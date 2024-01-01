Čeprav so temperature v zadnjem času že močno padle, obstaja veliko jesenskega cvetja, ki ga lahko zasadimo v zunanja korita in tako ustvarimo čudovit prizor na balkonu ali terasi. Ni boljšega načina za dodajanje živahnosti in življenja na začetku najbolj mračnega letnega časa.
Sadna drevesa običajno povezujemo z domačimi sadovnjaki, velikimi vrtovi in podeželjem. Toda ali ste vedeli, da lahko marsikatero sadno drevo uspeva tudi v koritu na balkonu ali terasi? Z izbiro pravih vrst in sort ter nekaj prilagoditvami pri oskrbi je to povsem mogoče in celo zelo priročno!
To priljubljeno korenasto zelenjavo je enostavno gojiti v posodah, loncih in cvetličnih koritih, ki jih postavite na balkon. Z malo sreče in pravimi nasveti jo boste lahko pobirali od zgodnjega poletja do pozne jeseni.
Maline so hitro rastoče in okusno sadje, ki ga je enostavno gojiti na domačem vrtu. Edina slabost je, da se na vrtu zelo hitro razrastejo, če jih ne obrezujemo sproti. Enostavna rešitev – tudi za tiste z manjšimi vrtički pa je, da jih posadimo kar v korita.
Prihod pomladi v marsikom vzbudi željo po vrtnarjenju. In nič zato, če nimate svojega vrta. Nekatere vrste zelenjave se odlično obnesejo na balkonu. Pripravili smo seznam tistih, ki jih sadimo v marcu in aprilu.
Obstaja na tisoče vrst čilijev v široki paleti barv, oblik, velikosti in stopenj pekočnosti, od blagih do izjemno pekočih. Dobra novica za vse ljubitelje je, da jih je mogoče zelo enostavno vzgojiti tudi na balkonu. Poleg tega, da jih boste tako imeli vedno pri roki, so namreč že rastline čilija same po sebi čudovita zelena dekoracija.
Gojenje rastlin v loncih ima številne prednosti, a glavna je ta, da lahko rastline premikamo in jim tako skozi ves dan zagotavljamo primerno količino sončnih žarkov. Poleg tega jih lahko, kadar gre za trajnice, jeseni ali pozimi postavimo v garažo ali drug zaprt prostor, kjer bodo lažje počakale na toplo spomladansko vreme. Če ste se tudi vi odločili svoj vrt preseliti v korita, imamo za vas še en nadvse uporaben trik, za katerega ne potrebujete nič drugega kot nekaj srednje velikih kamnov.
Ker so naši vrtovi trenutno v obdobju mirovanja, lahko kar na kuhinjskem pultu ali okenski polici vzgojimo z vitamini in minerali bogat nadomestek, ki je vsestransko uporaben in izjemno zdrav. Govorimo o kalčkih, ki so zelo enostavni za vzgojo.
Sajenje v lonce in korita je odličen način, da uživate v svojih rastlinah od blizu in poživite svoj balkon, teraso ali verando. Za razliko od vrta tu veljajo nekoliko drugačna pravila, ki se jih velja držati, ne glede na to, ali nameravate posaditi cvetlice, zelišča ali zelenjavo. Oglejmo si deset pogostih napak, ki jih delajo ljudje pri gojenju rastlin v posodah, da se jim boste zagotovo izognili.
Če živite v stanovanju, še ne pomeni, da ne morete imeti svojega vrta – oziroma bolje rečeno vrtička, saj ni priporočljivo, da s količino pridelkov pretiravate. A po drugi strani niti ne podcenjujte vrtnarjenja na balkonu. Lahko pridelate kar nekaj svoje zelenjave in prav poseben občutek je nato zaužiti nekaj, kar je rezultat lastnega truda.
Četudi je bila poletna letina dobra, je treba pomisliti na to, kaj bomo na krožnike postavili jeseni in pozimi. Zdaj je pravi čas, da uredimo svoje vrtičke – tudi tiste urbane, na balkonih, kjer lahko uspeva veliko več, kot si morda mislite.
Vsi nimamo na voljo velikega vrta pred ali ob hiši, a to ne pomeni, da se ne moremo lotiti vrtnarjenja! Balkon, pa četudi majhen, je odlična rešitev za vse tiste, ki želite začeti z vzgojo lastnih vrtnin. Takšna oblika vrtnarjenja je sicer nekoliko zahtevnejša, vendar je odlična rešitev za vse, ki drugače do zelenjavnega vrta ne morete priti.