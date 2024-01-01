Za doseganje obilnega pridelka vrhunskih breskev je strokovno obrezovanje ključnega pomena. Ta članek podrobno pojasnjuje optimalne metode rezi glede na letni čas, poudarja oblikovanje zdrave strukture drevesa in učinkovito preprečevanje bolezni s ciljem zagotavljanja dolgoročne rodnosti in vitalnosti breskve.
Januar je na prvi pogled mesec mirovanja, a vrtnarji dobro vedo, da je to čas, ko se pod površjem dogaja veliko več, kot je videti.
Naučite se ohraniti rožmarin skozi zimo. Rastline lahko zaščitite z mulčenjem in pokrivanjem zunaj v conah 8-11 ali jih prestavite v notranje prostore pred zmrzaljo, kjer potrebujejo svetlobo in zmerno vodo.
Prav vsak izkušen vrtnar ve, da je bogat, vlažen kompost najljubša hrana vsakega vrta. Kompostno zemljo sicer lahko kupimo, vendar pa je doma narejen gotovo boljša izbira, tako s cenovnega vidika kot tudi zaradi kakovosti, saj tako natančno vemo, kaj ta vsebuje.
Imate doma vinske zamaške? Ne zavrzite jih! Preberite, kako jih lahko enostavno in praktično uporabite v svojem vrtu – od označevalcev rastlin do drenaže in podstavkov za lonce, in še veliko več.
Po najnovejši vremenski napovedi bo Slovenijo v času božiča zajel izrazit zimski vremenski preobrat. Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?
Poglejte, kakšne nasvete so za vas pripravili strokovnjaki.
Preprosta teniška žogica je lahko pozimi izjemno učinkovito orodje za vrtnarje. Ne boste verjeli, zakaj.
December je idealen čas za obrezovanje rastlin. Preverite, katere naloge morate opraviti, da bo vaš vrt spomladi zdrav in bujen.
Listni ohrovt je priljubljena zimska zelenjava, uporabna na mnogo načinov – v solatah, zelenjavnih napitkih, juhah in še marsikje. Je sorodnica zelja, zato po okusu rahlo spominja nanj, vendar njegovi ohlapni, pokončni listi z valovitimi robovi za razliko od zelja ne tvorijo glave. Poglejmo, kakšne pogoje potrebuje za rast.
Topinambur, pogosto imenovan tudi laški koren ali laška repa, je korenasta zelenjava, ki jo uživamo in pripravljamo podobno kot krompir. Od slednjega se sicer razlikuje po tem, da ima precej manj škroba. Topinambur izvira iz Severne Amerike in ga je zelo enostavno gojiti, celo do te mere, da se skoraj šteje za invazivnega.
Puntarelle so poganjki posebne sorte katalonskega radiča. Na pogled so videti kot šop majhnih kalčkov, ki jih obdaja skupina dolgih, koničastih listov in spominjajo na šparglje ali beluše. Mnogi to vrsto obožujejo zaradi hrustljavosti in nezamenljivega okusa. Če je še niste poskusili, vas prepričamo v nadaljevanju – morda celo do te mere, da jo posadite na svoj vrt.