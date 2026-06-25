Zalivanje trave ob pravem času lahko pomembno vpliva na njeno zdravje in videz. Še posebej bodite pozorni v času vročinskih valov.

Je trato bolje zalivati zjutraj ali zvečer?

icon-expand Najboljši čas za zalivanje trave je v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Adobe Stock

Po besedah strokovnjakov je najboljši čas za zalivanje trave poleti v zgodnjih jutranjih urah, nekje med 6. in 8. uro, odvisno tudi od zunanjih temperatur in letnega časa. Če jo zalivamo čez dan, ko so temperature v ozračju visoke, bo vlaga hitreje izhlapevala, kar pomeni, da je izkoristek zalivanja precej slabši. Če ne želite vstajati pred sončnim zahodom, niti nimate namakalnega sistema, pa si lahko ta čas podaljšate nekje do 10. ure dopoldan.

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Koliko vode potrebuje trata?

Trata mora dobiti od 2 do 3 cm vode na teden. Zalivamo vedno čim bolj močno in redkeje, raje kot večkrat po malem. Kratko in pogosto zalivanje je sicer do neke mere učinkovito, vendar vodi do kratkih korenin, ki rastejo v širino namesto v globino. Ko je vroče, lahko to povzroči zažgane in posušene korenine. Z obilnim zalivanjem v globino rastlina dobi signal, da mora svoje korenine širiti navzdol in ne levo in desno.

Kdaj se izogibati zalivanju trave?

Splošno pravilo je, da se izogibamo zalivanju trate po 10. uri zjutraj. Po tem času sončni žarki skrbijo za hitrejše izhlapevanje vode, zaradi česar manj vode prodre v travo.

icon-expand Trata mora dobiti od 2 do 3 cm vode na teden. FOTO: Adobe Stock

Zalivanje zvečer

Zalivanje zvečer prav tako ni priporočljivo in se mu poskušamo izogniti, če je le mogoče. Težava je namreč v tem, da bo travna površina zelo verjetno dlje časa ostala mokra in vlažna, s čimer ustvarimo popolno okolje za pojav bolezni. Vlažno okolje lahko pomaga pri rasti in širjenju mikroorganizmov, zaradi česar je trata nagnjena k rji, kar se kaže v porumenelosti. Druga pogosta glivična bolezen je 'Laetisaria fuciformis', ki se kaže v rdečenju travnih bilk.

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Zalivanje pred košnjo

Trate nikoli ne zalivajte tik, preden jo nameravate pokositi, prav tako je ne smete kositi takoj po dežju. To vodi tudi do nabiranja mokre trave pod kosilnico in nato na vaši trati, kar nikoli ni dobro niti za vašo kosilnico niti za trato, ki lahko začne gniti.

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