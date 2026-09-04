Za pridelavo gromozanske buče potrebujete semena posebne, temu primerne sorte. Buče velikanke običajno niso tako lepe pravilne oblike, kot tiste, ki smo jih vajeni uporabljati v kuhinji ali iz njih rezljati 'strašilo' za noč čarovnic. Njihova velikost pogosto pomeni, da se razširijo v ovalne oblike. Ko postanejo večje, potrebujejo dodatno pomoč, da dobijo dovolj sonca, vode in hranil.

icon-expand Velikost buče je odvisna od kultivarja in pogojev za rast. FOTO: Aljoša Kravanja

Velikanske buče potrebujejo čas

Če želite vzgojiti buče, večje od običajnih, bučna semena posadite dovolj zgodaj v sezoni, da bodo imela dovolj časa za rast. Večina velikih sort dozori v približno štirih mesecih, nekatere pa nekoliko hitreje, tudi že v treh mesecih.

Velikanske buče potrebujejo prostor

Ko buče začnejo tvoriti plodove, jim omogočite dovolj prostora na vseh straneh, ter pazite, da dobijo dovolj sonca. Najbolje je imeti veliko njivo, ki je v celoti namenjena gojenju buč. Mesto mora imeti tudi dobro odcedno zemljo in mora prejeti čim več sonca.

Izberite prave kultivarje

Za velikanski pridelek morate izbrati pravo sorto buč. Primerna je denimo buča velikanka. Upoštevajte pa, da te buče običajno niso dobre za uživanje, sploh ko postanejo težje od 20 kilogramov.

Kako začeti?

Najboljši način, s katerim začnete pot do vaših velikanskih buč, je, da konec aprila posadite bučna semena v majhne šotne lončke z univerzalno zemljo za lončnice. Po 14 dneh sadike presadite na prosto. Listi se bodo v tem času iz svoje zvite oblike začeli odpirati in intenzivno rasti. Če pride do pozne spomladanske zmrzali, jih zaščitite z vrtno kopreno. Bučna semena lahko posadite tudi neposredno v zemljo, ko mine nevarnost zmrzali, vendar v tem primeru obstaja verjetnost, da ne bodo imele dovolj časa za rast.

icon-expand Velike buče, težje od približno 20 kilogramov, navadno niso najbolj okusne in primerne za uživanje. FOTO: Adobe Stock

Ko vaše buče začnejo rasti, selektivno obrezujte in odstranite kakšno bučo, da čim več energije usmerite v enega ali nekaj plodov. Izkušeni pridelovalci priporočajo, da počakate, da buče dosežejo velikost teniške žogice, nato izberete tri ali štiri sadeže z najboljšo obliko in odrežete preostale.

Ne pozabite na gnojenje

Bučam velikankam je treba celotno rastno sezono dodajati gnojila. Tla je treba pripraviti za nekaj dni pred sajenjem semen ali presajanjem sadik. Uporabite zrnato gnojilo in ga nato dobro zmešajte z zemljo. Ko se oblikujejo plodovi, lahko začnete gnojiti z mešanico dušika, fosforja in kalija. Vse skupaj lahko zmešate v posodi in nanašate vsake dva do tri tedne. Obstajajo tudi drugi načini gnojenja, kot so denimo foliarna gnojila, ki jih nanesete neposredno na liste rastline. Toda najlažji način je, da izberete splošno vodotopno gnojilo za zelenjavo in ga nanesete na dno rastline, vsaj šest centimetrov od koreninskega dela, vsaka dva tedna.

Koliko vode potrebujejo buče?

Buče potrebujejo veliko vode, vendar je pomembno, da jih ne zalivate preveč. Zalivajte, ko je površina zemlje ob sredini rastline suha in toliko, da je zemlja na otip vlažna, a ne mokra. Skrivnost gojenja buč velikank je torej izbira prave sorte buč, ki je znana po tem, da lahko zraste zelo velika, seveda pa tudi pravilna vzgoja in skrb zanjo ter veliko potrpežljivosti.

icon-expand Buče potrebujejo veliko vode, vendar je pomembno, da jih ne zalivate preveč. FOTO: Adobe Stock

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