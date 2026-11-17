Bršljan na fasadi: pravljični videz, ki lahko skriva težave

Bršljan (Hedera helix) je zimzelena vzpenjavka, ki lahko prekrije velike površine zidov, ograj in drugih zunanjih konstrukcij. Zaradi gostih temno zelenih listov je priljubljen pri ljudeh, ki si želijo naravnejši videz hiše, poleg tega pa zagotavlja zavetje številnim pticam in žuželkam. Toda njegova rast je lahko zelo živahna. Bršljan se na površino oprijema s posebnimi zračnimi koreninicami, ki mu omogočajo vzpenjanje tudi po navpičnih stenah. Ko se razraste, lahko prekrije celotno pročelje, vendar hkrati zakrije stanje fasade. Britanska organizacija Royal Horticultural Society opozarja, da lahko bršljan v določenih okoliščinah povzroči težave, predvsem kadar raste po že poškodovanih zidovih.

icon-expand Bršljan na fasadi: pravljični videz, ki lahko skriva težave FOTO: Adobe Stock

Ena največjih nevarnosti so razpoke in poškodovane fuge

Pogosta zmota je, da bršljan vedno prodira skozi zdravo opeko in jo počasi razkraja. Njegove običajne oprijemalne koreninice se praviloma pritrdijo na površino in ne predirajo nepoškodovanega zidu. Težava nastane, kadar so v fasadi že razpoke, poškodovane fuge ali odprtine. V takšne dele lahko rastlina prodre z drugimi koreninami, ki se nato širijo in povečujejo obstoječe poškodbe. Historic England, britanska organizacija za varovanje zgodovinskih stavb, opozarja tudi na dodatno obremenitev starejših in oslabljenih zidov. Ko bršljan postane zelo gost in težak, zlasti kadar je moker, lahko ob močnem vetru obremeni konstrukcijo. Nevarnost predstavljajo tudi poganjki, ki se razrastejo pod strešnike, v žlebove, dimnike ali druge odprtine. Posledice so lahko zamašeni odtoki in oteženo vzdrževanje hiše.

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Bršljan lahko zakrije vlago in druge poškodbe fasade

Ena najbolj neprijetnih težav je, da lastnik pod gosto zeleno prevleko ne vidi več dejanskega stanja zunanjih sten. Razpoke, odstopanje ometa in znaki zamakanja lahko ostanejo skriti, zato jih opazimo šele, ko je škoda že večja. Če ima hiša že težave z vlago, lahko gosta rast oteži pregled in sušenje posameznih delov konstrukcije. Vendar bršljan ni vedno povzročitelj vlage. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports leta 2018, je pokazala, da lahko njegova plast na določenih vrstah kamnitih zidov celo zmanjša izpostavljenost škodljivim temperaturnim spremembam in zmrzovanju. Zato ni smiselno sklepati, da je treba odstraniti vsak bršljan na hiši. Pomembno je predvsem stanje fasade in način, kako rastlina raste.

icon-expand Težava nastane, ko rast prepustimo naključju. FOTO: Adobe Stock

Ali je treba bršljan s hiše odstraniti?

Ne nujno. Če je zid nepoškodovan, rastlina pa je redno obrezana in ne ovira žlebov, oken ali strehe, je lahko tudi koristna. Bršljan zagotavlja zavetje pticam, ponuja hrano številnim žuželkam in pomaga ustvariti zeleno okolico. Njegovi listi lahko poleti tudi zmanjšujejo segrevanje zunanjih sten. Težava nastane, ko rast prepustimo naključju. Zato je priporočljivo redno pregledovati fasado, predvsem okoli oken, žlebov, strešnih robov in dimnikov. Če opazimo razpoke ali odstopanje ometa, je smiselno najprej preveriti stanje zidu in se po potrebi posvetovati s strokovnjakom.

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Kako odstraniti bršljan, ne da bi poškodovali fasado?

Če se odločimo za odstranitev, nikakor ne smemo močno vleči za dolge in debele poganjke. Ti so lahko trdno pritrjeni na površino, zato lahko skupaj z njimi odstopijo tudi deli ometa, barve ali malte. Najprej je treba poganjke previdno odrezati in postopoma odstranjevati manjše dele rastline. Pri starejših fasadah je priporočljiva dodatna previdnost, saj lahko že samo odstranjevanje razkrije ali povzroči poškodbe. Pred začetkom dela preverimo tudi, ali v bršljanu gnezdijo ptice. Gosto zelenje je namreč pomembno zatočišče številnim vrstam, zato ga ni primerno odstranjevati brez pregleda. Če je rastlina zelo razrasla ali prekriva starejšo stavbo, je najbolje poiskati pomoč izkušenega vrtnarja oziroma strokovnjaka za vzdrževanje fasad.

icon-expand Lepota bršljana ne sme prikriti dejstva, da gre za močno in vztrajno rastlino. FOTO: Adobe Stock

Zelena fasada je lahko čudovita, vendar zahteva nekaj pozornosti

Bršljan lahko hiši podari videz romantične podeželske hiše, hkrati pa izboljša življenjski prostor za številne živali. Toda njegova lepota ne sme prikriti dejstva, da gre za močno in vztrajno rastlino. Če ga želimo obdržati, moramo spremljati njegovo rast in redno pregledovati stanje zidov. Še posebej previdni moramo biti pri starejših hišah, poškodovanem ometu in fasadah z že obstoječimi razpokami. Pravilno vzdrževan bršljan je lahko čudovit okras, nenadzorovan pa se lahko spremeni v precej drag problem.

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