Zakaj vsako drevo ni primerno za bližino hiše?

Pri sajenju drevesa marsikdo razmišlja predvsem o tem, kako bo videti čez nekaj let, manj pogosto pa o njegovi končni velikosti. Izkušeni vrtnarji vedo, da je majhna sadika lahko v desetletju ali dveh ogromno drevo z močnimi koreninami in široko krošnjo. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society opozarjajo, da je pri izbiri drevesa pomembno upoštevati končno velikost rastline, rastne navade in prostor, ki ga bo potrebovala. Drevo, ki je primerno za velik vrt, ni nujno dobra izbira za majhno dvorišče ob hiši.

Vrba: čudovito drevo, ki išče vodo

Vrbe so priljubljene zaradi hitre rasti in značilnih povešenih vej, vendar so med drevesi, ki jih je treba saditi premišljeno. Njihove korenine se močno razraščajo in iščejo vire vode, zato lahko sčasoma pridejo do cevi, kanalizacije ali drugih vlažnih območij. Največ težav povzročajo vrbe, posajene preblizu hiše ali na majhnem vrtu. Sama rastlina ni problematična, težava je napačna lega. Vrba potrebuje veliko prostora in se najbolje počuti tam, kjer ima dovolj zemlje in vlage.

icon-expand Vrba: čudovito drevo, ki išče vodo FOTO: Adobe Stock

Topol: hitro rastoči velikan z močnimi koreninami

Topoli so znani po izjemno hitri rasti, zaradi česar jih ljudje pogosto posadijo, ko želijo hitro senco. Vendar se njihova velikost čez leta lahko spremeni v težavo. Velika krošnja pomeni večje tveganje za lomljenje vej ob močnem vetru, les nekaterih vrst topolov pa je bolj krhek kot pri počasneje rastočih drevesih. Poleg tega se koreninski sistem lahko močno razširi. Kot poudarjajo arboristi iz Arbor Day Foundation, je pri velikih drevesih okoli hiš ključnega pomena razdalja sajenja, saj lahko napačno izbrano mesto kasneje pomeni drage posege in odstranjevanje drevesa.

icon-expand Topol: hitro rastoči velikan z močnimi koreninami FOTO: Adobe Stock

Smreka: priljubljena ob hišah, a pogosto na napačnem mestu

Smreka je eno najbolj priljubljenih dreves v slovenskih vrtovih, vendar ni vedno najboljša izbira za majhne parcele. Mladi iglavci so videti majhni in urejeni, z leti pa lahko zrastejo zelo visoko in ustvarijo gosto senco. Njihov koreninski sistem je razmeroma plitev, zato so velika drevesa v izpostavljenih legah bolj občutljiva na močan veter. V zadnjih letih so suše in vročinski valovi pokazali tudi, da številne smreke v nižjih in toplejših legah težje prenašajo spremenjene razmere. Po podatkih European Forest Institute so podnebne spremembe pomembno vplivale na zdravje smrekovih sestojev v Evropi, zato je pri sajenju smreke okoli doma smiselno dobro premisliti o lokaciji.

icon-expand Smreka: priljubljena ob hišah, a pogosto na napačnem mestu FOTO: Adobe Stock

Breza: lepa, vendar zahteva pravo mesto

Breza je zaradi bele skorje in nežnega videza priljubljena okrasna izbira. Kljub temu ni idealna za vsak vrt. Njene korenine se raztezajo široko, drevo pa lahko v sušnih obdobjih porabi veliko vode. Poleg tega cvetni prah breze pri številnih ljudeh povzroča težave z alergijami. Breza najbolje uspeva na dovolj odprtem prostoru, kjer ima krošnja možnost razvoja. Če jo posadimo preblizu hiše, lahko po letih ugotovimo, da je drevo preveliko za izbrano mesto.

icon-expand Breza: lepa, vendar zahteva pravo mesto. FOTO: Adobe Stock

Oreh: mogočno drevo, ki potrebuje prostor

Oreh je cenjeno sadno drevo, ki daje senco in pridelek, vendar je za majhne vrtove pogosto zahtevna izbira. Razvije veliko krošnjo, potrebuje veliko prostora in lahko močno zasenči okolico. Posebnost oreha je tudi snov juglon, ki jo izločajo njegovi deli in lahko zavira rast nekaterih drugih rastlin. Zato pod orehom pogosto uspeva manj rastlin kot na drugih delih vrta. To ne pomeni, da oreh ne sodi na domači vrt, vendar ga je bolje posaditi dovolj daleč od hiše, terase in manjših gredic.

icon-expand Oreh: mogočno drevo, ki potrebuje prostor. FOTO: Adobe Stock

Katera drevesa še zahtevajo previdnost?

Poleg omenjenih petih vrst je pri sajenju ob hiši dobro premisliti tudi o divjem kostanju, ki zaradi velikosti in težkih vej potrebuje veliko prostora, ter o pajesenu, ki se zaradi hitrega širjenja marsikje obravnava kot nezaželena vrsta. Tudi nekateri hitro rastoči javorji lahko na majhnih parcelah povzročijo težave, če jim ne zagotovimo dovolj prostora.

Kako izbrati pravo drevo za okolico hiše?

Najboljše drevo ni nujno tisto, ki najhitreje raste, ampak tisto, ki ustreza prostoru. Pred sajenjem je dobro preveriti, kako velika bo odrasla rastlina, kakšne ima korenine in koliko sence bo ustvarila. Drevo je dolgoročna odločitev. Majhna sadika danes lahko čez dvajset let postane osrednji del vrta – ali pa razlog za drago odstranjevanje. Z dobro izbiro lahko uživamo v prednostih drevesa brez nepotrebnih težav.

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