite lupino. Po želji lupine citrusov prelijte s pol litra vrele vode in kuhajte na majhnem ognju 2 do 3 ure. Dobljeni koncentrat razredčite še z litrom vode, pustite, da se ohladi, in nato po potrebi zalijte vašo rastlino enkrat tedensko. Pazite, da kisle raztopine ne uporabite na listih, saj lahko to upočasni proces fotosinteze in posledično uniči zelene liste.

