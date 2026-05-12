Drevesa niso le estetski dodatek vrta, temveč pomembno vplivajo na kakovost zraka in bivalno udobje. Sposobna so filtrirati škodljive delce, proizvajati kisik ter ustvarjati prijetno senco, ki poleti znižuje temperaturo okolice.

Zakaj so drevesa ključna za čist zrak in udobje

Drevesa delujejo kot naravni filtri, saj na listih in iglicah zadržujejo prašne delce ter absorbirajo pline. Raziskave kažejo, da lahko drevesa letno odstranijo milijone ton onesnaževal iz zraka in s tem pozitivno vplivajo na zdravje ljudi, kot poroča raziskava v reviji Environmental Pollution. Poleg tega listi in iglice ujamejo drobne delce (PM2,5), kar potrjuje raziskava v reviji Scientific Reports, kjer poudarjajo, da se učinkovitost filtriranja razlikuje glede na vrsto drevesa. Pomembno vlogo ima tudi oblika listov in njihova površina, saj lahko zadržijo več onesnaževal, kar navaja raziskava, objavljena pri Springer Nature. Obenem drevesa nudijo senco, ki zmanjšuje segrevanje tal in objektov, ter izboljšujejo mikroklimo okolja.

Hrast (Quercus robur)

Hrast je eno najmočnejših dreves za filtriranje zraka. Raziskave kažejo, da lahko hrasti učinkovito zadržujejo črni ogljik iz zraka, ki nastaja pri izgorevanju goriv. Poleg tega ustvarja gosto krošnjo, ki zagotavlja obilico sence.

Lipa (Tilia cordata)

Lipa je priljubljena zaradi prijetnega vonja in goste krošnje. Njeni listi učinkovito zadržujejo prašne delce, kar potrjujejo znanstvene študije o nalaganju delcev na listih dreves. Primerna je za večje vrtove, kjer ustvarja hladno in prijetno okolje.

Breza (Betula pendula)

Breza ima značilne tanke liste, ki dobro zajemajo drobne delce iz zraka. Kot poročajo raziskovalci s področja okoljske kemije, je njena površina listov posebej učinkovita pri filtriranju ultrafinih delcev, ki so zdravju najbolj škodljivi.

Bor (Pinus sylvestris)

Bor spada med iglavce, ki so po podatkih raziskav še posebej učinkoviti pri čiščenju zraka, saj iglice delujejo kot filter skozi vse leto. Po ugotovitvah strokovnjakov iglavci čistijo zrak tudi pozimi, ko listavci nimajo listov.

Javor (Acer platanoides)

Javor je cenjen zaradi hitre rasti in široke krošnje. Poleg sence učinkovito absorbira ogljikov dioksid in druge pline. Kot navajajo okoljske študije, drevesa, kot je javor, pomembno prispevajo k zmanjševanju onesnaženosti v urbanih območjih.

Pet dreves, ki jih je prav tako smiselno omeniti

Bukev (Fagus sylvatica) Jesen (Fraxinus excelsior) Topol (Populus nigra) Jelka (Abies alba) Kostanj (Castanea sativa) Ta drevesa prav tako prispevajo k boljši kakovosti zraka in nudijo prijetno senco, čeprav se njihova učinkovitost razlikuje glede na okolje in vrsto onesnaženja. Preden se odločite za nakup drevesa, se v vrtnariji posvetujte s strokovnjakom, da izberete vrsto, ki bo najbolje ustrezala razmeram in velikosti vašega vrta.

Kako izbrati pravo drevo za svoj vrt

Pri izbiri drevesa je pomembno upoštevati velikost vrta, podnebje in namen zasaditve. Raziskave Univerze v Göteborgu kažejo, da kombinacija različnih dreves prinaša najboljše rezultate pri čiščenju zraka, saj vsaka vrsta odstranjuje različne vrste onesnaževal. Zato je smiselno zasaditi mešanico listavcev in iglavcev, ki bodo skupaj ustvarili bolj zdravo in prijetno okolje.

