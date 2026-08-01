Redno pobiranje pridelka ohranja rastline močne

Na zelenjavnem vrtu je avgusta največ dogajanja. Paradižnik, paprika, kumare, bučke in fižol zorijo skoraj vsak dan, zato je redno pobiranje ena izmed najpomembnejših nalog. Pri bučkah velja, da jih je bolje pobrati nekoliko manjše. Če jih pustimo predolgo na rastlini, začne ta več energije namenjati enemu velikemu plodu in manj novim cvetovom. Podobno velja za kumare, kjer redno obiranje spodbuja nadaljnjo rast. Pri paradižniku izkušeni vrtnarji avgusta pogosto odstranijo spodnje liste, ki se dotikajo tal, saj tako izboljšajo zračenje rastline in zmanjšajo možnost razvoja bolezni. Pri visokih sortah lahko odstranijo tudi vrh rastline, da se energija usmeri v dozorevanje že oblikovanih plodov. Kot svetujejo pri britanski vrtnarski organizaciji Royal Horticultural Society, je avgust primeren čas za redno odstranjevanje nepotrebnih listov in poganjkov pri nekaterih zelenjadnicah, saj s tem izboljšamo zorenje in zmanjšamo težave z boleznimi.

icon-expand Avgust je mesec, ko vrt pokaže rezultate vsega dela FOTO: Adobe Stock

Zalivanje avgusta: pomembna je prava količina vode

Avgust je v Sloveniji pogosto najbolj vroč in suh mesec, zato je pravilno zalivanje ena ključnih nalog na vrtu. Največja napaka je pogosto plitvo vsakodnevno zalivanje, pri katerem voda ostane le na površini zemlje. Boljši način je obilnejše zalivanje v daljših časovnih presledkih, saj tako voda prodre globlje in spodbudi korenine, da rastejo navzdol. Najprimernejši čas za zalivanje je zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje manjše. Posebej občutljive so rastline z velikimi listi in plodovi, kot so paradižnik, kumare, bučke in paprika. Pri njih se pomanjkanje vode hitro pokaže z uvelimi listi ali razpokanimi plodovi. Po priporočilih organizacije Natur im Garten, ki spodbuja naravno vrtnarjenje v srednjeevropskem prostoru, lahko veliko naredimo že z dobro zastirko. Plast slame, komposta, listja ali pokošene trave pomaga ohranjati vlago in preprečuje pregrevanje tal.

Kaj sejemo in sadimo avgusta?

Čeprav je poletje na vrhuncu, avgust ni konec vrtnarske sezone. Pravzaprav je to eden najboljših mesecev za pripravo jesenskega zelenjavnega vrta. Na prazne gredice lahko sejemo: - motovilec, - zimske solate, - špinačo, - rukolo, - radič, - endivijo.

icon-expand Čeprav je poletje na vrhuncu, avgust ni konec vrtnarske sezone. FOTO: Adobe Stock

Avgust je še posebej primeren za setev rastlin, ki bodo pridelek dale v hladnejšem delu leta. Pri tem je pomembno, da mlade rastline v vročih dneh zaščitimo pred močnim soncem in jim zagotovimo dovolj vlage. Nemški vrtnarski portal Mein schöner Garten pri avgustovskih opravilih posebej poudarja pomen jesenskih setev, saj lahko z njimi podaljšamo sezono sveže zelenjave tudi v hladnejše mesece.

Sadni vrt potrebuje pozornost pred jesenjo

Avgusta zorijo številne sadne vrste, zato je to čas pobiranja in pregledovanja sadnega vrta. Jabolka, hruške, slive in jagodičevje redno pregledujemo ter odstranjujemo poškodovane plodove. Gnilo sadje na tleh ni samo estetska težava, ampak lahko privablja škodljivce in spodbuja širjenje bolezni. Zato je dobro, da odpadlo sadje sproti pobiramo. Pri nekaterih sadnih vrstah je avgust primeren tudi za poletno rez. Pri sadnem drevju s premočno rastjo lahko odstranimo posamezne pokončne poganjke, ki rastlini jemljejo energijo. Royal Horticultural Society opozarja, da je pri poletnem obrezovanju pomembno, da ne pretiravamo, saj lahko prevelik poseg v vročem obdobju rastlino dodatno obremeni.

icon-expand Avgusta zorijo številne sadne vrste. FOTO: Adobe Stock

Okrasni vrt avgusta: manj dela, več uživanja

Tudi cvetlični vrt avgusta potrebuje nekaj pozornosti. Odcvetele cvetove redno odstranjujemo, saj s tem številne trajnice in enoletnice spodbudimo k ponovnemu cvetenju. Vrtnice, dalije in druge cvetoče rastline bodo lepše, če jim odstranimo stare cvetove. Pomembno je tudi spremljanje bolezni, saj se v toplem in vlažnem vremenu lahko hitro pojavijo glivične težave. Pri travi velja, da je v sušnih obdobjih ne kosimo prenizko. Nekoliko višja trata bolje zadržuje vlago in lažje prenese vročino.

Avgusta že pripravljamo vrt za naslednje leto

Dober vrtnar avgusta ne razmišlja samo o trenutnem pridelku, ampak tudi o prihodnji sezoni. Ko se posamezne gredice izpraznijo, jih ne pustimo dolgo gole. Dodamo lahko kompost, zastirko ali posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki bodo izboljšale kakovost tal. Tako bo zemlja jeseni in pozimi zaščitena, spomladi pa pripravljena na novo rast. Avgust na vrtu zato ni le mesec pobiranja pridelka, ampak tudi čas pametnih odločitev. Nekaj pravočasnih opravil bo poskrbelo, da bodo rastline ostale zdrave, zemlja rodovitna, vrt pa pripravljen na novo sezono.

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