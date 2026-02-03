Pripravljen kompost pred zimo poberite

Da boste imeli dovolj prostora za zimsko kompostiranje, jeseni izpraznite zabojnik za kompostiranje. Kompost raztrosite neposredno na svoj vrt ali ga shranite v vedru ali pod ponjavo, dokler spomladi vrt ne bo pripravljen za njegovo uporabo. V primeru, da nimate težav s prostorom, lahko kompost tudi pustite in s tem zmanjšate možnost za zmrzovanje.

icon-expand Pozimi pazite, da zemlja ni preveč vlažna. FOTO: Adobe Stock

Komposta pozimi ne prekopavajte

Prekopavanje kompostnega kupa v toplejših mesecih prezrači kompost in pomaga organski snovi pri razkrajanju. Po drugi strani pa je prekopavanje komposta pozimi lahko velika težava, zaradi katere kup hitreje zamrzne. Kompost lahko obračate, ko so temperature prijetno tople, v nasprotnem primeru pa ga je bolje pustiti pri miru ter počakati na otoplitev.

Obogatite kompost z listjem in vejicami

Odpadlih palic, vejic in listja je jeseni veliko, a jih je veliko težje dobiti, ko tla prekrije debela snežna odeja. S temi predmeti napolnite eno ali dve vrečki za smeti, da zagotovite dovolj 'rjavega' materiala za zimsko kompostiranje. Te liste in vejice lahko pozimi dodate v svoj kompostnik, da uravnovesite z dušikom bogate 'zelene' kuhinjske ostanke in preprečite, da bi kompostni kup postal premoker in bi začel smrdeti.

Kompost zaščitite pred mrazom

Najlažji način za izolacijo kompostnega kupa pozimi je, da na njega naložite posušeno listje, lesne sekance ali slamo. Če želite iti še nekoliko dlje, lahko kompostni kup ali zabojnik obložite z balami slame ali pa svoj kompost pokrijete z več plastmi vrtne koprene.

Izogibajte se kompostiranju invazivk in bolnih delov rastlin

icon-expand Da boste imeli dovolj prostora za zimsko kompostiranje, jeseni izpraznite vaš zaboljnik za kompostiranje. FOTO: Shutterstock

Kompostiranje invazivnih rastlin, obolelih ali okuženih materialov ali semen plevela je tvegano kadar koli v letu, pozimi pa še toliko bolj. Medtem ko je semena plevela in druge problematične predmete običajno mogoče uničiti z vročino, je pozimi veliko težje segreti kompostni kup, da bi lahko prišlo do sterilizacije. Če naletite na te materiale od pozne jeseni do zime, je veliko varneje, da jih zažgete na kurišču.

Pazite na preveliko vlažnost

Medtem ko preveč suhi pogoji zavirajo proces kompostiranja in je vlaga do neke mere nujno potrebna, lahko preveč vlage povzroči razvoj plesni in poveča izpiranje snovi. Tem težavam se lahko izognemo tako, da kompost pokrijemo.

Na kompost stresite lesni pepel