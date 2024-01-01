Dominvrt.si
Zelenjava, ki vsebuje kar 40-krat več fitokemikalij od drugih
Urbano vrtnarjenje

Zelenjava, ki vsebuje kar 40-krat več fitokemikalij od drugih

Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove
Rože in vrt

Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove

Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo
Domovi slavnih

Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno
Dekor

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno

Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad
Ljubljenčki

Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad

7 najlepših jesenskih cvetlic za balkonsko zasaditev
Urbano vrtnarjenje

7 najlepših jesenskih cvetlic za balkonsko zasaditev

Čeprav so temperature v zadnjem času že močno padle, obstaja veliko jesenskega cvetja, ki ga lahko zasadimo v zunanja korita in tako ustvarimo čudovit prizor na balkonu ali terasi. Ni boljšega načina za dodajanje živahnosti in življenja na začetku najbolj mračnega letnega časa.

Urbano vrtnarjenje

To so drevesa, ki odlično uspevajo na balkonu

Sadna drevesa običajno povezujemo z domačimi sadovnjaki, velikimi vrtovi in podeželjem. Toda ali ste vedeli, da lahko marsikatero sadno drevo uspeva tudi v koritu na balkonu ali terasi? Z izbiro pravih vrst in sort ter nekaj prilagoditvami pri oskrbi je to povsem mogoče in celo zelo priročno!

To so drevesa, ki odlično uspevajo na balkonu
Zakaj korenje v loncu tako dobro uspeva?
Urbano vrtnarjenje

Zakaj korenje v loncu tako dobro uspeva?

To priljubljeno korenasto zelenjavo je enostavno gojiti v posodah, loncih in cvetličnih koritih, ki jih postavite na balkon. Z malo sreče in pravimi nasveti jo boste lahko pobirali od zgodnjega poletja do pozne jeseni.

V petih korakih do sočnih malin na balkonu
Urbano vrtnarjenje

V petih korakih do sočnih malin na balkonu

Maline so hitro rastoče in okusno sadje, ki ga je enostavno gojiti na domačem vrtu. Edina slabost je, da se na vrtu zelo hitro razrastejo, če jih ne obrezujemo sproti. Enostavna rešitev – tudi za tiste z manjšimi vrtički pa je, da jih posadimo kar v korita.

Zelenjava, ki jo v tem trenutku lahko posejete na balkon
Urbano vrtnarjenje

Zelenjava, ki jo v tem trenutku lahko posejete na balkon

Prihod pomladi v marsikom vzbudi željo po vrtnarjenju. In nič zato, če nimate svojega vrta. Nekatere vrste zelenjave se odlično obnesejo na balkonu. Pripravili smo seznam tistih, ki jih sadimo v marcu in aprilu.

Čili najbolje uspeva na sončnem in svetlem balkonu
Urbano vrtnarjenje

Čili najbolje uspeva na sončnem in svetlem balkonu

Obstaja na tisoče vrst čilijev v široki paleti barv, oblik, velikosti in stopenj pekočnosti, od blagih do izjemno pekočih. Dobra novica za vse ljubitelje je, da jih je mogoče zelo enostavno vzgojiti tudi na balkonu. Poleg tega, da jih boste tako imeli vedno pri roki, so namreč že rastline čilija same po sebi čudovita zelena dekoracija.

Urbano vrtnarjenje

5 razlogov, kako lahko kamni pomagajo vašemu urbanemu vrtičku

Gojenje rastlin v loncih ima številne prednosti, a glavna je ta, da lahko rastline premikamo in jim tako skozi ves dan zagotavljamo primerno količino sončnih žarkov. Poleg tega jih lahko, kadar gre za trajnice, jeseni ali pozimi postavimo v garažo ali drug zaprt prostor, kjer bodo lažje počakale na toplo spomladansko vreme. Če ste se tudi vi odločili svoj vrt preseliti v korita, imamo za vas še en nadvse uporaben trik, za katerega ne potrebujete nič drugega kot nekaj srednje velikih kamnov.

5 razlogov, kako lahko kamni pomagajo vašemu urbanemu vrtičku
Ta zelenjava vsebuje kar šestkrat več vitamina C kot pomaranča
Urbano vrtnarjenje

Ta zelenjava vsebuje kar šestkrat več vitamina C kot pomaranča

Ker so naši vrtovi trenutno v obdobju mirovanja, lahko kar na kuhinjskem pultu ali okenski polici vzgojimo z vitamini in minerali bogat nadomestek, ki je vsestransko uporaben in izjemno zdrav. Govorimo o kalčkih, ki so zelo enostavni za vzgojo.

8 pogostih napak urbanih vrtičkarjev
Urbano vrtnarjenje

8 pogostih napak urbanih vrtičkarjev

Sajenje v lonce in korita je odličen način, da uživate v svojih rastlinah od blizu in poživite svoj balkon, teraso ali verando. Za razliko od vrta tu veljajo nekoliko drugačna pravila, ki se jih velja držati, ne glede na to, ali nameravate posaditi cvetlice, zelišča ali zelenjavo. Oglejmo si deset pogostih napak, ki jih delajo ljudje pri gojenju rastlin v posodah, da se jim boste zagotovo izognili.

Zelenjava, ki uspeva na balkonu
Urbano vrtnarjenje

Zelenjava, ki uspeva na balkonu

Če živite v stanovanju, še ne pomeni, da ne morete imeti svojega vrta – oziroma bolje rečeno vrtička, saj ni priporočljivo, da s količino pridelkov pretiravate. A po drugi strani niti ne podcenjujte vrtnarjenja na balkonu. Lahko pridelate kar nekaj svoje zelenjave in prav poseben občutek je nato zaužiti nekaj, kar je rezultat lastnega truda.

Jesenske zelenjadnice za na vaš balkon
Urbano vrtnarjenje

Jesenske zelenjadnice za na vaš balkon

Četudi je bila poletna letina dobra, je treba pomisliti na to, kaj bomo na krožnike postavili jeseni in pozimi. Zdaj je pravi čas, da uredimo svoje vrtičke – tudi tiste urbane, na balkonih, kjer lahko uspeva veliko več, kot si morda mislite.

Urbano vrtnarjenje

Še je čas, da svoj balkon spremenite v vrtiček

Vsi nimamo na voljo velikega vrta pred ali ob hiši, a to ne pomeni, da se ne moremo lotiti vrtnarjenja! Balkon, pa četudi majhen, je odlična rešitev za vse tiste, ki želite začeti z vzgojo lastnih vrtnin. Takšna oblika vrtnarjenja je sicer nekoliko zahtevnejša, vendar je odlična rešitev za vse, ki drugače do zelenjavnega vrta ne morete priti.

Še je čas, da svoj balkon spremenite v vrtiček
Kako pri vas shranjujete skodelice in kozarce?
Skodelice delijo ljudi na dve skupini – kakšen je pravilni način shranjevanja?

Skodelice delijo ljudi na dve skupini – kakšen je pravilni način shranjevanja?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

