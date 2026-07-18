Zakaj oleander ob morju cveti bolj bujno?

Oleander v naravnem okolju ob morju uspeva v izjemno sončnih, toplih in rahlo slanih pogojih. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Gardening Know How, rastlina za obilno cvetenje potrebuje vsaj šest do osem ur neposredne sončne svetlobe dnevno. Prav kombinacija sonca, dobre drenaže in zmernega stresa (manj vode v določenih obdobjih) spodbuja tvorbo cvetov. V notranjosti pa rastlina pogosto razvije več listov kot cvetov, ker so pogoji preveč "udobni".

Trik izkušenih vrtnarjev za bujno cvetenje

Izkušeni vrtnarji pogosto uporabljajo preprost trik: nadzorovano obrezovanje in pravilno gnojenje v pravem trenutku. Kot navaja University of California Agriculture and Natural Resources, oleander najbolje cveti, ko ga obrežemo takoj po cvetenju, saj se tako spodbudi rast novih poganjkov, ki bodo naslednje leto nosili cvetove. Poleg tega je ključna tudi uporaba gnojila z višjo vsebnostjo fosforja. Po podatkih Better Homes and Gardens fosfor spodbuja razvoj cvetov, medtem ko preveč dušika povzroča bujno rast listov, a manj cvetov.

icon-expand Oleander bo najbolj bujno cvetel, ko bo imel dovolj sonca. FOTO: Adobe Stock

Pravilno zalivanje je ključ do uspeha

Oleander ne prenaša prekomerne vlage. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Gardening Know How, je bolje, da rastlina občasno rahlo trpi zaradi suše, kot pa da stoji v stalno mokri zemlji. V loncih mora biti zagotovljena dobra drenaža, saj zastajanje vode hitro vodi do slabšega cvetenja in večje občutljivosti na bolezni. V poletnih mesecih je zalivanje sicer redno, a vedno z vmesnimi presledki.

Svetloba in lega: odločilni dejavnik

Eden najpomembnejših dejavnikov za cvetenje oleandra je lega. Kot poroča Royal Horticultural Society, rastlina najbolje uspeva na polnem soncu in zaščitenem mestu, kjer ni stalnega vetra. Če oleander raste v senci, bo cvetov bistveno manj, ne glede na gnojenje ali zalivanje.

icon-expand Ključ ni v pretirani negi, temveč v posnemanju naravnih razmer FOTO: Adobe Stock

Dodatni trik: rahla "mediteranska obremenitev"

Izkušeni vrtnarji pogosto posnemajo naravne pogoje ob morju tako, da rastlini ne nudijo popolne stalne oskrbe. To pomeni nekoliko redkejše zalivanje, manj pretiranega gnojenja in sončno, toplo lego. Kot navajajo strokovnjaki iz University of Florida IFAS Extension, prav rahlo "stresno okolje" spodbuja rastlino k intenzivnejšemu cvetenju, saj se odzove z večjo reproduktivno aktivnostjo. Oleander bo najbolj bujno cvetel, ko bo imel dovolj sonca, pravilno obrezovanje po cvetenju in uravnoteženo gnojenje z manj dušika. Ključ ni v pretirani negi, temveč v posnemanju naravnih razmer, v katerih ta mediteranska rastlina uspeva ob morju.

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