Črna plesen (Aspergillus niger) se najpogosteje razvije na zunanji površini čebule, kjer nastanejo temne, skoraj črne lise zaradi spor, ki jih gliva proizvaja. Najpogosteje se pojavlja na poškodovanih ali mehkih delih čebule, kot so poškodovane luske ali vrh čebule, kjer je tkivo tanjše in bolj ranljivo.

Da bi zmanjšali tveganje za razvoj črne plesni shranjujte čebulo v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru, stran od vlage

Čeprav je pojav črne plesni pogosto le kozmetična težava na zunanji plasti, se lahko v napredovalih primerih razširi tudi globlje v čebulo, zlasti če je mehka ali neprijetnega vonja.

- prisotnost spor na površini čebule, ki lahko prodrejo v tkivo;

Čebulo z manjšimi črnimi pikami na zunanji plasti je običajno varno uporabiti, če te dele odstranimo. Čebulo je nato priporočljivo dobro olupiti in oprati pred uporabo v kuhinji.

Če pa je plesen globoko v notranjih plasteh, čebula postane mehka, sluzasta ali neprijetno diši, zato jo je priporočljivo zavreči. Takšne čebule lahko vsebujejo tudi mikotoksine, stranske proizvode plesni, ki niso varni za uživanje.