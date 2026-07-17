Kumare veljajo za eno najbolj osvežilnih poletnih vrtnin, zato je še toliko večje razočaranje, ko ob prvem grižljaju okusimo neprijetno grenkobo. Dobra novica pa je, da grenka kumara še ne pomeni, da jo morate takoj zavreči.
Strokovnjaki portala The Spruce pojasnjujejo, da grenak okus povzroča naravna spojina, imenovana kukurbitacin. Ta je prisotna v vseh rastlinah iz družine bučevk, vendar se njena koncentracija poveča, kadar je rastlina izpostavljena stresu, kot so vročina, suša, neenakomerno zalivanje ali pomanjkanje hranil.
Zakaj so nekatere kumare bolj grenke od drugih?
Grenkoba se najpogosteje pojavi med daljšimi obdobji vročega in suhega vremena. Rastlina se na neugodne razmere odzove tako, da začne proizvajati več kukurbitacinov, del teh snovi pa se lahko prenese tudi v plod.
Podobno pojasnjujejo tudi strokovnjaki na portalu Ask the Food Geek, kjer navajajo, da so nekatere sorte kumar naravno bolj nagnjene k grenkobi, dodatno pa jo lahko okrepijo visoke temperature in pomanjkanje vode.
Največ grenkih snovi se običajno nahaja tik pod lupino ter na delu ploda, kjer je bil pritrjen na steblo.
Trik, ki ga poznajo številni vrtičkarji
Če kumara ni močno grenka, lahko poskusite star trik, ki ga omenjajo številni vrtnarski in kulinarični portali.
Odrežite približno centimeter na pecljevem koncu kumare. Nato z odrezanim delom nekaj deset sekund krožno drgnite po odrezani površini. Pri tem se pogosto pojavi bela pena.
Nekateri verjamejo, da se s tem odstrani del grenkih spojin. Čeprav znanstveni dokazi o učinkovitosti metode niso povsem enotni, številni vrtičkarji poročajo, da je okus po postopku občutno milejši. Metodo opisuje tudi portal Harvest Savvy, ki pojasnjuje, da se med drgnjenjem na površini pojavi pena, povezana z grenkimi spojinami v kumari.
Še en preprost način: olupite in odrežite konec
Strokovnjaki portala The Spruce svetujejo, da pri grenki kumari najprej odstranite lupino ter odrežete nekaj centimetrov pri pecljevem delu. Ravno tam se namreč nahaja največ kukurbitacinov.
Če je grenkoba prisotna le v zunanjem delu ploda, je to pogosto dovolj, da postane kumara ponovno prijetnega okusa za solate, sendviče ali hladne poletne prigrizke.
Kdaj kumaro raje zavrzite?
Blaga grenkoba običajno ni razlog za skrb. Če pa je okus izrazito neprijeten in grenak po celotnem plodu, strokovnjaki priporočajo previdnost. Takšna kumara vsebuje precej višje koncentracije kukurbitacinov in je praviloma ni prijetno uživati.
Za prihodnjo sezono pa si velja zapomniti preprost nasvet vrtnarskih strokovnjakov: kumare redno zalivajte, poskrbite za enakomerno vlažna tla in jih med vročinskimi valovi zaščitite pred pretiranim stresom. Tako bodo plodovi ostali hrustljavi, sočni in predvsem brez neprijetne grenkobe.
Viri: The Spruce, Ask the Food Geek, Harvest Savvy
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV