Brstični ohrovt je počasen, zato potrebuje potrpljenje

Brstični ohrovt je med vrtninami nekoliko posebnež. Namesto ene velike glave razvije visoko steblo, ob katerem se druga za drugo oblikujejo številne majhne glavice. Rastlina potrebuje precej časa, da pride do prave velikosti – BBC Gardeners' World Magazine navaja, da lahko od setve do pridelka mine tudi približno 31 tednov. Prav zato ga ne smemo ocenjevati po tem, kako je videti sredi poletja. Avgusta je lahko rastlina videti predvsem kot visoko steblo z veliko listi, prave glavice pa se bodo razvijale postopoma. Pri nekaterih zgodnjih sortah se pridelek lahko začne že avgusta, vendar je pri večini sort glavno obdobje pobiranja jeseni in pozimi.

icon-expand Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom FOTO: Adobe Stock

Vroč avgust je za že posajene rastline preizkušnja

Če imate brstični ohrovt že na vrtu, je v tem obdobju najpomembnejša zadostna količina vode. BBC Gardeners' World Magazine svetuje redno zalivanje skozi rastno dobo, še posebej v sušnih obdobjih, saj rastlina najbolje uspeva v vlažnih, vendar dobro odcednih in rodovitnih tleh. Pri avgustovski vročini zato ni smiselno pustiti, da se zemlja okoli rastlin popolnoma izsuši, nato pa jo naenkrat obilno namočiti. Boljša je enakomerna oskrba z vodo, predvsem v območju korenin. Tudi zastirka lahko pomaga, saj zmanjša izhlapevanje in ohranja tla bolj enakomerno vlažna. Če je rastlina že velika, je treba pomisliti tudi na veter. Brstični ohrovt lahko zraste približno 60 do 75 centimetrov visoko, zato je pomembno, da je dobro zasidran v tleh. Jeseni BBC Gardeners' World Magazine priporoča oporo, ki prepreči, da bi veter visoke rastline preveč majal.

Zdaj ni čas za hitenje s pobiranjem

Posebnost brstičnega ohrovta je, da glavice ne dozorijo vse hkrati. Začnejo se oblikovati pri spodnjem delu stebla in nato postopoma napredujejo navzgor. Zato lahko ista rastlina zagotavlja pridelek več tednov. Ko so glavice čvrste in zaprte, se običajno najprej pobirajo spodnje. BBC Gardeners' World Magazine svetuje, da jih trgamo oziroma odrežemo od spodnjega dela stebla navzgor, saj zgornje glavice potrebujejo še nekaj časa za razvoj. To je tudi razlog, zakaj ni treba vsega pobrati naenkrat. Če je spodnja polovica stebla že polna lepo oblikovanih glavic, jih lahko poberete, zgornje pa pustite na rastlini.

icon-expand Prvi mraz mu lahko naredi uslugo. FOTO: Adobe Stock

Prvi mraz mu lahko naredi uslugo

Tu se skriva ena najbolj zanimivih lastnosti brstičnega ohrovta. Hladnejše vreme ni nujno njegov sovražnik. Nasprotno, po prvih zmrzalih so glavice pogosto okusnejše. BBC Gardeners' World Magazine navaja, da brstični ohrovt po zmrzali razvije slajši okus, njihovi vrtnarski nasveti pa priporočajo, da ga pred pobiranjem pustimo prestati nekaj zmrzali, če vremenske razmere to omogočajo. Zato je precej napačno pričakovati, da mora biti najboljši pridelek pobran takoj, ko se pojavijo prve glavice. Pri poznejših sortah je prav jesensko in zimsko obdobje tisto, zaradi katerega brstični ohrovt postane zanimivejši za krožnik.

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Rodovitna tla pomenijo več kakovostnih glavic

Brstični ohrovt potrebuje precej hranil, saj dolgo raste in razvije veliko listne mase. Najbolje uspeva v rodovitnih, dobro odcednih tleh na sončni legi. BBC Gardeners' World Magazine priporoča tla, obogatena z dobro uležanim gnojem ali kompostom, rastline pa je treba skozi rastno sezono redno oskrbovati z vodo. Pomembno je tudi, da rastline niso posajene preveč na gosto. Priporočena razdalja je približno 60 centimetrov med rastlinami in 75 centimetrov med vrstami. Tako imajo dovolj prostora za razvoj in manj težav z zadrževanjem vlage med listi. Pri kapusnicah ne gre pozabiti niti na škodljivce. Gosenice kapusovih belinov lahko močno poškodujejo liste, zato je smiselno rastline redno pregledovati. Pri občutljivih nasadih je mogoče uporabiti tudi zaščitno mrežo, kar kot možnost navaja BBC Gardeners' World Magazine.

icon-expand Prava nagrada pride jeseni – in včasih šele po prvem mrazu. FOTO: iStock

Avgust je šele začetek zgodbe

Če je brstični ohrovt letos na vašem vrtu, je avgust predvsem mesec vztrajnosti. Rastlina mora v vročini razviti dovolj močan koreninski sistem, steblo in listno maso, nato pa bo z ohlajanjem vremena prišel njen pravi čas. Prav v tem je čar te nekoliko počasne vrtnine. Medtem ko številne poletne rastline proti koncu sezone že končujejo svojo pot, brstični ohrovt šele prihaja v svojo najbolj zanimivo fazo. Ko se temperature spustijo in se pojavijo prve slane, lahko majhne glavice postanejo še bolj okusne. Kot ugotavlja BBC Gardeners' World Magazine, je brstični ohrovt ena od trpežnejših vrtnin, ki lahko pridelek zagotavlja tudi v hladnejšem delu leta. Če je torej avgust na vrtu vroč in se zdi, da se pri brstičnem ohrovtu ne dogaja nič posebnega, ni razloga za skrb. Največ dela je trenutno skritega očem. Prava nagrada pride jeseni – in včasih šele po prvem mrazu.

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