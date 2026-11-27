Navadno volčje jabolko: rastlina, ki na vrt prinese pravljično vzdušje

Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi) je trajnica iz družine razhudnikovk, ki izvira iz Evrope in Azije. Njegova posebnost niso običajni cvetovi, temveč nenavadni ovoji, ki se razvijejo okoli plodov. Kot navaja Botanični vrt Univerze v Ljubljani, rastlina cveti od maja do avgusta. Po cvetenju se okoli plodov oblikujejo napihnjeni ovoji, ki postopoma dobijo značilno oranžno rdečo barvo. Najlepši so jeseni, ko s svojimi papirnatimi ovoji izstopajo med zelenjem in jesenskim listjem. Zaradi nenavadne oblike so priljubljena okrasna rastlina, ki vrtu podari poseben značaj.

Kako gojiti navadno volčje jabolko?

Rastlina ni posebej zahtevna. Najbolje uspeva na sončni ali polsenčni legi, v rodovitnih in dobro odcednih tleh. Pomembno je predvsem, da voda ne zastaja okoli korenin. Po priporočilih britanskega Kraljevega hortikulturnega združenja lahko zraste približno od pol metra do enega metra. Med rastno sezono jo zmerno zalivamo, zlasti v daljših sušnih obdobjih. Jeseni nadzemni deli propadejo, spomladi pa rastlina ponovno požene.

icon-expand Navadno volčje jabolko: rastlina, ki na vrt prinese pravljično vzdušje FOTO: Adobe Stock

Pozor, navadno volčje jabolko se lahko hitro razširi

Pri sajenju je treba upoštevati eno pomembno lastnost: rastlina se širi s podzemnimi korenikami. Zato se lahko sčasoma pojavi tudi na mestih, kjer je ne želimo. Če želite njeno rast omejiti, jo posadite v večji lonec ali posodo. Tako boste lažje nadzorovali širjenje. Pri sajenju na vrtno gredo pa redno odstranjujte neželene nove poganjke.

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Kako posušiti oranžne lampijončke za suhe šopke?

Oranžni ovoji so čudoviti tudi po tem, ko jih odrežemo. Za sušenje izberemo stebla z lepo obarvanimi ovoji, odstranimo večino listov in jih povežemo v manjše šopke. Nato jih obesimo z vrhovi navzdol v suh, zračen prostor, stran od neposredne sončne svetlobe. Po priporočilih vrtnarske revije Gardeners' World sušenje običajno traja nekaj tednov. Posušene lampijončke lahko postavimo v vazo, kombiniramo z okrasnimi travami in drugimi suhimi cvetovi ali uporabimo pri izdelavi jesenskih venčkov. Njihova oranžna barva poskrbi za posebno toplino v prostoru.

icon-expand Pri uživanju je potrebna previdnost. FOTO: Adobe Stock

Ali so plodovi navadnega volčjega jabolka užitni?

Pri uživanju je potrebna previdnost. Rastlina spada v družino razhudnikovk, pri kateri so lahko posamezni deli strupeni. Po podatkih naravoslovnega portala Urbanatura so pri navadnem volčjem jabolku užitni le posušeni plodovi, drugi deli rastline pa so strupeni. Zato rastline ne smemo zamenjevati s perujskim volčjim jabolkom (Physalis peruviana), katerega rumeni plodovi so znani tudi kot andske jagode. Če nismo povsem prepričani o pravilni določitvi vrste, plodov ne uživajmo. Navadno volčje jabolko je odlična izbira za vse, ki si želijo nekaj nenavadnega na vrtu. Poleg jesenske lepote ponuja še eno prednost: njegove oranžne ovoje lahko uporabimo za čudovite naravne dekoracije, ki bodo dom krasile tudi dolgo po koncu vrtnarske sezone.

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