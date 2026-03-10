Postavili so tudi informacijsko hišico, kjer ob koncih tedna obiskovalcem ponujajo vodene oglede ter informacije o rastišču in kraju.

Lani je v Boletini po podatkih turističnega centra cvetelo 974 velikonočnic . Za urejeno in zaščiteno rastišče velikonočnice v Boletini sicer skrbi Turistično-olepševalno društvo Ponikva. Za ohranjanje te zaščitene rastline postavljajo ograde, označujejo poti za obiskovalce ter skrbijo za red na območju rastišča.

Priporočajo parkiranje na parkirišču pri Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva, od koder do rastišča vodi približno kilometer dolga označena pot, ki jo je mogoče prehoditi v približno 15 minutah.

Ponikvo je mogoče obiskati tudi z vlakom; od tam do rastišča vodi približno 2,5 kilometra dolga pot, za katero je potrebnih nekaj več kot pol ure hoje.

Velikonočnica, ki pri nas raste tudi na območju Boča pri Rogaški Slatini, je v Sloveniji zavarovana in uvrščena na rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst, zato je njeno trganje ali izkopavanje kaznivo. Rastišče v Boletini je Občina Šentjur pred leti zaščitila z odlokom in ga uredila v okviru projekta Life.

Gre za stepsko rastlino, ki uspeva na sončnih, kamnitih in suhih traviščih ter cveti zgodaj spomladi, navadno okoli velike noči, po kateri je dobila tudi ime. Cvet sestavlja šest vijoličnih listov, rastlino pa oprašujejo čebele in čmrlji.