Tudi v mestu je mogoče imeti domač vrt. Ne potrebujete veliko prostora, le nekaj domišljije in običajne stvari iz gospodinjstva. Gojenje paradižnika na balkonu ali terasi je povsem izvedljivo. Uporabite lahko navadne plastične steklenice in jih preoblikujte v mini vrtove. Ta način ni zapleten in vam omogoča, da uživate v lastnih pridelkih. Domači paradižnik je pogosto boljši in okusnejši od tistega iz trgovine. S tem prihranite denar in poskrbite za okolje, saj reciklirate plastiko. Vse, kar potrebujete, je osnovni material in volja do ustvarjanja zelenega kotička, tudi na majhnih površinah.
Kako pripraviti sadike za sajenje paradižnika?
Začnite z osnovo za gojenje. Potrebujete kakovostno in hranljivo zemljo, ki jo stresete v večjo, široko posodo. Nato paradižnik narežite na kolobarje; vsak kos naj vsebuje semena in meso plodu, saj bo iz tega nastal koreninski sistem. Rezine paradižnika previdno položite na zemljo, jih nežno pokrijte s tanko plastjo zemlje in jih zalijte. Posodo držite na toplem mestu, kjer bo kalitev uspešna. Čez približno 20 dni boste imeli mlade rastline. Te rastline bodo imele razvite korenine in bodo pripravljene za presajanje v končne posode. Pomembno je zagotoviti dovolj vlage, a ne pretirane, da se izognete gnitju.
Koraki za pripravo steklenic za paradižnik
Medtem ko čakate, da sadike zrastejo, pripravite steklenice. Izberite plastične steklenice - 1,5 do 2 litra. Na vrhu vsake steklenice, približno 10 centimetrov pod robom, izrežite trikotno odprtino. Ta je namenjena za steblo paradižnika. Na preostalem delu steklenice naredite več manjših lukenj. Te luknje so pomembne za odvajanje viška vode in za zračenje korenin, kar pomaga preprečiti gnitje in omogoča boljše pogoje za rast. Prepričajte se, da so luknje dovolj velike, da opravljajo svojo funkcijo, a ne prevelike, da bi izpadala zemlja.
Navodila za polnjenje steklenic in sajenje
Čas je za polnjenje steklenic. Skozi trikotno odprtino vsujte zemljo skoraj do vrha. Uporabite enako vrsto zemlje kot za sadike in dodajte kompost ali organsko gnojilo za boljšo rast. Ko so sadike dovolj velike, jih previdno odstranite iz posode. Pomembno je, da to storite nežno, da ne poškodujete rastline in nežnih korenin. Potem steblo sadike potisnite skozi trikotno odprtino na steklenici. Dodajte še nekaj zemlje in jo nežno pritisnite, da rastlina trdno stoji. Takoj po sajenju vsako rastlino zalijte. Zemlja mora biti vlažna, a ne prepojena z vodo.
Kako postaviti in vzdrževati vaše viseče paradižnike?
Steklenice s paradižnikom lahko enostavno postavite na balkon, teraso ali jih obesite. Zlahka se prilegajo v različne prostore, kar omogoča, da tudi majhni kotički postanejo funkcionalni vrtovi. Ne pozabite na redno zalivanje. Zemlja naj bo zmerno vlažna – dovolj, da spodbudi rast, a ne preveč namočena. To je pomemben del vzdrževanja, ki pomaga rastlini, da se prilagodi in uspeva. Ta metoda je primerna za vsakogar, tudi za popolne začetnike. Ne zahteva velikih vlaganj in vam omogoča, da enostavno gojite lastno hrano in izkoristite prostor, ki ga imate na voljo.
Sajenje paradižnika v plastičnih steklenicah je učinkovit in dostopen način, da tudi v urbanem okolju pridelate sveže plodove. Metoda združuje recikliranje in pridelavo zdrave hrane na omejenem prostoru. Ne potrebujete veliko izkušenj ali drage opreme, le nekaj plastenk in voljo. Uporabite ta vodnik in že kmalu boste uživali v lastnem pridelku, ki bo kakovostnejši od kupljenega. Prihranite denar in poskrbite za zdrav obrok!
Vir: kamatica
