Urbano vrtnarjenje

5 razlogov, kako lahko kamni pomagajo vašemu urbanemu vrtičku

Gojenje rastlin v loncih ima številne prednosti, a glavna je ta, da lahko rastline premikamo in jim tako skozi ves dan zagotavljamo primerno količino sončnih žarkov. Poleg tega jih lahko, kadar gre za trajnice, jeseni ali pozimi postavimo v garažo ali drug zaprt prostor, kjer bodo lažje počakale na toplo spomladansko vreme. Če ste se tudi vi odločili svoj vrt preseliti v korita, imamo za vas še en nadvse uporaben trik, za katerega ne potrebujete nič drugega kot nekaj srednje velikih kamnov.