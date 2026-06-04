Priprava tal in sajenje sladkega krompirja

Sladki krompir najbolje uspeva v toplih, rahlih in dobro odcednih tleh, saj ne prenaša zastajanja vode. Ključ do uspeha je tudi dovolj sončne svetlobe, saj rastlina za razvoj potrebuje dolge tople dni.

Sajenje sadik

Sladki krompir se ne sadi iz semen, temveč iz mladik oziroma "slipov", ki zrastejo iz matičnega gomolja. Sadike se posadijo v toplo zemljo, ko ni več nevarnosti pozebe, običajno pozno spomladi. Pomembno je, da imajo rastline dovolj prostora, saj se hitro razraščajo in pokrijejo večjo površino.

icon-expand Sladki krompir je toploljubna rastlina. FOTO: Adobe Stock

Rast in nega skozi sezono

Zalivanje in hranila Kot poroča Better Homes and Gardens, sladki krompir ne potrebuje pretiranega gnojenja, saj preveč dušika spodbuja rast listov namesto gomoljev. Priporoča se zmerno, a redno zalivanje, še posebej v začetnih fazah rasti. Razrast in nadzor Rastlina razvije dolge vitice, ki se širijo po tleh. Čeprav lahko so videti bujno, so ključne za tvorbo podzemnih gomoljev. Kot navaja The Old Farmer's Almanac, je priporočljivo pustiti dovolj prostora, da se rastlina lahko naravno širi. Težave in škodljivci Sladki krompir je zelo občutljiv na nizke temperature. Že rahla pozeba lahko poškoduje rastlino, zato je sajenje možno šele, ko je zemlja dovolj ogreta. Sladki krompir lahko napadejo različni škodljivci, vendar so v domačih vrtovih težave redkejše, če so pogoji pravilni. Ključna je dobra drenaža in zračen prostor med rastlinami.

icon-expand Pomembno je, da imajo rastline dovolj prostora. FOTO: Adobe Stock

Pobiranje in shranjevanje Kot navaja Gardener's Path, je sladki krompir pripravljen za pobiranje običajno 90 do 120 dni po sajenju, odvisno od sorte in pogojev rasti. Listi začnejo rumeneti, kar je znak zrelosti gomoljev. Po izkopu je priporočljivo gomolje nekaj dni sušiti v toplem in zračnem prostoru. S tem se izboljšata obstojnost in okus, saj se strdi lupina in stabilizira notranja struktura. Sladki krompir je cenjen zaradi svoje hranilne vrednosti in vsestranske uporabe v kuhinji. Poleg tega je rastlina relativno enostavna za vzgojo, če so zagotovljeni topli pogoji in dovolj prostora. Ena največjih prednosti domačega gojenja je prav svežina in nadzor nad rastnimi pogoji, kar vpliva na boljši okus in kakovost pridelka.

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