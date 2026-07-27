Le malo rastlin tako hitro pričara občutek poletja kot sveža bazilika. Njen vonj poznamo iz sredozemske kuhinje, vendar za uspešno vzgojo ne potrebujemo velikega vrta. Bazilika je ena izmed tistih rastlin, ki se odlično prilagodi tudi manjšim prostorom, če ji zagotovimo dovolj toplote, svetlobe in pravilno zalivanje. Največ napak pri vzgoji bazilike se zgodi zaradi preveč vode, premalo sonca ali nepravilnega obrezovanja. Ko poznamo nekaj osnov, pa lahko iz ene majhne sadike vzgojimo močan grmiček, ki bo liste dajal več mesecev.

Bazilika potrebuje toploto in veliko svetlobe

Bazilika izvira iz toplejših krajev, zato najbolje uspeva v okolju, kjer ima veliko sonca in zaščito pred mrazom. Na vrt jo sadimo šele, ko mine nevarnost nizkih temperatur, saj je občutljiva na hlad. Najbolj ji ustreza sončna lega z vsaj šestimi urami neposredne svetlobe na dan. Na balkonu se dobro obnese ob južni ali zahodni steni, kjer dobi dovolj toplote. Kot poudarjajo pri Royal Horticultural Society (RHS), je bazilika primerna tako za vrt kot za lonce in celo za gojenje v notranjih prostorih na svetlih okenskih policah, saj najbolje uspeva v toplih razmerah. Pri izbiri mesta je pomembna tudi zaščita pred močnim vetrom. Njeni listi so nežni in se lahko hitro poškodujejo.

icon-expand Bazilika potrebuje toploto in veliko svetlobe. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno posaditi baziliko v lonec?

Bazilika je odlična izbira za vse, ki nimajo vrta. V loncu lahko uspeva zelo dobro, vendar potrebuje dovolj prostora za korenine. Za uspešno rast izberite: - dovolj velik lonec z luknjami za odtekanje vode, - kakovostno zemljo za zelišča ali zelenjavo, - sončno mesto, - redno, a zmerno zalivanje. Premajhni lončki, v katerih pogosto prodajajo baziliko v trgovinah, niso namenjeni dolgoročni rasti. Rastlina ima v njih malo prostora in hranil, zato pogosto hitro oslabi. Pri presajanju je pomembno, da je zemlja rahla in da voda ne zastaja. Bazilika ima rada vlago, vendar njene korenine ne prenesejo stalno mokre zemlje.

Zalivanje bazilike: največja napaka je pretiravanje

Bazilika potrebuje redno zalivanje, predvsem v vročih poletnih dneh. Če se zemlja popolnoma izsuši, rastlina hitro oveni in listi izgubijo kakovost. Po drugi strani pa preveč vode povzroča težave. Če korenine ves čas stojijo v mokri zemlji, lahko začnejo gniti. Najboljši način je, da pred zalivanjem preverimo zgornjo plast zemlje. Če je suha, rastlino zalijemo. V vročem vremenu lahko rastline v loncih potrebujejo vodo pogosteje kot tiste na vrtu. Pri baziliki je bolje zalivati zjutraj, saj se tako listi čez dan osušijo in zmanjšamo možnost bolezni.

icon-expand Bazilika potrebuje redno zalivanje. FOTO: Shutterstock

Kako obrezovati baziliko, da bo postala bujna?

Veliko ljudi naredi napako, ko baziliko samo občasno trga po listih. Če želimo velik in gost grm, jo moramo pravilno rezati. Najboljši način je, da odrežemo vrhnji del stebla tik nad mestom, kjer iz njega izraščata dva lista. Tako rastlino spodbudimo, da požene nove stranske poganjke. Redno obrezovanje ima še eno prednost: preprečuje, da bi rastlina prehitro zacvetela. Ko bazilika začne ustvarjati cvetove, se energija preusmeri v semena, listi pa pogosto izgubijo del svoje značilne arome. Strokovnjaki z univerze Utah State University Extension svetujejo, da redno odstranjevanje vršičkov spodbuja razvejano rast in omogoča daljšo sezono pobiranja listov.

Kdaj in kako pobirati liste bazilike?

Baziliko lahko pobiramo sproti, vendar je pomembno, da ne odstranimo preveč listov naenkrat. Najboljši čas za večje pobiranje je tik pred cvetenjem, ko imajo listi največ arome. Takrat lahko odrežemo večje dele stebel in rastlino hkrati oblikujemo. Sveže liste je najbolje uporabiti takoj, saj hitro izgubijo intenziven vonj. Če jih shranjujemo, jih lahko za kratek čas postavimo v kozarec z vodo, podobno kot sveže rezano cvetje.

icon-expand Bazilika je rastlina, pri kateri se majhna pozornost hitro pozna. FOTO: Thinkstock

Kako posušiti baziliko za zimo?

Če želimo okus bazilike ohraniti tudi v hladnejših mesecih, jo lahko posušimo. Postopek je preprost: - naberemo zdrave liste ali manjše poganjke, - jih očistimo in odstranimo poškodovane dele, - jih posušimo na zračnem mestu brez neposrednega sonca, - popolnoma suhe liste shranimo v zaprti posodi. Bazilike ne sušimo na močnem soncu, saj lahko izgubi barvo in aromo. Primeren je suh, topel prostor z dobrim kroženjem zraka. Pri Clemson Home and Garden Information Center priporočajo sušenje v zračnem prostoru ali uporabo sušilnika pri nizki temperaturi, nato pa shranjevanje popolnoma suhih listov v nepredušni posodi.

Najpogostejše težave pri gojenju bazilike

Čeprav velja bazilika za nezahtevno rastlino, se lahko pojavijo težave. Najpogostejše so: Rumeni listi - Pogosto so posledica preveč vode ali slabega odvajanja. Dolga, šibka stebla - Vzrok je največkrat premalo svetlobe. Majhni listi in počasna rast - Rastlina morda potrebuje več hranil ali večji lonec. Cvetenje prezgodaj - Pomaga redno odstranjevanje cvetnih nastavkov in obrezovanje. Bazilika je rastlina, pri kateri se majhna pozornost hitro pozna. Če jo redno režemo in ji zagotovimo dobre pogoje, bo iz majhne sadike nastal bogat grm, ki bo celo poletje oskrboval kuhinjo s svežimi aromatičnimi listi. Sveža bazilika iz lastnega lonca ali vrta ima povsem drugačen vonj kot posušena začimba iz trgovine. Prav zato je ena najbolj priljubljenih rastlin za domačo vzgojo – malo prostora, nekaj nege in nagrada je obilna letina.

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