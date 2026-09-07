Zakaj ga sploh uporabljajo pri rastlinah?

Vodikov peroksid oziroma H2O2 je spojina, ki se hitro razgrajuje, pri tem pa nastajata voda in kisik. Prav zaradi njegovih oksidacijskih lastnosti ga nekateri vrtnarji uporabljajo kot pomoč pri različnih težavah z rastlinami. Vendar je dobro ločiti preverjeno od priljubljenih spletnih nasvetov. Kot opozarja Gardening Know How, se vodikovemu peroksidu pripisuje ogromno učinkov – od zdravljenja koreninske gnilobe do hitrejše rasti – vendar za številne od teh trditev ni dovolj dokazov. Zanimivo je, da rastline vodikov peroksid v majhnih količinah proizvajajo tudi same. Znanstveni pregled v reviji International Journal of Molecular Sciences pojasnjuje, da lahko H2O2 v rastlinah deluje kot signalna molekula, ki sodeluje pri odzivu na stres, rasti in razvoju. Pri previsoki koncentraciji pa lahko povzroči oksidativne poškodbe celic.

Najbolj smiselna uporaba je čiščenje loncev in pripomočkov

Če imate doma stare lončke, pladnje za sadike ali vrtnarsko opremo, je vodikov peroksid lahko precej bolj smiseln kot pri eksperimentiranju z zalivanjem rastlin. Njegove oksidacijske lastnosti lahko pomagajo pri čiščenju in razkuževanju površin, zato ga nekateri vrtnarji uporabljajo pred ponovno uporabo loncev in posod za vzgojo sadik. Tudi strokovnjaki, ki jih je za The Spruce povprašala avtorica članka, ga omenjajo kot uporabnega pri čiščenju loncev in setvenih pladnjev. To je praktičen pristop, saj s tem ne posegamo neposredno v občutljive korenine ali liste.

icon-expand Vodikov peroksid je treba uporabljati previdno in ne pretiravati. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa koreninska gniloba?

Tu se začne območje, kjer je na spletu največ različnih nasvetov. Pogosta ideja je, da bi razredčen vodikov peroksid zaradi sproščanja kisika izboljšal razmere okoli korenin. Nekateri vrtnarski strokovnjaki ga zato omenjajo pri rastlinah, ki so bile preveč zalite. Toda pomembno je razumeti osnovo problema: koreninska gniloba se pogosto začne zaradi neustreznih razmer v substratu, predvsem dolgotrajne premočenosti. Če je zemlja ves čas mokra, rastline ne bomo rešili samo tako, da v vodo dodamo drugo snov. Najprej je treba preveriti drenažo, lonec in način zalivanja. The Spruce navaja, da nekateri strokovnjaki razredčen vodikov peroksid uporabljajo kot pomoč pri preveč zalitih rastlinah, vendar hkrati opozarjajo, da ga je treba uporabljati previdno in ne pretiravati.

Lahko pomaga pri glivičnih mušicah

Če se okoli lončnic pojavljajo drobne črne mušice, je zelo verjetno, da imate opravka z glivičnimi mušicami. Njihov pojav je pogosto povezan z nenehno vlažnim substratom, v katerem se razvijajo njihove ličinke. Nekateri vrtnarski strokovnjaki zato omenjajo razredčen vodikov peroksid kot možnost pri manjših težavah. The Spruce ga navaja kot eno od možnosti, vendar poudarja, da naj bi šlo predvsem za pomoč pri manjših napadih, ne pa za univerzalno rešitev. V praksi je zato smiselno najprej zmanjšati prekomerno zalivanje in pustiti, da se zgornja plast substrata nekoliko osuši.

icon-expand Previsoka koncentracija lahko poškoduje rastlinsko tkivo. FOTO: Adobe Stock

Vodikov peroksid ni gnojilo

To je ena najpomembnejših stvari, ki jih je dobro vedeti. Vodikov peroksid ni gnojilo. Rastlini ne zagotovi dušika, fosforja, kalija ali drugih hranil, ki jih potrebuje za rast. Trditev, da bo rastlina zaradi dodajanja vodikovega peroksida avtomatično rasla hitreje, je zato precej zavajajoča. Gardening Know How opozarja, da za številne priljubljene uporabe ni dovolj raziskav, da bi jih lahko priporočili kot splošno vrtnarsko prakso. Raziskave pa potrjujejo nekaj drugega: H2O2 je pomemben del fiziologije rastlin in sodeluje pri njihovem odzivu na okoljski stres. To še ne pomeni, da ga moramo zdravi rastlini dodajati od zunaj.

Previdno pri koncentraciji

Pri temu pripravku je največja napaka razmišljanje: če malo pomaga, bo več pomagalo še bolj. Ne bo. Previsoka koncentracija lahko poškoduje rastlinsko tkivo. The Spruce zato pri uporabi na rastlinah poudarja redčenje, zmernost in previdnost; priporočajo tudi preizkus na majhnem delu rastline, preden bi pripravek uporabili širše. Posebej previdni bodite pri občutljivih rastlinah. Ne uporabljajte koncentriranega izdelka neposredno na listih, koreninah ali substratu.

Tudi koristni mikroorganizmi niso nepomembni

Pri domačem vrtnarjenju pogosto pozabimo, da zemlja ni samo mešanica šote, komposta in drugih materialov. V njej živi cela skupnost mikroorganizmov. Močan oksidant lahko vpliva tudi na organizme, ki jih pravzaprav želimo ohraniti. The Spruce zato opozarja, da pretirana uporaba vodikovega peroksida lahko prizadene koristne mikroorganizme v zemlji. To je še en razlog, zakaj ga ni smiselno uporabljati pri vsakem zalivanju ali preventivno.

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Kaj lahko od vodikovega peroksida realno pričakujete?

Če ga uporabljate premišljeno, je lahko uporaben občasni vrtnarski pripomoček, ne pa čudežna rešitev za vse težave. Največ smisla ima pri: - čiščenju in razkuževanju loncev, - čiščenju vrtnarskih pripomočkov, - nekaterih težavah s preveč zalitimi rastlinami, - posameznih primerih glivičnih mušic, - določenih postopkih pri vzgoji sadik. Manj smiselno pa je, da bi z njim rutinsko zalivali zdrave rastline samo zato, ker ste na spletu prebrali, da bo dodaten kisik pospešil njihovo rast. Pri rastlinah je pogosto bolj učinkovito urediti osnovne pogoje: dovolj svetlobe, primeren substrat, dobro odtekanje vode, pravilno zalivanje in ustrezno prehrano. Vodikov peroksid ima svoje mesto tudi na vrtu, vendar ni bližnjica do zdravih rastlin. Če ga uporabimo za pravi namen in v primerni razredčitvi, je lahko koristen. Če ga začnemo uporabljati na slepo, pa lahko naredimo več škode kot koristi.

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