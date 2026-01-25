Kaj je črna plesen na čebuli?
Črna plesen (Aspergillus niger) se najpogosteje razvije na zunanji površini čebule, kjer nastanejo temne, skoraj črne lise zaradi spor, ki jih gliva proizvaja. Najpogosteje se pojavlja na poškodovanih ali mehkih delih čebule, kot so poškodovane luske ali vrh čebule, kjer je tkivo tanjše in bolj ranljivo.
Zakaj se pojavi?
Črna plesen se razvije predvsem, če so izpolnjeni določeni pogoji:
- prisotnost spor na površini čebule, ki lahko prodrejo v tkivo;
- visoka vlažnost in toplejše okolje, ki pospešita rast plesni;
- poškodbe med obiranjem ali transportom, ki olajšajo širjenje glive.
Čeprav je pojav črne plesni pogosto le kozmetična težava na zunanji plasti, se lahko v napredovalih primerih razširi tudi globlje v čebulo, zlasti če je mehka ali neprijetnega vonja.
Je čebula s črnimi pikami varna za uporabo?
Čebulo z manjšimi črnimi pikami na zunanji plasti je običajno varno uporabiti, če te dele odstranimo. Čebulo je nato priporočljivo dobro olupiti in oprati pred uporabo v kuhinji.
Če pa je plesen globoko v notranjih plasteh, čebula postane mehka, sluzasta ali neprijetno diši, zato jo je priporočljivo zavreči. Takšne čebule lahko vsebujejo tudi mikotoksine, stranske proizvode plesni, ki niso varni za uživanje.
Kako preprečiti pojav te plesni?
Da bi zmanjšali tveganje za razvoj črne plesni, strokovnjaki priporočajo:
- shranjevati čebulo v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru, stran od vlage;
- ne shranjevati čebule skupaj z vlažno zelenjavo ali sadjem, ki dviguje vlago;
- pred shranjevanjem pregledati čebulo in odstraniti poškodovane ali mehke primerke.
