Poletna setev korenja podaljša vrtnarsko sezono

Korenje velja za eno najbolj priljubljenih vrtnin na domačih vrtovih, vendar ga ni treba sejati samo v začetku sezone. Izkušeni vrtnarji dobro vedo, da lahko z več zaporednimi setvami zagotovimo svež pridelek več mesecev. Pozna setev ima še eno prednost – korenje, ki dozoreva jeseni, pogosto razvije bolj poln in sladek okus. Ko se temperature znižajo, rastlina počasneje raste, v korenu pa se začnejo kopičiti sladkorji, ki vplivajo na okus. Po podatkih nemškega javnega medija NDR (Norddeutscher Rundfunk) je korenje mogoče sejati tudi pozneje v sezoni, pri čemer so za uspeh najpomembnejši prava izbira sorte, dovolj rahla tla in ustrezna oskrba z vodo.

icon-expand Korenje velja za eno najbolj priljubljenih vrtnin. FOTO: Adobe Stock

Največja napaka pri avgustovski setvi: suha zemlja

Pri poletni setvi korenja ni največji problem vročina, ampak pomanjkanje vlage. Semena korenja so zelo drobna in za kalitev potrebujejo stalno vlažno površino zemlje. V avgustu se zgornja plast tal zaradi sonca zelo hitro izsuši. Če po setvi nekaj dni ne poskrbimo za dovolj vlage, se lahko zgodi, da seme ne vzklije ali pa vznikne zelo neenakomerno. Najboljši način je, da gredo pred setvijo dobro zalijemo, nato pa površino po setvi nežno vzdržujemo vlažno. Pri tem pomaga tudi tanka zastirka iz drobnega komposta ali pokošene trave, ki zmanjša izhlapevanje. Kot poudarjajo pri avstrijski pobudi Natur im Garten, je pri naravnem vrtnarjenju pomembno predvsem ohranjanje zdrave zemlje in vlage v tleh, saj rastline v takšnih razmerah lažje premagajo vročinska obdobja.

Kdaj je pravi čas za setev korenja?

V slovenskih razmerah je najbolj primeren čas za pozno setev običajno od konca julija do sredine avgusta. Na Primorskem lahko zaradi daljše jeseni setev nekoliko zamaknemo, medtem ko je v hladnejših krajih bolje sejati nekoliko prej. Za avgustovsko setev izberemo predvsem sorte, ki hitreje razvijejo koren. Pri tem ni pomembno samo seme, ampak tudi priprava gredice. Korenje najbolje uspeva v: - rahli in globoki zemlji, - dobro odcednih tleh, - zemlji brez večjih kamnov in grud. Če je zemlja zbita, se bodo koreni pogosto zvijali, razvejili ali ostali majhni. Nemški vrtnarski portal Mein schöner Garten pri gojenju korenja posebej poudarja, da je kakovost tal eden najpomembnejših dejavnikov za lepo oblikovane korene.

icon-expand Avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno posejemo korenje avgusta?

Postopek je preprost, vendar zahteva nekaj natančnosti: - zemljo najprej dobro prerahljamo, - odstranimo večje kamne in ostanke korenin, - naredimo plitve vrste, - seme posejemo na približno en centimeter globine, - po setvi zemljo rahlo pritisnemo in zalijemo. Korenja ne gnojimo neposredno s svežim gnojem, saj lahko to povzroči slabšo rast korenov in več težav z obliko. Če želimo izboljšati tla, je boljša izbira dobro dozorel kompost.

Mladi poganjki potrebujejo posebno nego

Ko korenje vzklije, se začne druga pomembna faza – redčenje. Pregoste rastline nimajo dovolj prostora za razvoj in bodo oblikovale manjše korene. Plevel je pri mladih rastlinah velik tekmec, saj jim odvzema svetlobo in vodo. Zato je pomembno, da gredo redno pregledamo in nežno odstranimo nezaželene rastline. Pri avgustovski setvi je treba biti še posebej pozoren na sušo. Bolj kot pogosto malo zalivanja je učinkovito redkejše, a temeljito zalivanje, ki spodbudi razvoj globljih korenin.

Jesensko korenje je pogosto najbolj okusno

Ena največjih prednosti pozne setve je prav jesenski okus. Korenje, ki raste v hladnejših septembrskih in oktobrskih dneh, je pogosto bolj hrustljavo in sladko. Na vrtu ga lahko pustimo tudi dlje časa, saj prenese nižje temperature. V nekaterih primerih lahko korenje ostane v zemlji skoraj do zime, če tla niso premokra in ni nevarnosti močnega mraza. Po informacijah nemškega portala NDR hladnejše jesenske razmere pogosto izboljšajo kakovost korenov, saj počasnejša rast omogoča bolj enakomeren razvoj.

icon-expand Jesensko korenje je pogosto najbolj okusno. FOTO: Adobe Stock

Korenje iz avgustovske setve je odlična vrtna naložba

Čeprav se avgusta zdi, da je glavna vrtnarska sezona že mimo, je to še vedno odličen čas za nove pridelke. S pravilno pripravo zemlje, rednim zalivanjem in pravočasno setvijo lahko jeseni poberemo domače korenje odličnega okusa. Majhna sprememba v vrtnarskih navadah lahko pomeni veliko razliko – namesto prazne grede bomo jeseni uživali v svežem, hrustljavem in sladkem pridelku z lastnega vrta.

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