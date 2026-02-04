Ljudje se včasih s sočlovekom ujamemo, včasih ne. Psihologi pravijo, da je zelo pomembna energija, ki jo ljudje oddajamo, ki pa komu odgovarja, spet drugim ne. To ne pomeni, da je karkoli narobe s posameznikom, temveč, da se energije med seboj preprosto ne skladajo. Povsem enako je z rastlinami, le da pri njih ne gre toliko za samo energijo (morda pa tudi), temveč za sožitje in simbiozo bivanja.

Za uspevanje vrtnin je namreč zelo pomembno, da jim nudimo zadostno količino vode, primerno oporo, dovolj prostora in smo pozorni na vse stvari, ki sodijo zraven k vrtnarjenju.

Nekatere vrtnine potrebujejo večjo količino vode, druge manjšo. Določene vrtnine razvijejo večje korenine, prav tako je različna višina rasti in končni izdelek. Zaradi vsega tega je pomembno, da jim v prvi vrsti zagotovimo prostor, ki ga potrebujemo, prav zaradi vseh raznolikosti pa je pomembno, da se seznanimo z dobrimi in slabimi sosedi in s tem, kateri so primerni meseci sajenja.

Morda se tega ne zavedate, a rastline vplivajo druga na drugo na različne načine. Učinek je odvisen od kemikalij, ki jih rastlina sprosti v svojem življenjskem ciklu, to kemično izločanje pa vpliva na zelenjavo in rastline, ki rastejo v bližini - lahko v dobro ali pa v slabo. Če vemo, kako se zelenjava lahko poveže na vrtu, se lahko izognemo številnim težavam. To nam lahko mogoča boljše načrtovanje vrta in učinkovitejšo uporabo razpoložljivega prostora za povečanje produktivnosti. Poleg tega lahko vključitev določenih rastlin na vašem vrtu odvrne tudi žuželke pred uničevanjem določene zelenjave.