Zakaj bučke cvetijo, a ne rodijo?

Kot pojasnjujejo pri University of Illinois Extension, bučke razvijejo ločene moške in ženske cvetove na isti rastlini. Prvi se praviloma pojavijo moški cvetovi, ki služijo predvsem opraševanju, vendar sami ne morejo tvoriti plodov. Ženski cvetovi se prepoznajo po majhnem odebeljenem delu pod cvetom, ki je začetni plodič. Če do oprašitve ne pride, se ta del hitro posuši in odpade, kar vrtičkarji pogosto razumejo kot "neuspeh", čeprav gre za običajen proces.

icon-expand Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? FOTO: Adobe Stock

Najpogostejši razlogi za odsotnost plodov

1. Naraven začetek rasti Na začetku rastne sezone rastlina pogosto proizvaja predvsem moške cvetove. Kot navajajo pri Gardening Know How, gre za povsem normalen razvojni vzorec, saj rastlina najprej vzpostavi močan vegetativni sistem, šele nato poveča delež ženskih cvetov. 2. Pomanjkanje opraševanja Uspešen razvoj plodu je odvisen od prenosa cvetnega prahu z moškega na ženski cvet. Ta proces običajno opravijo čebele in drugi opraševalci, vendar se lahko njihova aktivnost zmanjša zaradi hladnega, deževnega ali zelo vročega vremena. Kot poudarjajo pri Gardenish, je prav slabo opraševanje najpogostejši razlog, da se mladi plodiči na rastlini ne razvijejo naprej. 3. Neusklajeno odpiranje cvetov Včasih se zgodi, da se moški in ženski cvetovi ne odprejo istočasno. V takšnih primerih oprašitev sploh ni možna, zato plodovi ne nastanejo. Ko rastlina dozori, se to razmerje običajno stabilizira in pridelek se izboljša. 4. Preveč bujna rast listov Prekomerno gnojenje z dušikom ali stres zaradi neenakomernega zalivanja lahko povzroči, da rastlina razvija predvsem liste. Kot opozarjajo vrtnarski strokovnjaki, to pogosto zmanjša tvorbo ženskih cvetov in posledično tudi plodov.

icon-expand Bučke najbolje uspevajo ob enakomerni vlagi v tleh. FOTO: iStock

Kako pomagati bučkam do prvega pridelka?

Spodbujanje opraševanja Če je opraševalcev premalo, lahko vrtičkarji pomagajo ročno. Prenos cvetnega prahu z moškega na ženski cvet s čopičem ali neposredno s cvetom pogosto hitro izboljša tvorbo plodov. Stabilni rastni pogoji Bučke najbolje uspevajo ob enakomerni vlagi v tleh. Sušni stres ali prekomerno zalivanje lahko vplivata na cvetenje in zmanjšata uspešnost oprašitve. Pomembno je tudi uravnoteženo gnojenje, saj preveč hranil spodbuja rast listov namesto plodov. Potrpežljivost na začetku sezone Kot navajajo vrtnarski viri, se razmerje med moškimi in ženskimi cvetovi pogosto samo uravna, ko rastlina doseže polno rast. To pomeni, da se težava na začetku sezone običajno reši brez posebnih ukrepov. Bučke so sicer zelo zanesljive vrtnine, vendar njihov začetek sezone pogosto zavede – obilje cvetov še ne pomeni takojšnjega pridelka, temveč šele pripravo na obdobje, ko rastlina začne res intenzivno roditi.

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