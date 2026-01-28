Ne glede na to, kje živite, bo sejanje semen v zaprtih prostorih v zadnjih nekaj tednih zime pomagalo pripraviti vaše sadike na uspeh, ko pridejo toplejši meseci.

Sadje in zelenjava v februarju

Februar je pri večini zelenjadnic pravi čas, da začnemo z vzgojo sadik. Najprej prideta na vrsto ohrovt in zelena solata, pa tudi brokoli. Zaradi dolge rastne dobe je že v februarju smiselno posejati tudi zeleno, papriko, jajčevce ter nazadnje še paradižnike. Por v tem času lahko sejemo kar na vrtno gredico, če zemlja ne zmrzuje več. Medtem ko lahko por in zelena uspevata tudi z manj sonca, je pomembno upoštevati, da paprika in jajčevci potrebujejo veliko višje temperature. Kandidati za sejanje v februarju ali marcu so tudi jagode, če želimo, da obrodijo še isto sezono, v nasprotnem primeru pa bomo morali na plodove počakati še eno leto.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 6 Jagode











Zelišča za začetek februarja

Kar zadeva zelišča in začimbe, predlogi za februarsko sajenje vključujejo nekatera najbolj priljubljena. Za začetek so tu bazilika, majaron, drobnjak, peteršilj in koriander. V februarju ali marcu jih posadimo v zaprtih prostorih ter tako zagotovimo lepo rast na prostem, ko se temperature dvignejo.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Dreamstime

icon-expand FOTO: Dreamstime

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 5 Bazilika









Cvetoče rastline v februarju

Februar in marec pa nista idealen čas samo za zelenjadnice in druge užitne rastline, ampak tudi za nekatere cvetlice. Ob koncu zime lahko poleg čebulnic, kot so tulipani in narcise – če jih seveda še nismo v jeseni, posadimo nekatere cvetlice, ki nas bodo razveseljevale vso sezono. To so denimo mačehe, spominčice, zimzelena resa, pa tudi sončnice, cinije in ognjič.

icon-expand FOTO: Damjan Trafela

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: iStock 1 / 3 Nevihta





Nasveti za zgodnji začetek sejanja

Ne glede na to, katero zelenjavo, zelišče ali cvetlice se odločimo posejati ali posaditi v naslednjih tednih, sta dve stvari absolutno bistveni – vlaga in toplo mesto za rast. Za kalitev semen običajno potrebujemo vlažno papirnato brisačko ali zemljo. Nekatera semena, kot denimo semena paradižnika, paprike, jajčevcev in pora, je smiselno predhodno namakati v vodi sobne temperature za 12 do 24 ur, pri čemer pazimo, da vodo zamenjamo vsaj vsakih osem ur. Obstajajo tudi nekatera semena, ki potrebujejo posebno pozornost. Semena zelene pred sajenjem 15 do 20 minut namakamo v vodi s temperaturo od 50 do 60 stopinj Celzija, nato pa še enak čas v hladni vodi. Por je dovzeten za poškodbe korenin, zato ga sadimo v ločene posode. Semena jagod bodo pred setvijo potrebovala stratifikacijo ali izpostavljanje mrazu. Da bi to dosegli, nizko posodico ali krožnik obložimo z mokrimi bombažnimi brisačkami in nanje položimo semena. Nato jo postavimo v hladilnik za približno dva tedna. Po tem času semena vzamemo iz hladilnika ter pustimo še kakšen teden na sobni temperaturi.