Kot navaja The Guardian , se pozimi pogoji v notranjih prostorih močno spremenijo. Dnevi so krajši, zrak je zaradi ogrevanja suh, temperature nihajo, rastline pa preidejo v počasnejšo rast. Zaradi teh sprememb se njihove potrebe razlikujejo od tistih v toplejših mesecih, zato je pomembno, da jim prilagodite nego.

Po poročanju BBC Lifestyle je pomanjkanje svetlobe najpogostejši razlog, da rastline pozimi začnejo rumeneti, odmetavati liste ali se pretirano raztezati. Ker je naravne svetlobe manj, rastline porabijo več energije za osnovne procese, kar jih oslabi. Pozimi rastline ne potrebujejo več vode, potrebujejo pa več svetlobe. To je največja napaka, ki jo delajo lastniki. Rastline je zato smiselno premakniti bližje oknu, vendar ne neposredno nad radiator, saj to povzroči dodatno izsuševanje.

Kot piše The Independent , večina sobnih rastlin pozimi porabi bistveno manj vode. Kljub temu številni lastniki ohranijo poletni režim zalivanja, kar vodi v zastajanje vode in gnitje korenin. V zimskem času je priporočljivo, da pred zalivanjem preverite, ali je zgornja plast zemlje suha. Prekomerna vlaga je eden najpogostejših razlogov za propad rastlin v hladnih mesecih, kot poroča The Independent .

Po poročanju USA Today Home suh zrak, ki ga povzročajo radiatorji, močno vpliva na tropske rastline, ki potrebujejo višjo zračno vlago. Suh zrak povzroči rjave konice listov, pospešeno izhlapevanje vode in splošno oslabelost rastline. Prav tako rastlinam škodijo nenadna temperaturna nihanja, na primer prepih ali bližina grelnih teles.

Največ škode rastlinam pozimi naredi kombinacija suhega zraka in neprimerne postavitve. Rastline ne smejo biti niti ob mrzlih oknih niti ob vročih radiatorjih.

Kot navaja HuffPost Home, je gnojenje pozimi pogosto nepotrebno, saj rastline v tem času počivajo. Dodajanje hranil v obdobju mirovanja lahko povzroči ožige korenin ali neravnovesje v substratu. Gnojenje je priporočljivo šele spomladi, ko rastline ponovno začnejo aktivno rasti.

Zimska nega sobnih rastlin zahteva manj zalivanja, več pozornosti svetlobi in skrbno izbiro prostora, kjer rastline stojijo. Če rastlinam zagotovite stabilne pogoje, primerno vlago in dovolj svetlobe, bodo brez težav preživele hladne mesece. S pravilnim pristopom lahko preprečite najpogostejše napake in poskrbite, da bodo vaše rastline spomladi ponovno bujno rasle.