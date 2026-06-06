Gnojenje kumar v začetni fazi rasti

Mlade kumare po pojavu treh pravih listov vstopijo v obdobje intenzivne rasti in potrebujejo več hranil kot v prvih tednih po kalitvi. V tem času je še posebej pomembna zadostna količina dušika, saj rastlinam omogoča razvoj močne zelene mase.

Zakaj urea velja za učinkovito izbiro?

Urea zaradi visoke vsebnosti dušika velja za eno najpogosteje uporabljenih gnojil pri vrtninah. Kot navajajo na GardeniaDream, je prav ta hranilna snov ključna za pospeševanje vegetativne rasti rastlin, zato se pogosto uporablja v začetnih fazah razvoja. Za pripravo hranilne raztopine zadostuje ena žlica uree, raztopljena v 10 litrih vode. Takšna mešanica rastlinam zagotavlja dodaten vir dušika in jim pomaga pri oblikovanju močnejših listov ter bolje razvitega koreninskega sistema. Sicer pa smo na Dominvrt.si že poročali, kako letos poskrbeti za bogat pridelek kumar - tudi z islandskim sistemom dvignjenih gred.

icon-expand Kumare po treh pravih listov vstopijo v obdobje intenzivne rasti. FOTO: Adobe Stock

Kako hranila vplivajo na nastanek plodov?

Pomen dušika in kalija za razvoj kumar Kumare imajo skozi rastno sezono različne potrebe po hranilih. Medtem ko je dušik pomemben predvsem v zgodnjem obdobju razvoja, postaja kalij vse pomembnejši v času cvetenja in oblikovanja plodov. Prav zato je pomembno, da rastline že na začetku razvijejo dovolj močno listno maso. Zdravi listi omogočajo učinkovitejšo fotosintezo, kar rastlini zagotavlja energijo za nadaljnjo rast in tvorbo plodov. Tudi druga gnojila prispevajo k boljšemu razvoju Vrtnarji poleg uree uporabljajo tudi druga hranila. Med njimi je razredčena gnojevka, pripravljena v razmerju ena proti deset, ki predstavlja dodaten vir organskih hranil. Pogosto se uporablja tudi mešanica kvasa, sladkorja in vode. Takšen pripravek je priljubljen predvsem med ljubitelji naravnih načinov vrtnarjenja, saj spodbuja aktivnost mikroorganizmov v tleh.

icon-expand Kumare imajo skozi rastno sezono različne potrebe po hranilih. FOTO: Adobe Stock

Naravne možnosti za krepitev rastlin

Pepel in koprivni pripravek Med pogosto omenjenimi rešitvami je tudi lesni pepel, ki rastlinam zagotavlja pomembne minerale. Uporablja se bodisi v obliki raztopine bodisi kot dodatek zemlji okoli rastlin. Kot navajajo na AgroNews, je priljubljen tudi pripravek iz kopriv, ki vsebuje dušik in številne mikroelemente. Takšna naravna gnojila vrtnarji pogosto vključujejo v program dognojevanja skozi celotno sezono. Za najboljši učinek je priporočljivo gnojenje opraviti v večernih urah ali v oblačnem vremenu. Tako rastline hranila lažje izkoristijo, obenem pa se zmanjša možnost poškodb listov zaradi sonca. Pravočasna oskrba s hranili kumaram pomaga razviti močno rast, kar predstavlja dobro osnovo za bogatejši pridelek v nadaljevanju sezone.

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Na Dominvrt.si smo pripravili tudi članek o tem, kaj mora vsak vrtičkar junija nujno postoriti na vrtu! Preverite, da ne boste zamudili ključnih trenutkov za najboljši pridelek ter čudovite rastline na vašem vrtu in balkonu.