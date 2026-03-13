Sprememba barve cvetov pri hortenzijah je pogosta, predvsem pri vrstah Hydrangea macrophylla in Hydrangea serrata. Ni redkost, da lani modra hortenzija postane vijolična ali rožnata hortenzija spremeni svoj odtenek. To je normalno in je odvisno od dveh ključnih dejavnikov: pH-vrednosti tal in dostopnosti aluminija v zemlji, poroča Tportal.

Modre cvetove dobite v kislem okolju, rožnate pa v bolj alkalnem. Beli, zeleni in rdeči odtenki so običajno stalni in se ne spreminjajo glede na pH. Zato je pomembno poznati sorto hortenzije v vašem vrtu ali posodi. Začetek marca je idealen čas za pregled stanja rastlin in tal. Takrat se načrtujejo morebitne spremembe barve, a previdno, saj ni čas za drastične posege. Vedno je priporočljivo narediti test tal, saj s tem preprečite napake, ki bi lahko rastlini škodovale.

Kako je barva cvetov povezana s pH-vrednostjo tal?

Barva cvetov hortenzij je neposredno povezana s pH-vrednostjo tal in dostopnostjo aluminija, piše Tportal. V kislih tleh, s pH-vrednostjo okoli 5,5 ali nižje, bodo cvetovi postali modri. V nevtralnih do rahlo kislih tleh se bodo barve premaknile proti vijoličastim odtenkom, v alkalnejših tleh pa bodo hortenzije cvetovom dale rožnat ton, piše Tportal.

Poleg pH-vrednosti je pomemben tudi aluminij. Rastlina aluminij lažje absorbira v kislih tleh, kar omogoča razvoj modrih cvetov. V alkalnih tleh je absorpcija aluminija otežena, zato prevladujejo rožnate barve. Posebno pozorni bodite tudi na fosfor, saj lahko ta omeji absorpcijo aluminija, kar posledično vpliva na končni odtenek.

Bela, zelena in rdeča barva hortenzij ne spreminja tonov glede na kislost tal. Poskus spreminjanja barve je relevanten le za sorte, ki imajo potencial za modre ali rožnate odtenke, kot sta Hydrangea macrophylla in Hydrangea serrata.

Kaj moramo storiti v prvi polovici marca?

Začetek marca je pravi čas za pregled hortenzij, a ne za nagle posege. Namesto agresivnih intervencij je ta čas primeren za načrtovanje in pripravo, saj rastline šele začenjajo novo rastno sezono v spremenljivih pogojih, opozarja Tportal.

V tem času preverite stanje tal, odstranite zimske ostanke in se odločite, ali želite obdržati obstoječo barvo ali vplivati na novo nianso. Ključnega pomena je izvedba testa tal pred kakršnim koli zakisljevanjem ali dvigovanjem pH-vrednosti. Brez predhodnega testa je tveganje za škodo preveliko. Nikar ne poskušajte popraviti barve na slepo, saj lahko s tem škodujete rastlini, še opozarjajo.

Kako dobiti modre cvetove?

Če želite modre hortenzije, potrebujete kislo zemljo. Idealna pH-vrednost je približno 5,5 ali manj, skupaj z dovolj aluminija. Za spodbujanje modre barve se priporoča zakisljevanje tal z naslednjimi metodami: V vrtu lahko uporabite vrtno žveplo. Pri hortenzijah v posodah lahko uporabite aluminijev sulfat, vendar strogo po navodilih proizvajalca, saj je predoziranje nevarno, opozarja Tportal. Več si lahko preberete TUKAJ!

Kako dobiti rožnate cvetove?

Za rožnate hortenzije potrebujete nevtralno do alkalno zemljo. Za ohranitev rožnatih tonov lahko pH dvignete z apnom. Vendar tudi tu je pomembno, da tega ne delate na slepo.

Sprememba barve ni takojšnja in se pogosto ne zgodi v eni sezoni. V celinski Sloveniji, kjer so pogoji marca še nestabilni, je pogosto pametneje počakati na močnejše gibanje vegetacije, šele nato izvajati zmerne korekcije, piše Tportal.

