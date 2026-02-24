Ta majhen zeleni plod ni le priljubljen prigrizek, temveč ima bogato zgodovino, visoko prehransko vrednost in pomembno vlogo v sodobni kulinariki. Pistacije so cenili že v antičnih civilizacijah, danes pa jih povezujemo tako z vrhunsko gastronomijo kot z zdravim načinom prehranjevanja. Svetovni dan pistacij je priložnost, da pogledamo onkraj slanega prigrizka v lupini in spoznamo, zakaj so pistacije postale ena najbolj cenjenih oreščkastih kultur na svetu.

icon-expand Pistacija FOTO: AdobeStock

Pistacija (lat. Pistacia vera) izvira z območja današnjega Irana in širše regije Srednje Azije. Arheološki dokazi kažejo, da so jo uživali že pred več tisoč leti. V Evropo naj bi jo prinesli Rimljani v času cesarja Tiberija v 1. stoletju našega štetja. Danes med največje proizvajalke sodijo ZDA, Iran in Turčija. V Kaliforniji, kjer poteka večina ameriške pridelave, so pistacije postale pomembna kmetijska kultura šele v 20. stoletju, a so ZDA v zadnjih desetletjih postale ena vodilnih izvoznic na svetu.

Prehransko gledano sodijo pistacije med energijsko bogata živila, a hkrati vsebujejo visok delež beljakovin, prehranskih vlaknin in nenasičenih maščob. Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDA FoodData Central) 100 gramov pistacij vsebuje približno 560 kcal, okoli 20 gramov beljakovin ter pomembne količine vitamina B6, kalija in antioksidantov. Zaradi sestave jih strokovnjaki pogosto uvrščajo med živila, ki so lahko del uravnotežene prehrane.

icon-expand Pistacija FOTO: AdobeStock

V kulinariki pistacije presegajo vlogo prigrizka. Klasična sicilijanska pistacijeva pasta, bližnjevzhodne sladice, kot je baklava, ter sodobne interpretacije, od pistacijevega pesta do sladic in sladoledov, dokazujejo njihovo vsestranskost. Zaradi izrazite barve in nežno sladkastega okusa so priljubljene tudi v visoki gastronomiji.

Zanimivost: pistacija je eno redkih oreščkastih plodov, katerih lupina med zorenjem naravno poči. Prav ta značilnost je pogosto znak zrelosti in kakovosti plodu.

Svetovni dan pistacij ni le simpatičen kulinarični praznik, temveč opomnik na dolgo pot tega plodu – od antičnih vrtov do sodobnih kuhinj. Pistacije združujejo zgodovino, prehransko vrednost in gastronomsko ustvarjalnost. Ne glede na to, ali jih uživamo kot prigrizek ali kot del zahtevnejše jedi, ostajajo primer, kako lahko preprosto živilo postane globalna kulinarična zvezda.