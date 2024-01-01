Dominvrt.si
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas

Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka

Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah

Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo

To morate vedeti, če uporabljate vrečke iz blaga

Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!

Za doseganje obilnega pridelka vrhunskih breskev je strokovno obrezovanje ključnega pomena. Ta članek podrobno pojasnjuje optimalne metode rezi glede na letni čas, poudarja oblikovanje zdrave strukture drevesa in učinkovito preprečevanje bolezni s ciljem zagotavljanja dolgoročne rodnosti in vitalnosti breskve.

Vrt

Januar je na prvi pogled mesec mirovanja, a vrtnarji dobro vedo, da je to čas, ko se pod površjem dogaja veliko več, kot je videti.

Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj

Naučite se ohraniti rožmarin skozi zimo. Rastline lahko zaščitite z mulčenjem in pokrivanjem zunaj v conah 8-11 ali jih prestavite v notranje prostore pred zmrzaljo, kjer potrebujejo svetlobo in zmerno vodo.

Kaj sploh sodi na kompost?

Prav vsak izkušen vrtnar ve, da je bogat, vlažen kompost najljubša hrana vsakega vrta. Kompostno zemljo sicer lahko kupimo, vendar pa je doma narejen gotovo boljša izbira, tako s cenovnega vidika kot tudi zaradi kakovosti, saj tako natančno vemo, kaj ta vsebuje.

Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu

Imate doma vinske zamaške? Ne zavrzite jih! Preberite, kako jih lahko enostavno in praktično uporabite v svojem vrtu – od označevalcev rastlin do drenaže in podstavkov za lonce, in še veliko več.

Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?

Po najnovejši vremenski napovedi bo Slovenijo v času božiča zajel izrazit zimski vremenski preobrat. Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?

Vrt

Poglejte, kakšne nasvete so za vas pripravili strokovnjaki.

Zato bi morali imeti pozimi na vrtu teniške žogice

Preprosta teniška žogica je lahko pozimi izjemno učinkovito orodje za vrtnarje. Ne boste verjeli, zakaj.

Tri nujne naloge za vrtnarje v decembru: obrezovanje za zdrav in bujen vrt

December je idealen čas za obrezovanje rastlin. Preverite, katere naloge morate opraviti, da bo vaš vrt spomladi zdrav in bujen.

Zimska zelenjadnica, ki jo morate imeti na svojem vrtu

Listni ohrovt je priljubljena zimska zelenjava, uporabna na mnogo načinov – v solatah, zelenjavnih napitkih, juhah in še marsikje. Je sorodnica zelja, zato po okusu rahlo spominja nanj, vendar njegovi ohlapni, pokončni listi z valovitimi robovi za razliko od zelja ne tvorijo glave. Poglejmo, kakšne pogoje potrebuje za rast.

Prezrta podzemna zelenjava, ki je izjemno koristna za zdravje

Topinambur, pogosto imenovan tudi laški koren ali laška repa, je korenasta zelenjava, ki jo uživamo in pripravljamo podobno kot krompir. Od slednjega se sicer razlikuje po tem, da ima precej manj škroba. Topinambur izvira iz Severne Amerike in ga je zelo enostavno gojiti, celo do te mere, da se skoraj šteje za invazivnega.

Vrt

Puntarelle so poganjki posebne sorte katalonskega radiča. Na pogled so videti kot šop majhnih kalčkov, ki jih obdaja skupina dolgih, koničastih listov in spominjajo na šparglje ali beluše. Mnogi to vrsto obožujejo zaradi hrustljavosti in nezamenljivega okusa. Če je še niste poskusili, vas prepričamo v nadaljevanju – morda celo do te mere, da jo posadite na svoj vrt.

