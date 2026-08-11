Med rastlinami, ki jih vrtnarji pogosto omenjajo kot naravno pomoč pri zmanjševanju števila klopov, so predvsem tiste z močnim vonjem in eteričnimi olji. Na seznamih priljubljenih zasaditev se pogosto pojavljajo sivka, rožmarin, meta, ognjič in nekatere vrste krizantem. Njihove aromatične spojine so zanimive tudi zaradi možnega odvračilnega učinka proti različnim škodljivcem. Kot navaja Farmers' Almanac, vrtnarji pogosto priporočajo zasaditev teh rastlin ob robovih vrta, terasah ali poteh, kjer se ljudje največ zadržujejo. Vendar je pomembno vedeti, da nekaj loncev sivke na terasi ne bo ustvarilo nevidne zaščitne pregrade proti klopom. Strokovnjaki opozarjajo, da učinek rastlin v vrtu ni enak kot pri koncentriranih rastlinskih izvlečkih, ki se uporabljajo v nekaterih pripravkih proti žuželkam.

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Sivka: lepa okrasna rastlina z močnim vonjem

Sivka je ena najbolj priljubljenih vrtnih rastlin, predvsem zaradi prijetnega vonja, lepih vijoličnih cvetov in enostavne nege. Njeno eterično olje vsebuje spojine, ki so v raziskavah pokazale zanimive lastnosti pri odvračanju nekaterih žuželk. Kot opozarjajo strokovnjaki, pa je razlika med sivkinim oljem v koncentrirani obliki in rastlino, ki raste na vrtu. Samo sajenje sivke zato ne pomeni, da bo vrt brez klopov. Kljub temu je sivka odlična izbira za sončne lege, suha tla in obrobe poti, kjer lahko združimo lep videz vrta z naravnim vonjem, ki ga mnogi škodljivci ne marajo.

icon-expand Sivka: lepa okrasna rastlina z močnim vonjem FOTO: Shutterstock

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Rožmarin ni samo za kuhinjo

Rožmarin je še ena rastlina, ki jo številni vrtnarji radi vključujejo v okolico doma. Njegov močan aromatičen vonj je posledica številnih rastlinskih spojin, zaradi katerih je priljubljen tudi pri naravnih pristopih za odganjanje škodljivcev. Poleg tega je praktičen, saj ga lahko uporabljamo v kuhinji, dobro uspeva na sončnih mestih in je primeren tudi za gojenje v loncih. Najbolj smiseln učinek ima kot del širše ureditve vrta – skupaj z rednim košenjem trave, odstranjevanjem skrivališč in urejanjem robov okoli hiše.

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Ognjič in druge cvetlice za bolj prijazen vrt

Ognjič je ena izmed rastlin, ki jo mnogi sadijo zaradi barvitih cvetov in domnevnih zaščitnih lastnosti. Vrtnarji pogosto omenjajo tudi krizanteme, saj vsebujejo naravne spojine, ki se uporabljajo v nekaterih pripravkih proti insektom. Kot piše The Spruce, pa je pri takšnih rastlinah pomembno razlikovati med učinkom posameznih izvlečkov in dejanskim učinkom rastline, ki raste na vrtu. Kljub temu imajo te rastline pomembno vlogo v vrtu, saj privabljajo koristne žuželke in prispevajo k bolj raznolikemu okolju.

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Največ za manj klopov naredite z urejenim vrtom

Če so rastline zanimiv dodatek, strokovnjaki poudarjajo, da je pri zmanjševanju števila klopov najpomembneje odstraniti pogoje, v katerih se dobro počutijo. Klopi imajo radi vlažna, senčna območja, visoko travo, listje in gosto podrast. Dobro delujejo tudi preprosti ukrepi, kot so: - redno košenje trate, - odstranjevanje kupov listja in vej, - urejanje območij ob ograji in robovih vrta, - shranjevanje drv na suhem in urejenem mestu, - ustvarjanje manj privlačnih območij med trato in gozdnim robom.

Kombinacija rastlin in pravilne nege je najboljša rešitev

Največja napaka pri naravnih metodah zaščite pred klopi je pričakovanje, da bo ena sama rastlina rešila težavo. V resnici je najbolj učinkovit pristop kombinacija različnih ukrepov. Dišeča zelišča, kot so sivka, rožmarin in meta, lahko popestrijo vrt in so del širše strategije, vendar bodo največ naredili urejena trata, manj skrivališč in redno vzdrževanje zunanjih površin. Lep vrt in manj klopov zato nista rezultat ene čudežne rastline, ampak premišljenega urejanja prostora okoli doma.

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