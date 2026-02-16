icon-expand Beli tulipani FOTO: iStockphoto

Ko domov prinesete šopek rož, najprej porežite stebla, da bodo rastline lažje črpale vodo. Raje kot z običajnimi škarjami, ki 'stisnejo' steblo, uporabite tiste za rezanje cvetja oziroma oster nožek. Oster rez omogoča, da rastlina lažje črpa vodo. Stebla porežite pod kotom približno 45 stopinj. Cvetju odstranite spodnje liste, saj bi ti v vodi hitro začeli gniti. Cvetove lahko s spodnje strani popršite z lakom za lase za lepši izgled,

Ste vedeli? Vazo lahko odlično operete z mešanico vode, kisa in soli, ki ji dodate zdrobljene jajčne lupine. Operite vazo, preden vanjo postavite šopek rož. Da voda ne bi zasmrdela, lahko na liter vode dodate žlico belila.

Da bodo dom krasile tudi teden dni

Če zmešate dve žlici sladkorja, čajno žličko belila in mlačno vodo ter vanjo postavite cvetje, boste napravili odlično mešanico za rezano cvetje. Sladkor bo hranil rastlino, belilo bo preprečevalo razvoj bakterij, prav tako sol, če dodate še sok pol limone, pa bi cvetje moralo brez težav zdržati tudi teden dni.

Kam postaviti vazo?

vetje postavite v vazo, kjer ne bo izpostavljeno ne neposredni svetlobi in niti klimatski napravi, dobro pa je tudi, da vaze s cvetjem ne postavite v bližino posode s sadjem ali zelenjavo. Zakaj? Med zorenjem se proizvaja etilen, ki škoduje cvetu in ta se zato hitreje posuši. Pomembno je, da redno menjate vodo, najbolje na 2 dni, stebla pa lahko porežete vsakič, ko cvetje postavite v svežo vodo. Če so se na steblih ali vazi nabrale alge, jih temeljito odstranite. Preden natočite v vazo svežo vodo in postavite šopek znova vanjo, vazo operite. Če cvetje nabirate sami, to počnite zjutraj. Če boste cvetje trgali oziroma rezali preko dneva, ko je sonce že močno in žgoče, bo cvetje hitro oveli, saj sonce presuši cvetove. Ker se v steblih nekaterih rož ustvarjajo nekakšne pregrade, lahko steblo na več koncih prebodete s tanko iglico in tako rastlini omogočite, da bolje črpa vodo. Preko noči cvetje postavite na hladnejše mesto, saj boste tako upočasnili procese propadanja rastline.

6 kombinacij za daljšo obstojnost

► Tableta aspirina:

Aspirin znižuje pH vrednost vode in zmanjšuje možnost razvoja bakterij, glivic, plesni v vazi. 1 tableti vrzite v vazo ali pa jo raztopite v 3l vode in s tem občasno popršite po rastlini.

► Bakreni kovanec:

Baker bo poskrbel za kislost vode, kar preprečuje širjenje bakterij. Dodajte še kocko sladkorja, da bo rastlina dobila več hranilnih snovi.

► Sladkor in vodka

Sladkor bo zagotovil hrano, vodka pa preprečila razmnoževanje bakterij.

► Beli kis in sladkor:

Sladkor dodaja hranila, is ba zavira razmnoževanje bakterij.

► Gazirana pijača in limonin sok:

Gre za kombinacijo sladkorja iz gazirane pijače, ki hrani rastline, z dodatkom limoninega soka oziroma soka limete pa bi cvetje lahko zdržalo tudi do 2 tedna.

► Ustna vodica

Tudi ustna vodica je antiseptik in uničuje bakterije, s čimer se upočasni proces razkrajanja.