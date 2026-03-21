Bramor (ang. mole cricket) je podzemni škodljivec, ki zaradi svoje izjemne sposobnosti kopanja povzroča veliko škodo predvsem na tratah in zelenjavnih gredah. Odrasli osebki merijo približno 2,5–3 cm, prepoznamo pa jih po žametno rjavem telesu ter širokih, lopatastih prednjih nogah, prilagojenih za kopanje, poroča stran Gardening know how.

Bramorji so posebej problematični v obdobju tople prsti, ko so najbolj aktivni in se prehranjujejo predvsem z mladimi koreninami. Takoj ko se zemlja spomladi ogreje, se premaknejo bliže površini in se začnejo hraniti ponoči.

Kako prepoznate napad bramorja?

Preberi še Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade

Škoda je pogosto težko prepoznavna, ker bramor deluje pod površjem. Zanesljivi znaki so: - Dvignjene, neenakomerne površine trate, ki nakazujejo sistem rovov. - Uvenela, rumeneča trava in rastline, kljub zadostnemu zalivanju, kar nakazuje uničene korenine. - Izruvana trava, saj jo lahko dvignete skoraj kot preprogo – škoda izvira iz hranjenja in tuneliranja. - Mlade vrtnine izginejo, saj bramor pogosto obgrizne steblo ali celotno sadiko potegne v rov.

Strokovnjaki z Univerze Florida (IPM vodnik) navajajo, da bramor napada širok spekter rastlin: od zelenjave (korenje, čebula, zelje, jagode) do okrasnih rastlin in praktično vseh vrst trav.

Kako preveriti, ali imate na vrtu bramorja? (preprost test)

Profesionalni vrtnarski portali priporočajo preizkus z milnico, ki potrdi prisotnost škodljivca: V 2 litra vode zmešate 1–2 žlici detergenta. Mešanico počasi prelijete po kvadratnem metru trate. Če so bramorji prisotni, bodo v nekaj minutah prilezli na površje. Takrat jih lahko ročno lovite in odstranite, je pa to kar zamudno.

Najpogostejša škoda, ki jo povzroča bramor

1) Škoda na trati Bramorji uničujejo koreninski sistem trave, kar vodi v odmiranje večjih površin trate. Po podatkih IPM vodnika se to pogosteje dogaja v toplem in vlažnem poletju, ko narašča aktivnost mladih primerkov. 2) Škoda na zelenjavi in sadikah Poleg podzemnih delov lahko obžirajo tudi stebla in mlade poganjke. Pogosto dobesedno odrežejo zelenjadnico pri tleh in jo odvlečejo v rov. 3) Posredna škoda Tudi če se bramor ne hrani veliko, že samo tuneliranje povzroča izsuševanje rastlin, slabo ukoreninjenje in zmanjšano dostopnost vode.

Kako se učinkovito znebiti bramorja? (preverjene metode iz strokovnih tujih virov)

1. Naravne rešitve (prva izbira za trajnostno vrtnarjenje) a) Koristni ogorčici (nematode) Ogorčice, predvsem vrsta Steinernema scapterisci, so eden najbolj učinkovitih naravnih sovražnikov bramorja. Delujejo tako, da vstopijo v škodljivca in ga naravno uničijo brez škode za rastline ali druge koristne žuželke. Ogorčice so črvički, ki imajo v sebi simbiontsko bakterijo. Kako jih uporabiti: Zmešate jih z vodo in nanesete s pršilko. Uporaba ob oblačnem vremenu ali zvečer, saj jih lahko sonce poškoduje. Priporočljiv je večkratni nanos. b) Spodbujanje naravnih plenilcev Ptice, žabe in nekatere žuželke so naravni plenilci bramorja. Če vrt prilagodite z vodnimi element, ptičjimi kopelmi in zelišči, ki privlačijo koristne žuželke, se lahko njihova populacija občutno zmanjša.

2. Neškodljivi pripravki – ekološki pesticidi Neemovo olje Več strokovnih portalov (npr. blog entomologov) navaja, da je neemovo olje učinkovit naravni repelent in kontaktni insekticid, ki prekrije bramorja in moti njegovo hranjenje. Uporablja se kot foliarni nanos ali talni preliv, redno vsakih nekaj dni v obdobju povečane aktivnosti. 3. Kemični pripravki (uporabite le, če je škoda velika) Ti pripravki zahtevajo previdno ravnanje in se uporabljajo le, ko naravne metode ne zadostujejo. Za nasvete, kateri kemični pripravek uporabiti in kako, vprašajte strokovnjake. Še nekaj načinov, kako se znebiti bramorja, si preberite v spodnjem članku:

Preberi še Kako se znebiti bramorja?

Kdaj je najboljši čas za zatiranje bramorja?

Pomlad: dobra za nadzor odraslih (tuneliranje se zmanjša, a uspešnost je zmerna). Poletje: najbolj učinkovit čas za izkoreninjanje mladičev (nimf). Jesen: smiselno kombinirati naravne metode, saj bramorji iščejo vlažna, bolj zaščitena mesta.

Kako preprečite ponovni pojav bramorja?

- Odstranjujte odvečnen mah in staro travno slamo, ker ustvarjata idealno okolje za bramorja. - Ohranite umirjeno zalivanje, saj pretirana vlaga privablja aktivnosti. - Redno izvajajte test z milnico, da napad odkrijete v zgodnji fazi.

