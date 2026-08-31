Zakaj se na baziliki pojavijo črne lise?

Vzrokov za črne oziroma temno rjave lise je več, zato sama barva še ne pove, kaj je z rastlino narobe. Kot ugotavlja The Spruce, lahko listi potemnijo zaradi okoljskega stresa, mraza, premočnega sonca, škodljivcev ali bolezni. Če so lise nastale po nenadnem padcu temperature, rastlina morda ni resno poškodovana. Bazilika je namreč občutljiva na mraz in nizke temperature lahko povzročijo črnenje listov. Druga pogosta težava je preveč vode. Če je zemlja nenehno mokra, lahko začnejo propadati korenine, posledično pa listi rumenijo, temnijo in odpadajo. V takšnem primeru je nevarnost za rastlino precej večja kot pri nekaj poškodovanih listih.

Črne lise so lahko posledica bolezni

Če se lise postopoma povečujejo in se pojavljajo na vedno več listih, je lahko vzrok bolezen. Pri listnih pegavostih so lahko povzročitelji glive ali bakterije, opozarjajo strokovnjaki z University of Minnesota Extension. Bakterijske bolezni pogosto povzročijo majhne temne lise, ki se lahko sčasoma združijo v večje črne površine. Takšne bolezni se lažje širijo v vlažnih razmerah, posebno če voda pogosto ostaja na listih. Zato bazilike pri zalivanju ni najbolje močiti po listih. Vodo raje usmerite neposredno v zemljo.

icon-expand Poglejte tudi spodnjo stran listov ... FOTO: Adobe Stock

Poglejte tudi spodnjo stran listov

Če poleg razbarvanja opazite nenavadno sivkasto, rjavkasto ali vijoličasto prevleko na spodnji strani listov, je lahko težava povezana z boleznijo, ki ji ustrezajo vlažne razmere. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society pri podobnih boleznih opozarjajo predvsem na povezavo med dolgotrajno vlažnostjo listov in širjenjem povzročiteljev. Dobra zračnost med rastlinami in čim hitrejše odstranjevanje okuženih delov sta zato pomembna ukrepa. Pri baziliki je pomembno tudi, da je ne posadite pregosto. Med rastlinami mora zrak lahko krožiti, saj se tako listi po zalivanju ali dežju hitreje posušijo.

Kaj storiti s črnimi listi bazilike?

Če je poškodovanih le nekaj listov, jih odstranite s čistimi škarjami. Ne odlagajte jih poleg rastline, če sumite na bolezen, saj lahko s tem omogočite nadaljnje širjenje povzročitelja. Nato preverite zemljo. Če je mokra in se voda dolgo zadržuje v loncu, zmanjšajte zalivanje in preverite, ali ima posoda dovolj velike odtočne odprtine. Pri baziliki v loncu je še posebej pomembno, da odvečna voda lahko odteče. Rastlina potrebuje vlago, vendar ne stalno razmočene zemlje.

icon-expand Za poškodbe so lahko odgovorni tudi škodljivci. FOTO: Adobe Stock

Bazilika potrebuje veliko svetlobe, vendar ne pretiravajte

Tudi preveč sonca lahko poškoduje liste. Če so temne lise nastale predvsem na delih listov, ki so neposredno izpostavljeni močnemu soncu, lahko gre za poškodbo zaradi vročine oziroma sončnega ožiga. Pri The Spruce opozarjajo, da se lahko listi poškodujejo tudi takrat, ko ima rastlina veliko sonca, vendar korenine ne dobijo dovolj vode. Takšne poškodbe so lahko predvsem estetske in ne pomenijo nujno, da bo bazilika propadla.

Kaj pa škodljivci?

Če na listih opazite množico drobnih pik, ne iščite vzroka samo v zalivanju. Za poškodbe so lahko odgovorni tudi škodljivci. Pri pršicah se na listih pogosto pojavijo drobne svetle pike oziroma lisasta obarvanost, pri močnejši okužbi pa je mogoče opaziti tudi fino mrežico. Podobne poškodbe pri drugih rastlinah opisujejo tudi strokovnjaki z University of Minnesota Extension. Liste zato občasno preglejte tudi z njihove spodnje strani, kjer se škodljivci pogosto lažje skrijejo.

icon-expand Bazilika - zelo okusna dišavnica. FOTO: Shutterstock

Ali je bazilika s črnimi lisami še uporabna?

To je odvisno od vzroka. Če je posamezen list potemnel zaradi mraza, mehanske poškodbe ali sonca, to samo po sebi še ne pomeni, da je rastlina neuporabna. Poškodovane liste je bolje odstraniti. Če pa sumite na glivično ali bakterijsko bolezen, je bolj previdno, da prizadetih listov ne uporabljate za uživanje. Najprej odstranite poškodovane dele in ocenite, ali se težava še naprej širi. Črne lise torej niso samodejno znak, da je z vašo baziliko konec. Če je steblo čvrsto, rastlina poganja nove zelene liste in se lise ne širijo, je pogosto mogoče stanje precej hitro izboljšati. Najprej preverite zalivanje, količino sonca in zračnost okoli rastline. Prav pri baziliki lahko že te tri stvari odločijo, ali bo do konca sezone ostala bujna ali pa bo začela hitro propadati.

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