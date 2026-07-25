Dolga leta je veljalo, da je urejeno dvorišče tisto, kjer je čim manj zemlje, trave in vzdrževanja. Betonirane poti, tlakovane terase in velike utrjene površine so bile simbol urejenosti in prestiža. Toda vrtni arhitekti danes opažajo povsem nasproten trend – lastniki hiš vse pogosteje odstranjujejo beton in ga nadomeščajo z naravnimi materiali ter zelenjem. Po navedbah britanskega Kraljevega vrtnarskega združenja (RHS) postajajo prepustne površine in zasaditve pomemben del sodobnega načrtovanja vrtov. Razlog ni le estetika, temveč tudi boljše odvajanje deževnice, manj segrevanja okolice in prijetnejše bivalno okolje.

Manj betona, več narave

Namesto velikih betonskih površin se v sodobnih vrtovih pojavljajo prodnate poti, naravni kamen, leseni podesti in pohodne plošče, med katerimi raste trava ali druge rastline. Takšna ureditev ustvarja vtis, da se vrt organsko zliva z okolico.

icon-expand Namesto betona vse več lastnikov hiš izbira naravne materiale, ki vrtu dodajo toplino in značaj. FOTO: Shutterstock

Pri BBC Gardeners' World poudarjajo, da so prodnati vrtovi in poti vse bolj priljubljeni tudi zato, ker so manj zahtevni za vzdrževanje, omogočajo boljše odtekanje vode in se lepo kombinirajo z okrasnimi travami, sivko, hortenzijami ter drugimi trajnicami.

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Zakaj se ljudje poslavljajo od betona?

Velike betonske površine poleti močno vpijajo toploto in jo oddajajo tudi ponoči. Posledično so dvorišča bolj vroča in manj prijetna za uporabo. RHS opozarja, da lahko pretirano tlakovanje prispeva tudi k tako imenovanemu učinku toplotnega otoka, zaradi katerega se urbana območja še dodatno segrevajo. Prepustne površine, kot so prod, lesni sekanci ali poti iz naravnega kamna z vmesnimi zasaditvami, omogočajo vpijanje deževnice v tla. S tem se zmanjšata nevarnost zastajanja vode in obremenitev kanalizacijskega sistema.

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Kako so videti sodobni vrtovi?

icon-expand Sodobni vrtovi dajejo prednost zelenju, naravnim materialom in sproščenemu videzu pred velikimi betonskimi površinami. FOTO: Shutterstock

Novi vrtni trend stavi na naraven videz in občutek sproščenosti. Med najbolj priljubljenimi elementi so: - vijugaste prodnate poti, - pohodne plošče z zelenimi vmesnimi pasovi, - avtohtone rastline, - okrasne trave, - lesene pergole, - vrtne sedežne garniture v naravnih tonih, - diskretna ambientalna osvetlitev. Vse bolj priljubljen je tudi tako imenovani divji vrt, kjer rastline niso strogo oblikovane, ampak posnemajo naravne zasaditve. Takšen pristop priporočajo tudi številni krajinski arhitekti, saj ustvarja bolj živahen in ekološko bogat prostor.

Novi luksuz je mir

icon-expand Novi trendi pri urejanju vrtov prisegajo na manj tlakovcev in več prostora za rastline. FOTO: Shutterstock