Kumare so enoletne rastline

Za razliko od nekaterih drugih vrtnin kumare živijo le eno rastno sezono. Če imajo dovolj toplote, vode in hranil, običajno rodijo od pozne pomladi do prvih jesenskih ohladitev. Strokovnjaki z vrtnarskega portala The Spruce pojasnjujejo, da posamezna rastlina v ugodnih razmerah obrodi od deset do trideset plodov, nato pa začne naravno pešati. To pomeni, da rumenenje listov proti koncu poletja ni vedno razlog za skrb. Pogosto gre za normalen del življenjskega cikla.

Rastlina ne razvija več novih cvetov

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Eden najbolj zanesljivih znakov, da se sezona končuje, je prenehanje cvetenja. Če že več tednov ne opazite novih cvetov ali drobnih plodov, rastlina večino energije usmerja v zaključek svojega življenjskega cikla. Izkušnje vrtnarjev kažejo, da lahko redno obiranje kumar nekoliko podaljša rodnost, saj rastlina še naprej tvori nove plodove. Tudi revija Better Homes & Gardens poudarja, da pogosto obiranje spodbuja nadaljnjo rast in preprečuje prezgodnji zaključek sezone.

icon-expand Eden najbolj zanesljivih znakov, da se sezona končuje, je prenehanje cvetenja. FOTO: Adobe Stock

Listi rumenijo in se sušijo od spodaj navzgor

Rumeni listi niso vedno znak bolezni. Če se spremembe začnejo na spodnjem delu rastline, zgornji poganjki pa še nekaj časa ostanejo zdravi, gre pogosto za naravno staranje. Drugače je, če rumenenje spremljajo madeži, plesniva prevleka ali nenadno venenje posameznih poganjkov. Takrat je lahko vzrok glivična ali bakterijska bolezen. Po priporočilih strokovnjakov z University of Maryland Extension je pri bakterijskem venenju rastlino najbolje čim prej odstraniti, saj učinkovitega zdravljenja ni.

Plodovi postajajo vse manjši

Ko rastlina izgublja moč, so novi plodovi pogosto manjši, nepravilnih oblik ali pa se sploh ne razvijejo do konca. To je običajen znak, da koreninski sistem ne zmore več oskrbeti rastline z dovolj hranili. Preden rastlino odstranite, preverite tudi osnovne pogoje za rast. Včasih je razlog le pomanjkanje vode ali hranil. Posebej pri kumarah v loncih se zemlja hitro izčrpa, zato lahko dognojevanje za nekaj časa ponovno spodbudi cvetenje in nastajanje plodov.

icon-expand Ko rastlina izgublja moč, so novi plodovi pogosto manjši. FOTO: Shutterstock

Pazite, da kumar ne pustite predolgo na rastlini

To je ena najpogostejših napak začetnikov. Če na rastlini ostane prezrela, rumena kumara, rastlina dobi signal, da je že opravila svojo nalogo – ustvarila semena za naslednjo generacijo. Na to opozarjajo tako vrtnarski strokovnjaki kot številni izkušeni vrtičkarji. Ko kumara dozori do semenske zrelosti, rastlina začne hitreje propadati in preneha tvoriti nove plodove. Prav zato je priporočljivo kumare obirati vsakih nekaj dni, še preden popolnoma dozorijo.

Kdaj je čas za odstranitev rastline?

Če rastlina ne cveti več, večina listov porumeni, poganjki se sušijo, plodov skoraj ni več ali pa jo napade bolezen, je odstranjevanje najboljša odločitev. Obolelih rastlin ne odlagajte na domači kompost, saj lahko povzročitelji bolezni tam preživijo in naslednje leto znova okužijo vrt. To priporočajo tudi strokovnjaki University of Maryland Extension, ki svetujejo, da močno okužene rastline odvržete med biološke odpadke ali skladno z lokalnimi navodili za ravnanje z rastlinskimi ostanki. Na njihovem mestu lahko nato pripravite gredo za jesenske vrtnine ali posevke za zeleno gnojenje. Tako bo zemlja ostala rodovitna, vrt pa pripravljen na naslednjo sezono.

icon-expand Pazite, da kumar ne pustite predolgo na rastlini. FOTO: Adobe Stock

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